Showbiz 17/6: Quang Lê khẳng định không ‘đá xoáy’ Phi Nhung như đồn đoán

Quang Lê khẳng định không ‘đá xoáy’ Phi Nhung như đồn đoán

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Quang Lê đã tiết lộ mức thù lao cao của Phương Mỹ Chi, cũng như những khoản tiền mà anh đã bỏ ra để đầu tư cho con gái nuôi. Chẳng hạn, Quang Lê đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng làm MV hay đĩa CD để quảng bá tên tuổi cho Phương Mỹ Chi và chẳng bao giờ lấy lại khoản tiền này. Quang Lê khẳng định, anh đầu tư vì yêu quý Phương Mỹ Chi, yêu thích nghệ thuật và hoàn toàn chẳng vụ lợi. Chính vì thế mà cư dân mạng cho rằng, Quang Lê đang kể chuyện mình để “đá xoáy” Phi Nhung bởi nữ ca sĩ đang bị nghi ngờ đối xử không tốt với con nuôi Hồ Văn Cường. Nhưng Quang Lê khẳng định, anh không hề có ý đụng chạm gì đến Phi Nhung mà do một số netizen suy luận quá xa mà thôi. Quang Lê giải thích rằng, mỗi nhà mỗi cảnh, anh không biết về chuyện Phi Nhung và Hồ Văn Cường như thế nào thì làm sao dám bình luận hay nói này khác. Vì thế mà nam ca sĩ không muốn đánh giá hay nhận xét gì về những ồn ào quanh Phi Nhung thời gian này.

Nhật Kim Anh nói gì về bức ảnh xuất hiện tại phòng khám của ông Võ Hoàng Yên

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ lý giải: “Sự thật đây cả nhà ơi. Nếu trong thời điểm 2016, Nhật Kim Anh có vô ý chia sẻ vụ việc đi khám bệnh của mẹ lên trang cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người thì xin phép cho Nhật Kim Anh chân thành xin lỗi ạ. Vì lúc đó Nhật Kim Anh cũng như bao nhiêu người khác nghĩ mình đã may mắn tìm được đúng thầy, đúng thuốc. Thấy mẹ Kim Anh đỡ bệnh nên mới muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi, chứ đâu có ngờ”. (XEM CHI TIẾT)

Khánh Phương nói về đám cưới và mối quan hệ với Trương Thế Vinh sau khi nhóm nhạc tan rã

Trong tập 2 “Người một nhà” mùa 2, Khánh Phương và Châu Gia Kiệt là hai khách mời của chương trình. Tại hậu trường Người một nhà mùa 2, ca sĩ sinh năm 1981 đã có những chia sẻ về dự định trong cuộc sống. (XEM CHI TIẾT)

Tăng Thanh Hà gây ‘sốt’ với bộ ảnh hẹn hò cùng ông xã cách đây 12 năm

Loạt ảnh tình tứ của vợ chồng Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn cách đây 12 năm tại châu Âu bất ngờ được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. Tăng Thanh Hà viết: "When we were young, 12 years of love! Time flies so fast!" (Tạm dịch: Khi chúng ta trẻ, 12 năm tình yêu, thời gian trôi qua nhanh quá!). Cô còn gắn thẻ Louis Nguyễn vào bài ảnh khiến cho dân tình vô cùng ngưỡng mộ. (XEM CHI TIẾT)

Bị nhận xét 'mặc đồ diễn không bằng đồ ngủ', Cát Tường thẳng thắn đáp trả

Mới đây trên trang cá nhân của mình, MC Cát Tường đăng tải hình ảnh tham gia một chương trình truyền hình cùng dòng trạng thái: “Ủa ủa sao dạo này tôi thành ca sĩ luôn vậy ta ..?? Lạ Lắm À Nha .. quý vị vào link liền coi em hót nha, nếu ổn em làm tiếp nè”. Qua hình ảnh được đăng tải có thể thấy Bà mối “Cát Tường” ăn mặc khá lỗng lẫy và bộ đồ diễn có thiết kế đặc biệt nhằm che đi danh tính của người chơi. (XEM CHI TIẾT)

Chân Tử Đan lo sợ bị nhà cựu vô địch quyền Anh Mike Tyson đánh chết

Trong một buổi tọa đàm gần đây tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 24, Chân Tử Đan đã chia sẻ về quá trình hợp tác với nhà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Mike Tyson. Chân Tử Đan tiết lộ, rất xúc động vì được gặp Tyson trực tiếp khi cùng đóng “Diệp Vấn 3” (2015). “Tôi là một người hâm mộ, đã xem các trận đấu quyền Anh của anh ấy cho đến 4-5 giờ sáng trên TV ở Hong Kong khi tôi còn nhỏ”, anh nói. (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie lộ hình xăm mới là câu nói nổi tiếng

Mới đây, paparazi lại bắt gặp ngôi sao “By The Sea” bước ra khỏi khách sạn Carlyle ở Upper East Side của Manhattan, New York. Trong lần xuất hiện này, Angelina tiếp tục được đánh giá cao với phong cách thời trang giản dị, thanh lịch. Theo đó, cô phối áo thun Everlane màu trắng (18 USD ~ 413.000 đồng) với váy midi xám dài gần chạm mắt cá chân và dép Salvatore Ferragamo (595 USD ~ 13,6 triệu đồng). (XEM CHI TIẾT)