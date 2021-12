Showbiz 2/12: Trizzie Phương Trinh tiết lộ bất ngờ về cố ca sĩ Phi Nhung

TPO - Chia sẻ bức ảnh kỉ niệm từ thập niên 90, Trizzie Phương Trinh tiết lộ Phi Nhung thích hát nhạc sôi động dù sở trường của cô là nhạc quê hương.

Trizzie Phương Trinh tiết lộ bất ngờ về cố ca sĩ Phi Nhung

Mới đây, Trizzie Phương Trinh đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Phi Nhung kèm những dòng chia sẻ về đàn em quá cố. Trizzie Phương Trinh viết: “Đi xuống garage để kiếm một cái hình cũ thì tìm thấy tấm hình này. Cũng không nhớ rõ tấm hình này được chụp vào năm nào nhưng mình đoán khoảng năm 97 hay 98 gì đó. Ngày xưa mỗi lần đi hát ở đâu mình thường hay kéo Phi Nhung đi theo để giúp em làm quen với sân khấu. Sở trường của Phi Nhung là nhạc quê hương ai cũng biết, nhưng có một điều ít người biết về Phi Nhung đó là em ấy rất thích hát nhạc sôi động. Bởi vậy mỗi lần đi hát chung với mình, hễ có cơ hội là em nó nhảy lên sân khấu để hát bè cho chị. Mà khổ nỗi, nhạc trẻ, nhạc sôi động thì không có luyến láy mà nhiều khi em nó sung lên, chị nó đang hát nhạc Mỹ mà nó đưa về Sa Đéc hồi nào không hay luôn. Nhìn hình các bạn có thể thấy, một người thì nhảy giật đùng đùng còn người kia thì say sưa trong “điệu múa dân gian” và ánh mắt con chị nhìn qua con em như muốn nói: “Rồi, con này nó sắp cho chị nó về thăm quê hương là chùm khế ngọt rồi đây”. Đó là những kỉ niệm đáng yêu giữa mình và Phi Nhung trước khi em ấy trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hình ảnh này là những gì mình luôn nhớ về Phi Nhung, không phải một Phi Nhung ngôi sao ca nhạc hay một Phi Nhung trên đỉnh cao âm nhạc, thần tượng của triệu triệu người Việt Nam trên thế giới. Em luôn luôn là đứa em nhỏ bé, ngây ngô, mộc mạc, tưng tửng trong ánh mắt của bà chị này”.

