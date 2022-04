Showbiz 15/4: Đan Lê tiết lộ hậu trường bị đánh tơi tả trong 'Anh có phải đàn ông không?'

Đan Lê tiết lộ hậu trường bị đánh tơi tả trong 'Anh có phải đàn ông không?'

Trong tập 25 bộ phim “Anh có phải đàn ông không?” phát sóng tối 14/4, biến cố xảy đến với Mai Ngọc (Đan Lê) khi hình ảnh cô tựa đầu vào vai Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) bất ngờ tràn lan trên mặt báo. Trailer tập 26 “Anh có phải đàn ông không?” cho thấy sau đó Mai Ngọc phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chồng. Trên trang cá nhân, MC Đan Lê viết: "Chia sẻ với các bạn hậu quả của tập phim tối nay. Tưởng làm giả mà đau thật các bạn ạ". Các vết bầm tím hiện diện ở cả bắp tay, cùi chỏ đến đầu gối nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xót xa. Dưới bài đăng của mình, Đan Lê lý giải thêm: “Không hẳn là đánh thật đâu bạn ạ. Hầu hết các vết thương này là do mình chống, đỡ, ngã và va đập trong lúc quay thôi đấy. Trừ một số cảnh cận là phải chịu đòn thật vì góc máy không lách được, chứ nếu toàn bộ mà đánh thật chắc diễn viên mấy ngày mới quay được một cảnh".

Nam Em bất ngờ dẫn đầu phần thi 'Người đẹp Truyền thông' tại Miss World Vietnam 2022

Mới đây, trang fanpage chính thức của cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã cập nhật kết quả bình chọn mới nhất của tuần thứ 2 phần thi Người đẹp Truyền thông. Tuy cuộc thi mới chỉ khởi động nhưng có thể thấy sức nóng của Miss World Vietnam khi trở lại sau 2 năm bị tạm hoãn vì dịch bệnh đã thu hút sự chú ý của khán giả. Theo cập nhật mới nhất, người đẹp Nam Em bất ngờ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Cô cũng là một thí sinh thu hút sự chú ý của truyền thông khi từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth và lọt vào top 8, đồng thời cũng là một gương mặt hoạt động lâu năm trong showbiz.

Tuấn Tú hé lộ cái kết cực kỳ đặc biệt của 'Anh có phải đàn ông không?'

Với đề tài mới lạ, Anh có phải đàn ông không? chinh phục được nhiều đối tượng khán giả trong suốt thời gian dài lên sóng. Bộ phim sẽ chia tay người hâm mộ vào ngày 22/4. MC Tuấn Tú đóng vai ông chồng nội trợ Duy Anh, một người chồng chấp nhận đánh đổi sự nghiệp của mình để ở nhà vun vén cho gia đình, cho vợ thỏa sức niềm đam mê kinh doanh. "Duy Anh thường lo nghĩ không đúng cách, chính vì thế mà can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái nên đôi khi có phản ứng thái quá. Chính những phản ứng đấy đã làm tổn thương Duy Anh rất nhiều. Những cảnh đó tôi cố gắng diễn thật tốt, nước mắt khi đó cứ trào ra, cảm xúc chân thật, không phải gồng lên diễn làm gì cả", Tuấn Tú chia sẻ trên VTV Kết Nối.

Lương Thùy Linh hé lộ tiêu chí chọn người kế nhiệm, đề cao tầm quan trọng của ngoại ngữ

Góp mặt trong buổi họp báo trước vòng chung khảo Miss World Vietnam 2022, Lương Thùy Linh đã chia sẻ những quan điểm về tiêu chí lựa chọn tân Hoa hậu với vai trò là một thành viên của ban giám khảo. Lương Thùy Linh cho biết: "Cô gái mà Linh chọn sẽ là tổng hoà của rất nhiều thứ, không chỉ xinh đẹp mà còn có học thức, biết cách đối nhân xử thế. Linh mong cô gái kế nhiệm của mình sẽ hội tụ đủ mọi thứ từ vẻ ngoài tới tri thức". Người đẹp cũng khẳng định cô là một giám khảo nghiêm khắc và đối với cô yếu tố ngoại ngữ cũng là một điểm cộng rất lớn.

Tài tử TVB Mạch Hạo Vy qua đời

HK01 đưa tin, nam diễn viên Mạch Hạo Vy qua đời vào tối ngày 14/4 tại Singapore, hưởng thọ 76 tuổi. Tin buồn này được "Ảnh hậu TVB" Mễ Tuyết xác nhận. Cô thay mặt gia đình đồng nghiệp thân thiết cảm ơn sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Trên trang cá nhân, Mễ Tuyết cũng chia sẻ nhiều hình ảnh cũ của đàn anh, kèm dòng tiếc thương: "Lão Hero ơi, anh bình yên, thanh thản và lặng lẽ ra đi, để lại cho chúng tôi muôn vàn kỷ niệm và nỗi nhớ vô hạn. Tuy anh không còn ở đây, nhưng nụ cười đó vẫn luôn còn mãi".

Ben Affleck ‘chống cự’ khi bị Jennifer Lopez hôn tới tấp

Hôm thứ Tư (13/4), cánh săn ảnh ghi lại được những hình ảnh "tình bể bình" của cặp đôi mới đính hôn lần hai Jennifer Lopez và Ben Affleck. J.Lo không ngại cho cả thế giới thấy cô say mê vị hôn phu mới kém 3 tuổi như thế nào khi ôm hôn tới tấp anh trước ống kính của paparazzi. Theo đó, khi "Người Dơi" lái xe trở về nhà riêng ở Los Angeles, nữ ca sĩ "On The Floor" có mặt đón anh ở cổng. Ngay khi Ben vừa mở cửa bước xuống khỏi xe, J.Lo lập tức vòng tay ôm hôn anh thắm thiết.

Tình cũ của tỷ phú Elon Musk chụp ảnh khỏa thân ma mị

Mới đây, nữ ca sĩ Grimes đăng lên Instagram bộ ảnh cô chụp trong chiến dịch mùa xuân năm 2022 của nhà thiết kế thời trang người Úc Dion Lee. Trong ảnh, người đẹp 34 tuổi hóa thân thành yêu tinh với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ diện loạt trang phục tông trắng chủ đạo. Tạo hình mới của tình cũ tỷ phú Elon Musk mang đến cảm giác siêu thực và ma mị. Chia sẻ trên Vogue, Grimes tiết lộ là "fan cuồng" của các tác phẩm do Dion Lee sáng tạo trong một thời gian dài vì chúng trông giống như tồn tại trong "Dune" (phim khoa học viễn tưởng về hành tinh cát) và có "năng lượng khoa học viễn tưởng thời trung cổ".