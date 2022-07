Showbiz 19/7: Nữ diễn viên hài bị gạ gẫm 'đổi tiền lấy tình'

TPO - Nữ diễn viên hài Maeng Seung-ji gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện bị gạ gẫm hò hẹn với một người giàu có với số tiền 500 triệu won (gần 10 tỉ đồng).

Nữ diễn viên hài bị gạ gẫm 'đổi tiền lấy tình'

Diễn viên hài Maeng Seung-ji vừa đăng tải trên trang cá nhân Instagram, cho biết một người môi giới đã trao đổi qua tin nhắn với cô. "Tôi nhận được một yêu cầu. Vì vậy, tôi liên hệ với cô. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi từ gia đình giàu có người Singapore gốc Hoa đang sống ở Hàn Quốc đã chọn cô nên tôi liên hệ. Anh ấy nói rằng sẽ đưa cho cô số tiền 500 triệu won cho cuộc hẹn hò cùng anh ấy. Anh ấy nói sẽ trả tiền mặt hoặc qua séc. Cô có chấp nhận lời đề nghị này không?" – Maeng Seung-ji đăng tin nhắn bị gạ gẫm. Maeng Seung-ji đã chụp màn hình tin nhắn và đăng chúng lên Instagram kèm chú thích: "Anh ta chắc bị ảo tưởng do trời quá nóng. Hãy quyên 500 triệu won cho nơi nào đó cần giúp đỡ đi". (Theo Người lao động)

Ngọc Sơn hé lộ cuộc sống Hồ Văn Cường: Cát-sê 200 triệu đồng là bình thường

Danh ca Ngọc Sơn cho biết hiện tại Hồ Văn Cường đang tập trung cho việc học và đã vượt qua "những chuyện trong quá khứ". Ngọc Sơn cho rằng: "Trong cuộc đời, ai cũng từng trải qua sai lầm, cả tôi hay Hồ Văn Cường cũng vậy. Tôi chắc chắn phải nâng đỡ Cường, đó là điều không thể thiếu được". Nam danh ca cho biết, ở Hồ Văn Cường, anh thấy được sự thành tâm, hướng thiện và rất thương cha mẹ. Thêm vào đó, giọng ca sinh năm 2003 còn có sự cố gắng, tôn sư trọng đạo. "Cháu Cường là một con người tốt, có thể đào tạo thành một giọng ca để đời, được nhiều người yêu mến", Ngọc Sơn chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Lan Phương tiết lộ cái kết mới của Vân Khánh trong ‘Thương ngày nắng về’

Theo bật mí của diễn viên Lan Phương, cái kết ban đầu của Vân Khánh trong “Thương ngày nắng về” đã được thay đổi và cô cũng thích cái kết mới dành cho nhân vật này. Tuy nhiên, Vân Khánh sẽ trải qua một nỗi đau lớn trong những tập chưa phát sóng. “Cái kết của nhân vật Vân Khánh trong phim thì Phương nghĩ đó là cái kết gợi mở cho nhiều người, suy nghĩ tiếp rằng con đường nào sẽ là con đường tốt hơn cho cô ấy. Phương nghĩ rằng Phương thích cái kết như thế này ngang với cái kết đã từng có vẻ là trọn vẹn mà mọi người từng nghĩ”- Lan Phương chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Lý do chọn Á hậu 2 Thạch Thu Thảo thi Miss Earth 2022

Trái với dự đoán của nhiều người, Á hậu 2 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 Thạch Thu Thảo đã trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2022 diễn ra tại Philippines. Chia sẻ lý do chọn Thạch Thu Thảo tham dự Miss Earth năm nay, diễn viên Trương Ngọc Ánh - đại diện đơn vị nắm bản quyền tổ chức Miss Earth 2023, cho biết Thạch Thu Thảo là ứng viên hội được nhiều tiêu chuẩn phù hợp với cuộc thi này. “Thu Thảo là cô gái có bản sắc rất riêng, rất xứng đáng để thi Miss Earth. Cô ấy múa rất đẹp trong trang phục truyền thống Khmer. Nét đẹp bản sắc dân tộc rất quan trọng đối với một cuộc thi mang tầm quốc tế”, Trương Ngọc Ánh cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Hé lộ về mỹ nhân tóc đỏ xuất hiện cùng Johnny Depp

Hôm Chủ nhật (17/7), khi đến sân vận động Arena Santa Giuliana (Perugia, Ý) để diễn tập trước buổi biểu diễn với nghệ sĩ guitar huyền thoại Jeff Beck tại Liên hoan nhạc Jazz Umbria, Johnny Depp được nhìn thấy xuất hiện cùng một phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp. Sáng thứ Hai (18/7), mỹ nhân bí ẩn tiếp tục đi cùng tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” đến show diễn ở Gardone Riveria (Ý). Điều này làm dấy lên nghi vấn Johnny Deep đã tìm thấy tình yêu mới sau cuộc hôn nhân tai tiếng với Amber Heard. Trong lúc cộng đồng mạng quốc tế đang “đoán già đoán non”, TMZ nhanh chóng có câu trả lời cho những đồn đoán. (XEM CHI TIẾT)

Nàng WAG Nicole Williams mang bầu vẫn diện bikini nhỏ xíu cực nóng bỏng

Nicole Williams diện bộ áo tắm 2 mảnh màu trắng bé xíu, phô body cực phẩm dù đang mang bầu tại bãi biển ở Miami (Florida, Mỹ) cùng ông xã Larry English hồi cuối tuần qua. Với chiều cao lý tưởng 1m75 cùng số đo 86-61-89cm, cô từng được mệnh danh là 'Mỹ nhân nóng bỏng nhất Canada'. Không chỉ vậy, bà xã của Larry English cũng được cho là nàng WAG nóng bỏng nhất nhì làng bóng bầu dục. Kể từ khi gặp nhau vào năm 2011 và làm đám cưới 6 năm sau đó, cặp đôi được nhận xét có tướng phu thê khi gương mặt khá giống nhau và được nhiều người hâm mộ, gia đình ủng hộ, chúc phúc. (XEM CHI TIẾT)

Cậu út nhà Beckham hôn đắm đuối tình mới trước mặt em gái Harper Seven

Hôm thứ Hai (18/7), 4 thành viên gia đình Beckham, gồm David, Victoria, Cruz và Harper Seven, cùng bạn bè đi tàu cao tốc du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp trên biển ở Nerano, tỉnh Napoli, Ý. Bạn gái mới của cậu út nhà Beckham, Tana Holding, cũng tham gia chuyến du lịch châu Âu này cùng gia đình người yêu. Cặp đôi tuổi teen được nhìn thấy ôm ấp tình từ trên tàu cao tốc. Có thể thấy, Cruz hoàn toàn say đắm Tana, dành cho bạn gái ánh nhìn chăm chú, chứa đựng nhiều tình cảm. Cặp đôi còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trước mặt em gái Harper Seven và những người khác. (XEM CHI TIẾT)