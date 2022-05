Showbiz 18/5: Hồng Đăng nói gì sau hành động gây tranh cãi ở phim ‘Thương ngày nắng về’?

TPO - Việc nhân vật Đức (Hồng Đăng) thể hiện sự bất lực, thiếu sự tin tưởng và không dám đứng lên bảo vệ cho Khánh (Lan Phương) khi cô bị hãm hại trong tập 20 bộ phim “Thương ngày nắng về” khiến nhiều khán giả tranh cãi.

Hồng Đăng nói gì sau hành động gây tranh cãi ở phim ‘Thương ngày nắng về’?

Chứng kiến cảnh vợ và chồng của đồng nghiệp trong khách sạn, Đức (Hồng Đăng) sốc và vô cùng tuyệt vọng. Phẫn uất trước sự đốn mạt của Mạnh (Xuân Hảo), Đức cũng mất luôn niềm tin ở Khánh. Dù Khánh cố gắng giải thích, tìm bằng chứng chứng minh cô bị chị chồng hãm hại, gài bẫy thì Đức vẫn không muốn tin vào điều đó. Đức bỏ ra ngoài mặc cho Khánh khóc tới cạn nước mắt và tuyệt vọng tột cùng. Hành động thiếu sự quyết đoán và không có bản lĩnh của Đức khiến nhiều khán giả bức xúc. Thậm chí, nhiều người mong Khánh sớm ly hôn để thoát khỏi người chồng vô dụng cũng như nhà chồng tệ hại này. Về phía mình, trên trang cá nhân, Hồng Đăng hài hước chia sẻ: “Đang nghĩ xem nên viết gì sau tập ngày hôm nay… Cũng chỉ khuyên chị em không nên để đồ vật cứng bên cạnh khi ngồi xem phim”.

Khán giả 'ức chế' khi Khánh bị cưỡng bức ở 'Thương ngày nắng về'

Tập 20 bộ phim “Thương ngày nắng về” lên sóng tối 17/5 đang trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Theo đó, tình tiết có tính chất bước ngoặt và đẩy cao trào bộ phim lên đỉnh điểm chính là cảnh Khánh (Lan Phương) bị chị chồng gài bẫy cho người tình hãm hiếp để đổ oan cho cô. Khánh bị chụp thuốc mê rồi đưa tới khách sạn và trở thành “con mồi” cho Mạnh (Xuân Hảo). Thương (Thu Hà)- chị chồng của Khánh vì những hiểu lầm, bức xúc trong cuộc sống chung đụng hàng ngày đã lên kế hoạch hãm hại em dâu. (XEM CHI TIẾT)

Thùy Tiên khoe trúng học bổng thạc sĩ, fan trầm trồ với sự chăm chỉ của nàng hậu tài sắc vẹn toàn

Mới đây, trên trang cá nhân Hoa hậu Thùy Tiên tiết lộ cô đã chính thức đậu học bổng Thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Thùy Tiên hào hứng cho biết: "Đây là trường đào tạo ngành Quản trị Khách sạn có quy mô lớn nhất tại Thụy Sỹ. Tiên rất vinh hạnh và vui mừng khi nhận được thư xác nhận từ trường và đặc biệt mong chờ vào chương trình học sắp tới". (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nhân chuyển giới trở thành nữ chính tập đầu tiên của 'Người ấy là ai?' mùa 4

Nữ chính đầu tiên xuất hiện trong mùa 4 "Người ấy là ai?" là Hoàng Học - một mẫu ảnh thuộc cộng đồng LGBT. Hoàng Học người mẫu ảnh khá có tiếng trong cộng đồng LGBT. Gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vẻ ngoài ngọt ngào đầy cuốn hút, cô còn ghi điểm với người xem bằng nụ cười duyên dáng, lối nói chuyện mặn mòi và đầy lém lỉnh. Chia sẻ tại chương trình, Hoàng Học cho biết mình từng rung động và thích đơn phương một chàng trai thời học sinh. Tuy nhiên sau thời gian dài theo đuổi nhưng không được hồi đáp tình cảm nên cô quyết định dừng lại. (XEM CHI TIẾT)

Tái hiện cảnh kinh điển trong Titanic cùng bạn gái, thanh niên bỏ mạng

Daily Mail đưa tin, Furkan Ciftci và bạn gái Mine Dinar (đều 23 tuổi) đã đến Bến tàu Izmit Marina ở tỉnh Kocaeli, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, chơi vào tối Chủ nhật (15/5, giờ địa phương). Sau đó, cặp đôi đã nảy ra ý tưởng tái hiện tư thế dang tay như đang bay kinh điển trong bộ phim “Titanic” năm 1997, do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đóng chính. Không may, cả hai rơi xuống biển vào khoảng 21h15 tối cùng ngày. Các ngư dân địa phương chứng kiến cảnh đó đã chạy đến giúp đỡ. Mine Dinar cố gắng bám vào cần câu của ngư dân và cuối cùng được kéo đến nơi an toàn. Tuy nhiên, bạn trai cô không may mắn như vậy. Anh bị sóng biển cuốn trôi mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Con gái Johnny Depp bị chỉ trích khi im lặng giữa 'cuộc chiến ly hôn' của bố

Trong khi cả thế giới đang chia phe, dõi theo từng động thái của Amber Heard và Johnny Depp thì con gái 22 tuổi của tài tử đã không có động thái gì trên mạng xã hội kể từ ngày 11/4. Một số dân mạng tỏ ra thất vọng khi Lily đã không lên tiếng ủng hộ bố mình, và họ bình luận dưới bài post của Lily vào ngày 9/4 trên Instagram cá nhân của cô cũng như trên Twitter để chỉ trích sự thờ ơ của cô. (XEM CHI TIẾT)

Nữ diễn viên Ấn Độ tử vong sau ca phẫu thuật hút mỡ

Báo chí Ấn Độ mới đây đưa tin, Chethana Raj đã qua đời ở tuổi 22 sau khi tiến hành phẫu thuật hút mỡ vào ngày 16/5 tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Bengaluru, thủ phủ của bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ. Nữ diễn viên được cho là cùng bạn đến bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Shetty ở khu dân cư Rajajinagar để phẫu thuật thẩm mỹ mà không nói với cha mẹ. Người bạn đã giúp Raj ký vào bản cam kết chấp nhận các rủi ro trong quá trình phẫu thuật trước khi nữ diễn viên trẻ được đưa vào phòng mổ. (XEM CHI TIẾT)