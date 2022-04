Showbiz 18/4: Thu Quỳnh 7 năm sau ly hôn: Tự tậu nhà, mua xe, vui nếu chồng cũ có bạn gái

Thu Quỳnh 7 năm sau ly hôn: Tự tậu nhà, mua xe, vui nếu chồng cũ có bạn gái

Nói về cuộc sống hiện tại, cô tâm sự với PV Dân trí: "Tôi rất hài lòng với những thứ đến với cuộc sống của mình, thật sự". Đối với cô, những gì hy sinh cho con đều khiến cô vui và hạnh phúc. Được dạy dỗ và ở bên cạnh con là điều quan trọng nhất. Cô gọi Be - con trai mình là "huy chương" tuyệt vời mà cô có được, hơn cả chuyện được ghi danh.

Đặc thù nghề nghiệp khiến cô phải đi nhiều và thời gian không cố định nhưng Thu Quỳnh luôn cố gắng cân đối. Khi con còn nhỏ, những lúc tập luyện hay đi diễn ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô thường đưa con đi theo. Còn giờ đây, nếu bận rộn đóng phim xa, cô nhờ ông bà đỡ đần trông con.

Thay vì trốn tránh, cô chọn cách "lao thẳng vào tâm bão", sẵn sàng đón nhận mọi cú va đập hậu tan vỡ và nỗ lực vươn lên. Và cũng nhờ đó, sự nghiệp, nhan sắc của Thu Quỳnh ngày một lên hương. Cô tiết lộ với PV Dân trí, hiện đã có đủ tất cả số lượng huy chương để có thể xét Nghệ sĩ Ưu tú, chỉ cần đủ số năm công tác theo quy định để được làm hồ sơ.

Cô đã thoải mái hơn khi nhắc đến chồng cũ Chí Nhân. "Nếu bố của Be có người yêu hay yêu được ai thì tôi mừng quá. Phải thoải mái lên vì chúng ta có cuộc sống tự do riêng và không thiếu những điều khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn", Thu Quỳnh chia sẻ quan điểm khiến nhiều người nể phục.(Theo Dân Trí)

Đỗ Quyên