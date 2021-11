Showbiz 17/11: Song Hye Kyo gây thất vọng trong phim mới

TPO - Khán giả thất vọng với trở lại của Song Hye Kyo sau thời gian dài vắng bóng trong phim "Now, We Are Breaking Up".

Song Hye Kyo gây thất vọng trong phim mới

Hai tập đầu của Now, We Are Breaking Up - dự án đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo - chính thức lên sóng ngày 12-13/11. Trước đó, khi giải thích việc chọn Now, We Are Breaking Up để tái xuất, Song Hye Kyo cho biết phim có kịch bản hấp dẫn. Theo nữ diễn viên, cô và khán giả có thể tìm thấy điểm khác biệt thông qua việc thể hiện nhân vật Ha Young Eun trong Now, We Are Breaking Up. Tuy nhiên, sau 2 tập đã lên sóng, khán giả chưa tìm thấy sự khác biệt như Song Hye Kyo chia sẻ. Cả kịch bản lẫn hình tượng nhân vật Ha Yong Eun đều được đánh giá là không mới mẻ. (Theo Zing)

Ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ ở Quảng Trị: Không kiểm đếm tiền, không ký xác nhận

Ngày 17/11, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại Quảng Trị, UBMTTQVN tỉnh này đã làm việc với 2 địa phương được hỗ trợ gồm huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Qua rà soát, địa phương có gần 19.000 đối tượng được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ, ngoài ra có nhiều người ngoài danh sách cũng được nhận hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên. (XEM CHI TIẾT)

Ngọc Sơn trần tình khi bị từ chối trao 500 triệu đồng cho con nuôi Phi Nhung ở lễ cúng 49 ngày cố ca sĩ

Việc đại diện phía Phi Nhung từ chối số tiền mà danh ca Ngọc Sơn đại diện trao tặng đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số ý kiến trái chiều cho rằng, danh ca Ngọc Sơn mượn cớ để đánh bóng tên tuổi khi trao tiền trong hoàn cảnh lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung. Để giải oan cho mình, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ tin nhắn trao đổi trước với quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra từ ngày 29/10 và Ngọc Sơn nói rõ, bầu Thụy chuyển cho anh 500 triệu đồng để nhờ gửi tặng tới 23 người con nuôi của Phi Nhung. (XEM CHI TIẾT)

Vừa đặt chân đến Thái Lan, Thuỳ Tiên đã nhận tin vui đứng đầu cuộc bình chọn ở Miss Grand 2021

Vừa đặt chân đến Phuket, Thuỳ Tiên đã nhận được tin vui trở thành người dẫn đầu trong top 5 của cuộc bình chọn những thí sinh được yêu thích nhất Miss Grand 2021. Người đẹp chia sẻ niềm hạnh phúc vỡ oà vì nhận được quá nhiều tình cảm yêu mến của các fans. 4 người đẹp còn lại trong top 5 của cuộc bình chọn là các đại diện Campuchia, Philippines, Indonesia và Guatemala. Thuỳ Tiên và các người đẹp này sẽ giành được đặc quyền đó là dùng bữa tối cùng với chủ tịch cuộc thi Miss Grand là Mr. Nawat và phó chủ tịch cuộc thi là Mrs. Teresa cùng đương kim Hoa hậu Hòa bình thế giới 2020 Abena Appiah. (XEM CHI TIẾT)

Nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt fan nam lên tiếng

Liên quan đến đoạn video nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt fan nam ngay trên sân khấu, “nhân vật chính” Sophia Urista mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên sau sự việc gây sốc. “Tôi muốn nói chuyện về buổi biểu diễn của mình tại lễ hội âm nhạc Rockville ở Daytona. Tôi luôn bứt phá các giới hạn trong âm nhạc và trên sân khấu, nhưng đêm đó, tôi đã đi quá xa. Tôi yêu gia đình, ban nhạc và người hâm mộ hơn bất cứ điều gì. Tôi biết rằng, một số người đã bị tổn thương hoặc cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì tôi đã làm. Tôi muốn xin lỗi họ và muốn họ biết rằng tôi không cố ý làm tổn thương họ…”. (XEM CHI TIẾT)

Dàn sao ‘Harry Potter’ lần đầu tái hợp trên truyền hình sau 10 năm

Theo Daily Mail, Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint sẽ tái hợp trong chương trình đặc biệt của HBO Max có tên “Lễ kỷ niệm 20 năm Harry Potter: Trở lại Hogwarts”. Các ngôi sao nước Anh sẽ tham gia chương trình cùng nhà làm phim Chris Columbus – người đã đạo diễn “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” để kỷ niệm 20 năm ngày công chiếu bộ phim vào ngày 16/11/2001. Đây là lần đầu tiên bộ ba cùng nhau xuất hiện trước công chúng kể từ buổi công chiếu phần cuối cùng của loạt phim đình đám, “Harry Potter và Bảo bối Tử thần” phần 2, vào tháng 7/2011. (XEM CHI TIẾT)

AngelaBaby khoe cơ bụng rõ múi sau khi bị chê gầy ‘trơ xương’ và bỏ mặc chồng

Sau khi lộ ảnh gầy “trơ xương” trên thảm đỏ đêm từ thiện của Harper’s Bazaar, AngelaBaby lập tức “cứu vớt” hình tượng bằng ảnh khoe cơ bụng rõ múi trên du thuyền ở Tam Á. Theo Sohu, người đẹp sinh năm 1989 có mặt tại Tam Á từ sáng sớm ngày 15/11 và kịp có chuyến đi chơi biển trên du thuyền cùng hội bạn vào chiều cùng ngày. Trong chuyến đi, AngelaBaby mặc đồ bơi khá kín đáo, với quần dài và áo crop-top, chỉ lộ vòng hai. Nhưng từng ấy thôi cũng khiến mạng xã hội xôn xao bởi khoe được phần bụng phẳng lì, không chút mỡ thừa, thậm chí nổi rõ cơ bụng số 11 đáng mơ ước. (XEM CHI TIẾT)