Showbiz 19/10: Diva Mỹ Linh tiết lộ con gái Mỹ Anh từng không tin tưởng mẹ dạy hát

Diva Mỹ Linh tiết lộ con gái Mỹ Anh từng không tin tưởng mẹ dạy hát

Trong chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”, Mỹ Linh gây chú ý với những tiết lộ thú vị về gia đình. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết ba đứa con của cô luôn yêu thương và tôn trọng nhau: "Các con tôi rất hòa thuận. Ba chị em cách nhau đều 4 tuổi và đứa lớn bảo đứa nhỏ. Các con có sự tôn trọng với anh chị một cách đặc biệt, lo lắng và thương yêu nhau. Đây chính là món quà lớn nhất với vợ chồng tôi và là điều khiến tôi mãn nguyện". Đối với Mỹ Anh - người đang nhận được nhiều chú ý khi tham gia lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021, Mỹ Linh tiết lộ con gái từng không tin tưởng cho cô dạy hát: "Giai đoạn đầu, Mỹ Anh không tin tưởng tôi dạy hát. Con thường lảng tránh mỗi lần tôi bảo luyện thanh, nhưng bắt đầu từ khi tham gia The Heroes, Mỹ Anh gửi cho tôi một lịch luyện thanh từ thứ 2 đến Chủ nhật, không có ngày nghỉ và tôi không có quyền lựa chọn". (Theo Tổ quốc)

NSƯT Quốc Tuấn tái xuất sân khấu sau 14 năm vắng bóng

Theo "VTV Kết nối" phát sóng trên VTV1 mới đây, cuối tháng 10, Ban Văn nghệ Đài THVN sẽ gửi tới khán giả vở kịch nói mang tên Cuộc chiến không cân sức. Vở kịch xoay quanh cuộc sống của một gia đình trong những ngày chống COVID-19 đầy căng thẳng. Mỗi người một nhiệm vụ, một cá tính riêng nhưng họ đã hy sinh tình cảm cá nhân để phục vụ tuyến đầu. (XEM CHI TIẾT)

Từng là ‘đối thủ’ thi hát, Gia Khiêm nhắn nhủ xúc động tới Hồ Văn Cường

Những ngày qua, Hồ Văn Cường gặp nhiều biến cố, thị phi, đặc biệt khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời. Giữa những ý kiến trái chiều, người bênh vực, kẻ chỉ trích, chàng trai Gia Khiêm - Á quân cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016 nhắn gửi tới đàn anh: “Anh em mình hồi nhỏ vui quá anh nhỉ, cho dù cuộc sống và hướng đi hai anh em mình khác nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là cùng niềm đam mê bất tận với con đường âm nhạc đúng không anh?”. (XEM CHI TIẾT)

Trung Ruồi hé lộ hậu trường tập 35 phim ‘11 tháng 5 ngày’ khiến khán giả khóc hết nước mắt

Cảnh Long Đần (Trung Ruồi) bị Thục Anh (Lương Thanh) hủy hôn vào phút chót kèm những câu nói như xát muối khiến người xem không thể cầm nước mắt. Diễn viên Trung Ruồi bật mí, phân đoạn đám cưới của Long và Thục Anh đã bị lùi không dưới 2 lần vì thời tiết và các yếu tố khách quan khác. (XEM CHI TIẾT)

Con gái sẽ mang tro cốt Phi Nhung trở lại Việt Nam

Sáng 19/10, Trizzie Phương Trinh và Wendy Phạm xuất hiện trong một chương trình livestream sau tang lễ của ca sĩ Phi Nhung. Wendy Phạm đã không thể giữ được cảm xúc ngay từ đầu chương trình khi xúc động, cô nghẹn ngào chào khán giả. (XEM CHI TIẾT)

Sao truyền hình Anh gây sốc với thân hình ‘bộ xương di động’

Mới đây, Joey Turner đăng lên Instagram loạt ảnh mặc áo ba lỗ, quần đùi tạo dáng trong nhà vệ sinh. Những bức ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng bởi thân hình thiếu sức sống, mỏng như lá lúa của ngôi sao truyền hình Anh. "Bạn càng đăng nhiều, tôi càng lo lắng hơn", một người hâm mộ bình luận. Không phải lần đầu chàng trai 20 tuổi khiến dân mạng phát hoảng với vóc dáng không khác gì "bộ xương di động". Từ năm ngoái đến nay, Turner liên tục đăng ảnh thay đổi ngoại hình. Không chỉ cơ thể, gương mặt của anh cũng trở nên khác lạ, dị dạng, nhất là phần cằm nhọn hoắt nghi lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie bất ngờ khoe ngực táo bạo khi đưa các con đi sự kiện

Hôm thứ Hai (18/10, giờ địa phương), Angelina Jolie dự thảm đỏ buổi ra mắt "Eternals" ở Los Angeles, Mỹ. Đả nữ 46 tuổi diện váy quây dài bằng vải taupe màu nâu khoe vai trần và ngực đầy. Bên cạnh đó, khuyên môi và hình xăm ở bắp tay giúp bà mẹ 6 con hoàn thiện diện mạo gợi cảm, thanh lịch mà không kém phần cá tính. Bên cạnh những lời khen, nhiều dân mạng nhận xét Angelina quá gầy, phần thân trên nổi rõ xương trong khi gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác. (XEM CHI TIẾT)