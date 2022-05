Showbiz 14/5: ‘Thương ngày nắng về’ gây tranh cãi vì chi tiết thiếu tế nhị

TPO - Việc lấy cái chết của người bạn Duy (Đình Tú) để giúp Vân Trang (Huyền Lizie) nhận ra tình cảm của mình khiến nhiều khán giả không đồng tình.

‘Thương ngày nắng về’ gây tranh cãi vì chi tiết thiếu tế nhị

Cụ thể, trong tập 17 “Thương ngày nắng về” xảy ra tình huống khiến một người bạn Duy (Đình Tú) gặp tai và không qua khỏi. Có mặt tại hiện trường, Vân Trang (Huyền Lizzie) tưởng đó là Duy nên không khỏi đau lòng. Từ biến cố này Trang nhận ra tình cảm của mình dành cho Duy. Cả hai đã chính thức thành một cặp ở cuối tập phim. Tuy nhiên, ngay sau khi tập phim được phát sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự không đồng tình khi bộ phim lấy cái chết của nhân vật khác để giúp cặp đôi chính nhận ra tình cảm của mình.

Ngô Thanh Vân, Huy Trần chia sẻ clip 'quẩy' nhiệt tình trong tiệc cưới

Tối 13/5, “đả nữ màn ảnh” đã đăng tải clip hoàn chỉnh cùng chồng khiêu vũ và nhảy hiện đại cực sôi động trong tiệc tối. Bài nhảy khuấy động không khí được biên đạo phù hợp để cô dâu, chú rể gửi tặng đến người thân, bạn bè. Ngô Thanh Vân và Huy Trần thực hiện nhiều vũ đạo sôi động của các bài nhạc như Dangerous (Michael Jackson), I Am The Best (2NE1), Uptown Funk (Mark Ronson), Bust Your Windows (Jazmine Sullivan)… (XEM CHI TIẾT)

Đông Nhi xin lỗi vì tranh cãi với fan ruột, Ông Cao Thắng nhận trách nhiệm

Sau bức tâm thư vào ngày 12/5 trên trang cá nhân, Đông Nhi nhận nhiều chỉ trích vì nặng lời với người hâm mộ. Rạng sáng ngày 14/5, nữ ca sĩ có bài chia sẻ mới. Cô cho biết hai ngày qua đã không ngủ được và suy nghĩ rất nhiều, đồng thời gửi lời xin lỗi vì chuyện cá nhân – nội bộ công ty – FC mà đã làm phiền đến những người không muốn thấy điều tiêu cực trên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)

Đương kim Hoa hậu Quốc tế hé lộ kế hoạch tới Việt Nam, sẽ hội ngộ Á hậu Phương Anh?

Mới đây, sau khi cuộc thi Hoa hậu Quốc tế chính thức công bố thời gian và địa điểm tổ chức thì Sireethorn Leearamwat cũng đã tái khởi động lại các hoạt động của mình với vai trò đương kim Miss International. Kế hoạch mới nhất mà người đẹp mới hé lộ trên trang cá nhân đó là việc sắp có chuyến công tác tới Việt Nam đã khiến cho các fans sắc đẹp trong nước vô cùng phấn khích. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu 1 Miss Universe 2021 đính hôn với nam ca sĩ hơn 31 tuổi

Mới đây trên trang cá nhân, mỹ nhân Paraguay Nadia Ferreira - Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe 2021 đã đăng tải hình ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út và gắn tên tài khoản instagram của nam ca sĩ Marc Anthony khiến các fans xôn xao. Mặc dù cả Nadia Ferreira và Marc Anthony đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin, tuy nhiên dòng chữ "Tiệc đính hôn" mà nàng Á hậu đăng tải như đã ngầm chứng minh tất cả. (XEM CHI TIẾT)

Phạm Băng Băng hiếm hoi đăng ảnh chụp chung với mẹ ruột, nhan sắc gây ‘bão’

Mới đây, Phạm Băng Băng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp giữa cánh đồng hoa. Ngoài ảnh chụp riêng, nữ diễn viên sinh năm 1981 còn hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên mẹ ruột, bà Trương Truyền Mỹ. Từ lâu Phạm Băng Băng nổi danh là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng mịn. Không ít lần, ngôi sao “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, với bức ảnh chụp chung với mẹ ruột, dân mạng dường như đã có câu trả lời cho tin đồn “dao kéo”. (XEM CHI TIẾT)

Siêu mẫu ngoại cỡ Ashley Graham chụp nội y cực nóng bỏng

Nàng mẫu béo đình đám làng thời trang gây chú ý khi tung loạt ảnh hậu trường chụp nội y lên Instagram "đốt mắt" người hâm mộ. Trong loạt ảnh, nàng mẫu ngoại cỡ sinh năm 1987 phô đường thân hình tròn đầy "bốc lửa" với những thiết kế nội y màu đơn sắc. Đây là những thiết kế do chính cô và Knix hợp tác và sẽ được lên kệ vào ngày 19/5 tới đây. Bà mẹ 3 con cũng vừa có bộ ảnh thời trang nội y trên tạp chí Vogue kèm bài phỏng vấn về cuộc sống và công việc. Ashley Graham cho biết đã có kinh nghiệm thiết kế thời trang trong nhiều năm. Với thời trang nội y, cô quan tâm màu sắc và kiểu dáng và đặc biệt là sự thoải mái cho người mặc. Do vậy, với bộ sưu tập này, cô mong rằng chị em sẽ không chỉ tự tin mặc những bộ nội y tôn dáng mà còn tạo cảm giác thoải mái, tự do. (XEM CHI TIẾT)