Showbiz 15/10: Mẹ ruột Thủy Tiên nhắn nhủ xúc động nhân dịp sinh nhật con gái

Mẹ ruột Thủy Tiên nhắn nhủ xúc động nhân dịp sinh nhật con gái

Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ ruột Thủy Tiên đã đăng tải lời nhắn nhủ đầy xúc động đến con gái nhân ngày sinh nhật: "Ngày này của 37 năm về trước mẹ và cha đã được trời Phật tổ tiên ban cho mẹ đứa con gái mang tên Thủy Tiên. Con rất dễ nuôi, hiền lành, suốt thời gian trong bụng mẹ, con chỉ cho mẹ thích ăn cơm chan nước dừa tươi, thi thoảng cha mua cho mẹ hai miếng đậu hủ, mà con chỉ thích cho mẹ muối sơ rồi hấp trong nồi cơm xong ăn với cơm. Nuôi con được 8 tuổi thì cha mất mẹ con mình vất vả gian lao, con là nguồn động lực động viên mẹ, tốt lắm cho đến hiện giờ con vẫn kiên cường nhẫn nại và không tỏ ra buồn phiền oán hận còn nhắc mẹ nhớ khởi tâm từ thương tất cả những ai dù thương hay ghét hãy thương để không còn oan trái ở kiếp lai sinh. Mẹ rất vui vì con mẹ quá từ bi, hôm nay sinh nhật của con gái như mọi năm mẹ không làm sinh nhật mà mẹ làm phước hồi hướng cho con. Cầu chúc cho con gái được vui vẻ, sức khỏe và luôn bình an may mắn. Thuận duyên tu hành thuận lợi làm ăn, may mắn đường đời. Luôn khởi tâm bồ đề rộng rãi và chia sẻ người bất hạnh chứ đừng mong tâm hưởng thụ con nhé. Yêu con". (Theo GD&TĐ)

