Showbiz 15/2: Phương Loan về Việt Nam sau hơn một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời

TPO - Thông tin ca sĩ Phương Loan về Việt Nam sau hơn một năm ông xã- cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Phương Loan về Việt Nam sau hơn một năm cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời

Theo đó, một người em thân thiết của gia đình ca sĩ Phương Loan đã đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó trên trang cá nhân của Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ lý do không cùng Phương Loan về Việt Nam. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Chắc một số heo con cũng đã biết tin cô bé Heo đang trên đường đi về Việt Nam. Ước gì bé Dê có thể đi cùng để lo cho chị bé Heo nhưng công việc bề bộn nên không thể. Cô bé Heo có chia sẻ là lần đi Việt Nam này trong lòng không rộn ràng và hồi hộp như những lần đi trước. Nếu heo con nào có cơ hội gặp được cô bé Heo thì nhớ dành cho cô ấy thật nhiều tình thương nhé. Hình này chị Loan gửi cho mình lúc đang ở cổng sân bay Los Angeles một tiếng trước".

Nhạc sĩ Phương Uyên công khai yêu Thanh Hà?

Thời gian ở Mỹ đoàn tụ cùng gia đình, nhạc sĩ Phương Uyên vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Thanh Hà. Đúng ngày Lễ tình nhân Valentine 14/2, Phương Uyên đã có động thái xác nhận về mối quan hệ này. Cụ thể, nữ nhạc sĩ đăng ảnh ôm eo ca sĩ Thanh Hà trên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái: "Happy Valentine" và gắn hàng loạt biểu tượng trái tim. (XEM CHI TIẾT)

Lệ Quyên tình tứ bên bạn trai, xưng hô 'vợ chồng' ngày Valentine

Tối ngày 14/2, diễn viên Lâm Bảo Châu đăng tải loạt khoảnh khắc ở cạnh bạn gái Lệ Quyên. Cặp đôi dành buổi tối lãng mạn có hoa, quà cùng những cử chỉ tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo chia sẻ của Lâm Bảo Châu, giọng ca "Nếu em được chọn lựa" tặng anh loạt đồ hiệu đính kèm bức thư tình cảm. Đáng chú ý, trong bức thư viết: "Cảm ơn chồng vì ngày nào cũng khiến vợ thấy ngọt ngào như Valentine". Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xưng hô thân mật khiến khán giả bất ngờ. (XEM CHI TIẾT)

'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai bật khóc khi kể về hôn nhân cùng chồng doanh nhân

Hiền Mai sinh năm 1967, từng được mệnh danh là “Nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 90, cùng thời với Việt Trinh, Y Phụng, Diễm Hương,… Nữ diễn viên lập gia đình năm 2003 cùng doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoàng Minh. Hai người có với nhau một đứa con trai tên Tony. Tại chương trình, cô tâm nhiều câu chuyện về cuộc sống hôn nhân thăng trầm của mình. Lần đầu Hiền Mai gặp ông xã Hoàng Minh vào năm 1996, thông qua buổi triển lãm dầu khí. Trong mắt Hoàng Minh khi đó, Hiền Mai là người xinh đẹp, hòa đồng. Đến khi anh quay về Mỹ năm 1998, cả hai vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại và kết duyên vợ chồng 5 năm sau. (XEM CHI TIẾT)

Mạnh Quỳnh bức xúc nói về ngày Lễ Tình nhân khó chịu nhất trong đời

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi liên tục bị chỉ trích, phán xét vô cớ từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nguồn cơn xuất phát từ việc Mạnh Quỳnh chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới nhân ngày Lễ Tình nhân để tưởng nhớ người bạn tri kỉ đã qua đời là Phi Nhung. Chính vì vậy, nam ca sĩ bị một bộ phận cư dân mạng “ném đá” vì cho rằng mượn tên tuổi của Phi Nhung để PR cho bản thân. Điều này khiến Mạnh Quỳnh không khỏi phẫn nộ. (XEM CHI TIẾT)

Dàn mẫu khoả thân diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang New York

Hôm Chủ nhật (13/2), The Black Tape Project (Dự án băng đen) đã giới thiệu một trong những bộ sưu tập hở hang nhất tại show diễn ở The Ziegfeld Ballroom (New York, Mỹ). Đây là show diễn nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York, bắt đầu vào ngày 11/2 và kéo dài đến 16/2 tới. Trong show diễn, những người mẫu hoàn toàn không có một mảnh vải trên cơ thể. Thứ duy nhất giúp họ che đậy những bộ phận nhạy cảm là băng dán màu đen. Những người mẫu với các kích cỡ khác nhau tự tin sải bước trên sàn catwalk với những đôi sandal cao gót và boot thấp cổ. Đáng nói hơn, trong lúc trình diễn, ông chủ The Black Tape Project, “vua băng dính” Joel Alvarez, trực tiếp tạo hình “trang phục” cho người mẫu trên đường băng. (XEM CHI TIẾT)

Kim Kardashian tung ảnh bikini nóng bỏng sau ‘nụ hôn đầu’ với tình trẻ

Ngày 14/2, Kim Kardashian đăng lên Instagram hai bức ảnh mặc bikini bé xíu nóng “bỏng mắt”, kèm chú thích: “Chúc mừng ngày Valentine”. Hai bức ảnh hút hơn 2,8 triệu lượt “Thích” chỉ sau 8 giờ đăng tải. Đa phần đều trầm trồ trước thân hình “đồng hồ cát” trứ danh của bà chủ Skims. Trong Lễ Tình nhân năm nay, người đàn ông bên cạnh Kim không còn là Kanye West, mà thay bằng tình trẻ kém 13 tuổi Pete Davidson. Sau gần nửa năm hẹn hò, tình cảm của cặp đôi “chị - em” ngày càng bền chặt. (XEM CHI TIẾT)