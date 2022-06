Showbiz 15/6: Sao nam bất ngờ lên tiếng vì bị 'réo' tên trong vụ Hữu Tín sử dụng ma túy

TPO - Trước những tin đồn về việc mình cũng có mặt trong nhóm sử dụng ma túy với diễn viên hài Hữu Tín, một nam diễn viên đã phải lên tiếng đính chính và khẳng định mình vô can.

Sao nam bất ngờ lên tiếng vì bị 'réo' tên trong vụ Hữu Tín sử dụng ma túy

Gần đây, vụ việc diễn viên Hữu Tín bị công an bắt giữ vì sử dụng ma túy đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thất vọng về một số nghệ sĩ có lối sống lệch lạc và sa đọa. Điều đáng nói là trong danh sách những người có mặt cùng Hữu Tín tại thời điểm sử dụng chất cấm, có một người là Hoàng Phi - trùng tên với một nam diễn viên. Từ thông tin này, xuất hiện nhiều tin đồn về việc diễn viên Hoàng Phi cũng sử dụng ma túy khiến nhiều khán giả hoang mang.

Đứng trước tin đồn thất thiệt liên quan đến mình, trên trang cá nhân của mình, Hoàng Phi đính chính: "Tôi tên Lê Hoàng Phi, và tôi vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày. Trong tuần tôi đi quay, cuối tuần tôi diễn kịch tại sân khấu. Ai muốn thấy tôi thì tới sân khấu Thế giới trẻ coi tôi diễn kịch nha".

Vừa bị kết tội phỉ báng, Amber Heard lại lên truyền hình nói xấu Johnny Depp gây phẫn nộ

Sau khi tòa án Fairfax (Virginia, Mỹ) ra phán quyết Amber Heard thất bại trong phiên tòa xét xử vụ kiện với Johnny Depp, phải bồi thường cho chồng cũ 10,35 triệu USD về tội phỉ báng, mới đây người đẹp “Aquaman” tiếp tục thách thức pháp luật và dư luận khi nhận lời xuất hiện trên chương trình “Today” của NBC News.

Tại chương trình này, nữ diễn viên 8x đã tố các luật sư của chồng cũ là Camille Vasquez và Benjamin Chew đã cố gắng “đánh lạc hướng bồi thẩm đoàn khỏi các vấn đề thực tế” trong phiên tòa. Cô thừa nhận họ làm tốt “công việc đó” hơn đội pháp lý của cô. Ngoài ra, Amber Heard thú nhận có tấn công Johnny Depp, nhưng nhấn mạnh đó là hành vi tự vệ. “Khi bạn sống trong bạo lực, điều đó trở nên bình thường. Bạn phải thích nghi”, cô giải thích. (XEM CHI TIẾT)

Long Hoàng 'Lối nhỏ vào đời': Không gặp rắc rối vì nổi tiếng sớm

Từng nổi đình đám trên mạng xã hội thời điểm cách đây vài năm, Long Hoàng (Tạ Hoàng Long) khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất với vai trò diễn viên. Thừa nhận mình từng có suy nghĩ thiếu chín chắn khi mới nổi tiếng, Long Hoàng cho biết bản thân hiện tại đã trưởng thành hơn và nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật. Nam sinh 10x nhận vai chính ngay từ lần đầu bén duyên với phim truyền hình. (XEM CHI TIẾT)

Chuyên trang sắc đẹp Philippines dự đoán Trân Đài lọt top 3 Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022

Mới đây, trên story trang Instagram của chuyên trang sắc đẹp có trụ sở tại Philippines - Sash Factor, khi được fans đặt câu hỏi về thí sinh ưa thích tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, chuyên trang này đã bất ngờ gọi tên đại diện Việt Nam – Phùng Trương Trân Đài. Sash Factor cũng nhắc tên Trân Đài trong Top 3 yêu thích tại cuộc thi lần này, bên cạnh những đại diện sừng sỏ khác là Philippines và đồng hạng ba là Venezuela và Brazil. (XEM CHI TIẾT)

Doanh thu 'Top Gun: Maverick' cao nhất 2022 tại Mỹ

Theo Variety, với 401,8 triệu USD tiền bán vé tại Bắc Mỹ, Top Gun: Maverick đã vượt qua 398 triệu USD của Doctor Strange in the Multiverse of Madness để giành vị trí số một. Đây là phim thứ hai trong thời dịch Covid-19 vượt mốc 400 triệu USD ở Mỹ (cùng với Spider-Man: No Way Home).

Tất nhiên, vị trí của bom tấn do Tom Cruise đóng chính có thể bị lung lay trong thời gian tới, khi hàng loạt tác phẩm đang được đón đợi như Thor: Love and Thunder, Minions: The Rise of Gru và Black Panther: Wakanda Forever, ra rạp. Nhưng ít nhất ở thời điểm này, Top Gun: Maverick đáng được hoan nghênh, Variety bình luận. (THEO ZING NEWS)

Đình Tú tiết lộ kịch bản 'Thương ngày nắng về': Trang không dễ làm dâu hào môn

Cố tình đăng tải tình huống đang đọc kịch bản phim “Thương ngày nắng về” và vô tình bị chụp lại, Đình Tú (giả vờ) than thở: “Đọc kịch bản cũng bị chụp trộm”. Rất nhanh, đội nghiền phim đã soi ra những diễn biến mới nhất của phim thông qua phần kịch bản bị hé lộ đó.

Theo đó, bí ẩn về cái chết của mẹ Duy là một nguyên nhân khiến nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Duy – Trang. Trong trường hợp ông Hoàng Long chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự ra đi của người vợ quá cố và Duy vẫn đang mò mẫm dựa theo từng dòng nhật ký của mẹ để lại để đi tìm sự thật thì Duy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải là lời đoán chơi, bởi khán giả đã được một lần ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa trong tình huống tương tự ở phim “Mặt nạ gương” – bố Hoa chính là người giết mẹ cô và sự thật này đã được che giấu suốt 20 năm. (XEM CHI TIẾT)

Đài JTBC xin lỗi vì cảnh phim nhà sư đánh bạc

Ngày 15/6, đại diện đài truyền hình JTBC lên tiếng xin lỗi công chúng về cảnh quay gây tranh cãi trong bộ phim Insider. Cụ thể, trong tập 1 lên sóng ngày 8/6 của Insider xuất hiện cảnh một ngôi chùa bị biến thành sòng bài bất hợp pháp. Nhà sư trong chùa tham gia đánh bạc, đặt cược số tiền lớn cùng nhóm tội phạm, thậm chí vừa đánh bạc vừa tụng kinh.

"Trong tập 3, 4 dự kiến phát sóng ngày 15-16/6 của bộ phim Insider, JTBC có kế hoạch đưa ra lời xin lỗi chính thức về cảnh phim mang tính phỉ báng, xúc phạm", đài truyền hình thông báo. (THEO ZING NEWS)