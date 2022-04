Showbiz 17/4: Nhan sắc ‘không tuổi’ của NSND Thu Hà gây ngỡ ngàng

Nhan sắc ‘không tuổi’ của NSND Thu Hà gây ngỡ ngàng

Đính kèm loạt ảnh trên trang cá nhân, NSND Thu Hà viết: ''Có cái nắng, có cái gió thật tuyệt!''. Chia sẻ bí quyết gìn giữ vẻ đẹp, NSND Thu Hà cho biết, quan trọng nhất là giữ lối sống lành mạnh, sinh hoạt điều độ và tập thể thao mỗi ngày. Cách đây không lâu, NSND Thu Hà tái xuất màn ảnh với vai diễn Bạch Cúc trong phim “Hướng dương ngược nắng”. Nữ diễn viên gạo cội nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

NSND Công Lý gây xúc động khi chia sẻ về 'cô Đẩu' Táo Quân: Nếu một ngày tôi quên hết...

NSND Công Lý là gương mặt nghệ sĩ đa năng hàng đầu làng sân khấu - điện ảnh phía Bắc. Trong đó, vai diễn Bắc Đẩu tại Táo Quân – Gặp nhau cuối năm vào đêm 30 Tết mỗi năm là hình ảnh đã quá kinh điển, tạo nên tên tuổi của anh và khiến công chúng dành tình yêu, sự mến mộ. Năm 2022 vừa qua, vì lý do sức khỏe nên nam nghệ sĩ đã không thể ghi hình Táo Quân. Mới đây, trên trang cá nhân, “Bắc Đẩu” Công Lý đã chia sẻ lại những hình ảnh đặc sắc của mình trong hành trình gần 20 năm tham gia Táo Quân. Anh viết: "Nếu một ngày tôi quên hết, các em hãy nhắc tôi về những kỷ niệm đẹp này nhé". (XEM CHI TIẾT)

Sỹ Luân tiết lộ hoàn cảnh ra đời 'Mắt nai cha cha cha' và mối tình 8 năm khó quên

Với thế hệ 8x, 9x, Sỹ Luân là một tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc được khán giả tuổi teen yêu thích, có thể kể đến như Tuổi hồng, Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha... Trong chương trình Vẫn hát lời tình yêu tập 5, nam nhạc sĩ đã chia sẻ về hoàn cảnh ra đời ca khúc Mắt nai cha cha cha đình đám của mình. Sỹ Luân cho biết, bản hit sáng tác dựa vào những gì anh quan sát và thấy được. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rung động đầu đời của anh “va” vào hình ảnh những bạn nữ sinh mặc áo dài với ánh mắt ngây thơ khi bị cô giám thị la, hay làm bài bị điểm kém. (XEM CHI TIẾT)

Hồng Diễm và Thu Quỳnh lần đầu ‘đọ sắc’ trên sàn runway

Tối 16/4, đêm diễn đầu tiên của chương trình VietNam Beauty Fashion Fest đã diễn ra với sự hội tụ của “vũ trụ nhan sắc” của các hoa á hậu, diễn viên đình đám tại Thái Nguyên. Sự xuất hiện của diễn viên Hồng Diễm và Thu Quỳnh tại đây khiến nhiều khán giả không khỏi phấn khích. Dù gần 2 năm không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng Hồng Diễm vẫn có sức hút đặc biệt với khán giả. Cô từng gây ấn tượng với vai diễn đại tiểu thư Minh Châu trong phim “Hướng dương ngược nắng”. Còn với Thu Quỳnh, vai diễn gần nhất của cô là Thy trong phim “Hương vị tình thân”. (XEM CHI TIẾT)

DJ Koo lần đầu lộ diện sau khi kết hôn với Từ Hy Viên, ôm em vợ trong hộp đêm

Ngày 15/4, DJ Koo (Koo Jun Hyeop), chồng mới cưới của Từ Hy Viên, có buổi biểu diễn tại hộp đêm Ai Nightclub ở Đài Loan (Trung Quốc). Được biết, buổi biểu diễn vốn được sắp xếp vào tuần trước nhưng nhưng phải hoãn lại do tình hình dịch bệnh COVID-19. Được biết, đây là lần đầu tiên hộp đêm có DJ đến từ nước ngoài biểu diễn sau đại dịch, đồng thời cũng là buổi biểu diễn trước công chúng đầu tiên của DJ Koo kể từ khi anh trở thành rể xứ Đài. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc lộ diện sau khi hoàn thành thủ tục kết hôn với Từ Hy Viên. (XEM CHI TIẾT)

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn miễn phí 7000 vé mời cho khán giả

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tại Hội An vào ngày 30/4 tới đây do nhạc sĩ Quốc Trung đóng vai trò nhà sản xuất quy tụ nhiều danh ca như: NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Cẩm Vân, Đức Tuấn… Đáng nói, toàn bộ 7000 vé mời sẽ được ban tổ chức phát miễn phí tới khán giả. Chia sẻ về sự kiện này, Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn lần này được tổ chức tại Hội An sẽ mang lại nhiều trải nghiệm hết sức thú vị cho khán giả. Đêm nhạc sẽ có 3 mảng màu chính: Du ca, cổ điển và có những phá cách, thử nghiệm mới về nhạc Trịnh. Sân khấu của đêm nhạc sẽ được dựng tại ngã ba sông, tạo một không gian lãng mạn cho nghệ sĩ lẫn khán giả tham dự. Những bản tình ca gợi nhắc về dòng chảy của ký ức, đậm chất tự tình sâu lắng của âm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được tái hiện. (XEM CHI TIẾT)