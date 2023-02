Showbiz 16/2: Ronaldo được bồi thường sau vụ kiện hiếp dâm người mẫu

TPO - Sau nhiều năm đối mặt vụ kiện, Ronaldo được xử thắng vụ hiếp dâm nữ người mẫu. Thẩm phán yêu cầu luật sư nguyên đơn bồi thường 334.000 USD vì gian lận trong quá trình tố tụng.

Theo The Times, thẩm phán bang Nevada (Mỹ) ra phán quyết yêu cầu Leslie Mark Stovall - luật sư bào chữa cho nữ người mẫu Kathryn Mayorga kiện Ronaldo hiếp dâm - bồi thường 330.000 USD cho cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Thẩm phán tuyên bố luật sư bị đơn sử dụng tài liệu đánh cắp, không hợp lệ để chống lại siêu sao bóng đá. Hồi tháng 7/2022, Jennifer Dorsey - thẩm phán tại Las Vegas - bác bỏ vụ kiện Ronaldo hiếp dâm. Phán quyết dài 42 trang tuyên bố tòa án không có đủ cơ sở, bằng chứng để buộc tội cựu sao Real Madrid.

Sau khi bị thẩm phán tuyên bố hành động đưa bằng chứng khống, luật sư của Ronaldo kiện Stovall, đòi bồi thường 630.000 USD. Đây là khoản phí siêu sao bóng đá phải chi để thuê luật sư, chi phí tổn thất trong thời gian thụ lý.

Thẩm phán Las Vegas sau đó yêu cầu luật sư nguyên đơn bồi thường cho Ronaldo hơn 334.000 USD. Bà Jennifer Dorsey lập luận cầu thủ bóng đá sẽ tránh chi phí không đáng có nếu Stovall không sử dụng tài liệu đánh cắp.

Ronaldo gặp Kathryn Mayorga năm 2009 tại một hộp đêm ở Las Vegas và có qua lại với nhau. Nữ người mẫu sau đó gọi cảnh sát, thông báo mình bị tấn công tình dục nhưng từ chối tiết lộ danh tính, địa điểm.

Năm 2010, nữ người mẫu nhận 350.000 USD từ Ronaldo và đồng ý giữ kín chuyện. 8 năm sau, cô công khai mối quan hệ và đâm đơn kiện. Thời điểm nổ ra vụ kiện, cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn phủ nhận hiếp dâm. Anh cho rằng đôi bên đều đủ tuổi và có sự đồng thuận từ hai phía.

Lý do Hồng Nhung bị tiếng hỗn

Ca sĩ Hồng Nhung tổ chức buổi gặp gỡ vào chiều 15/2 về chương trình tưởng nhớ 22 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nữ ca sĩ ôn lại kỷ niệm lần đầu gặp Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Kể từ lần gặp đó, chị gọi nhạc sĩ là anh, thay vì chú đúng với khoảng cách tuổi tác của hai người. "Cô Bống" lý giải rằng không phải chị hỗn, đó là cách gọi do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn yêu cầu.

"Khi Hồng Nhung và Thanh Lam gặp anh Sơn lần đầu, Thanh Lam cười tươi còn Nhung dúm dó", Hồng Nhung kể. Chị nhỏ giọng chào: "Cháu chào chú ạ". Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn liền hỏi: "Tôi với cô có bà con chi không?". Nghe Hồng Nhung đáp không, ông nói: "Thế thì gọi tôi bằng anh thôi".

"Từ đó trở đi, tôi chỉ gọi Trịnh Công Sơn là anh, vì không có họ hàng gì cả. Ở nhà, mọi người thường gọi là cậu Sơn. Chỉ có hai cách như vậy. Vì thế, hỗn cũng phải chịu, phải theo cách anh muốn", diva giải thích.

Meghan Markle không thích Công nương Kate

Theo Page Six, bài đăng trên blog của Meghan Markle từ năm 2014 nói về chị dâu - Công nương Kate Middleton - đang đối mặt làn sóng bàn tán của cộng đồng mạng.

Bài viết của Meghan Markle trên trang The Tig có nội dung "không ấn tượng với Công nương Kate" và không để mắt đến Hoàng gia Anh. Thời điểm này, cô chưa hẹn hò Harry.

Trong bài viết, Meghan Markle cho rằng cô cảm thấy mệt mỏi khi nghe về cuộc nói chuyện bất tật xung quanh lễ cưới hoàng gia giữa Kate và Middleton. Nữ công tước xứ Sussex khẳng định rằng nếu làm dâu hoàng gia, cô không "ước mơ trở thành công chúa hiền lành" mà sẽ trở thành Công chúa quyền lực She-Ra.

Theo Page Six, She-Ra là nhân vật quen thuộc trong bộ phim hoạt hình thập niên 1980. Đây là cô em gái song sinh của He-Man và là kẻ nổi loạn hoàng gia. "Tôi không phải Lọ Lem", Meghan Markle viết.

TMZ nhận xét lời nhận xét ngắn về Công nương Kate và những gì Meghan Markle viết trong bài luận cho thấy cô không thích chị dâu ngay từ đầu, cũng không có ý tưởng trở thành nàng dâu ngoan hiền nếu cưới Harry. (ĐỌC THÊM).

Song Joong Ki và vợ Tây lần đầu xuất hiện

Ngày 16/2, truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh Song Joong Ki và vợ Katy Louise Saunders xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon khởi hành đi Hungary. Katy Louise Saunders gây chú ý khi ôm chú cún cưng và đeo nhẫn cầu hôn trên tay, cô được tài tử ân cần chăm sóc.

Cặp sao nhanh chóng bị bao vây bởi báo giới, người hâm mộ. Song Joong Ki thể hiện sự thân thiện trước truyền thông và nhận những món quà nhỏ từ mọi người. Tài tử từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi trực tiếp nào từ các phóng viên liên quan đến cuộc hôn nhân và đứa con sắp chào đời.

Nam diễn viên cùng Katy Louise Saunders sẽ ở Hungary khoảng 2 tháng để quay phim My Name Is Loh Kiwan, anh đóng vai người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên. (ĐỌC CHI TIẾT).

Nữ ca sĩ phủ nhận giật chồng sắp cưới của Megan Fox

Theo People , quản lý của nữ ca sĩ Sophie Lloyd lên tiếng về chuyện giật người yêu của Megan Fox. Nghệ sĩ guitar phủ nhận là nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai nghệ sĩ tan vỡ.

"Sophie - nghệ sĩ chuyên nghiệp và thành đạt - bị truyền thông và một số người liên quan buộc tội vô cớ, không cần thiết. Bất kỳ thông tin nào cho rằng Lloyd chen chân vào mối quan hệ của ai khác đều sai sự thật", người này nói.

Quản lý của Sophie chỉ trích người tung tin cô là kẻ thứ ba. Những người đưa tin và người tin vào điều đó là thiếu tôn trọng Lloyd. (ĐỌC CHI TIẾT).