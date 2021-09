Showbiz 14/9: Lý do ca sĩ Lâm Vũ và vợ Hoa hậu ly hôn sau 2 năm chung sống

Lý do ca sĩ Lâm Vũ và vợ Hoa hậu ly hôn sau 2 năm chung sống

Lâm Vũ cho biết anh và vợ Việt kiều – Huỳnh Tiên quyết định ly hôn hồi tháng 2/2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Lâm Vũ hiện vẫn ở Việt Nam làm thiện nguyện. Anh mong chờ ngày dịch bệnh được kiểm soát để qua Mỹ giải quyết chuyện gia đình. Nam ca sĩ khẳng định việc ly hôn thuận tình, nay anh thông báo tin này để cả hai có cuộc sống thoải mái và vui vẻ hơn. Lâm Vũ cho biết lý do ly hôn là vì tình cảm giữa anh và vợ nhạt dần do khoảng cách địa lý, quan điểm sống của cả hai cũng dần khác biệt dẫn đến không còn tiếng nói chung. Sau ly hôn, Lâm Vũ có nguyện vọng nuôi con gái để vợ cũ có thể thoải mái xây dựng cuộc sống mới. Lâm Vũ tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2018. Bà xã anh là Huỳnh Tiên, sinh sống tại California (Mỹ). Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô từng góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ người Việt Thế giới năm 2015 và giành ngôi vị cao nhất. (Theo Saostar)

Sau ồn ào sao kê của Trấn Thành, Hari Won tiết lộ bố mẹ ở Hàn Quốc vẫn ở nhà thuê

Trên trang cá nhân, Hari Won bày tỏ sự lo lắng khi giá tiền thuê nhà ở Hàn Quốc tăng cao. Cô viết: “Gia đình mình ở Hàn Quốc vẫn đang ở nhà thuê. Hôm nay đọc báo tiền nhà tăng, tiền nhà thuê tăng theo. Đọc mà thấy mệt mỏi”. Nhiều khán giả nghi ngờ và không tin gia đình nữ ca sĩ vẫn ở nhà thuê bởi Hari Won - Trấn Thành được xem là một trong những sao Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ trong showbiz. (XEM CHI TIẾT)

Hòa Minzy khẳng định không nhận quảng cáo trên tài khoản 1 triệu theo dõi của con trai

Tối ngày 13/9, Hòa Minzy thông báo fanpage của bé Bo - con trai nữ ca sĩ đã cán mốc 1 triệu người theo dõi sau 2 tháng. Điều này khiến nữ ca sĩ cùng nhóm FC vô cùng hạnh phúc. Trên trang cá nhân, cô viết: “Fanpage của Bo nhà ta đã đạt 1 triệu lượt đăng kí theo dõi sau hai tháng ạ. Chúc mừng Bo và cảm ơn các cô chú, anh chị, ông bà rất nhiều ạ”. (XEM CHI TIẾT)

'Tú dưa' tiết lộ cơ duyên với Bằng Kiều và nhóm nhạc 'Quả dưa hấu'

Trong tập này, “Ngày xưa chill phết” dẫn khán giả về những năm 2000, gặp lại nhóm nhạc “Quả dưa hấu” cùng ca sĩ, nhạc sĩ Anh Tú “Tú dưa”. Khi ekip chiếu hình ảnh về nhóm nhạc “Quả dưa hấu”, Anh Tú tiết lộ, ca sĩ Bằng Kiều là người dẫn anh tới với "Quả dưa hấu". “Ngày đó “Quả dưa hấu” được thành lập vào năm 1997 - 1998. Thời điểm đó Việt Nam chưa có một nhóm nhạc boyband nào cả. Anh Bằng Kiều đã nói với mình về việc lập ra một nhóm nhạc nam, ngay lập tức mình đồng ý.” (XEM CHI TIẾT)

Hình ảnh cuối cùng của đạo diễn Tấn Lực trước khi qua đời tuổi 31 vì Covid

Đạo diễn Nguyễn Tấn Lực qua đời vào 16h ngày 13/9 tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM) sau thời gian ngắn điều trị Covid-19. Cha mẹ của đạo diễn sinh năm 1990 mất sớm khi anh mới 10 tuổi. Anh có một anh trai nhưng đang đi cách ly ở Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

Bà Nguyệt ‘Hương vị tình thân’ đáp trả thế nào khi bị nói lừa đảo?

Bà Nguyệt vốn là bạn thân chơi chung cùng nhóm với bà Xuân (Quách Thu Phương). Trong lúc bà Xuân đang chán đời vì chuyện gia đình thì bà Nguyệt cùng nhân tình trẻ là Hưng rủ rê bà Xuân tham gia cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, bà Nguyệt và Hưng xúi bà Xuân đổ tiền làm truyền thông, lập quỹ từ thiện để đánh bóng tên tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Diện bodysuit da đen và mạng che mặt, dân mạng cầu xin Madonna sống đúng tuổi

Kết thúc màn trình diễn nóng bỏng tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMAs 2021) vào tối 12/9 (giờ địa phương), Madonna tiếp tục góp mặt tại bữa tiệc được tổ chức tại câu lạc bộ 1 Oak (New York) sau đó. Tại bữa tiệc, "Nữ hoàng nhạc pop" xuất hiện trong bộ bodysuit cúp ngực bó sát cơ thể bằng da màu đen, kết hợp tất lưới, giày cao gót "ton-sur-ton". Đáng chú ý, Madonna còn đeo thêm mạng che mặt màu trắng. Cô còn đeo thêm rất nhiều vòng vàng ở tay và cổ, kèm theo bông tai hình thánh giá, mắt kính đen và túi xách da đen. (XEM CHI TIẾT)