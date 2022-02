Showbiz 14/2: Hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường tiết lộ bất ngờ về con trai

Hậu ly hôn, vợ cũ Đan Trường tiết lộ bất ngờ về con trai

Thủy Tiên đăng tải ảnh cùng con trai Thiên Từ kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: “You are my valentine. Con trai bảo mẹ đừng có bạn trai vì mẹ đã có con rồi, con sẽ là bạn trai của mẹ". Sự đáng yêu của bé Thiên Từ "đốn tim" biết bao người hâm mộ. Mọi người đều nhận xét, dù bé còn nhỏ nhưng đã rất ngọt ngào và hiểu chuyện. Năm 2021, Đan Trường và Thủy Tiên thông báo ly hôn sau 8 năm chung sống trong sự tiếc nuối của cư dân mạng. Kể từ khi ly hôn đến nay, cặp đôi tập trung cho công việc, tuy nhiên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng nuôi dưỡng con. Hiện nay, con trai chung của cả hai là bé Thiên Từ đang sinh sống tại Mỹ cùng Thủy Tiên. (Theo Tổ quốc)

Đỗ Thị Hà lọt top 12 trong bảng dự đoán cuối cùng của Missosology về Miss World 2021

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đưa ra bảng bình chọn cuối cùng của họ về danh sách những ứng cử viên tiềm năng nhất trước thềm chung kết Miss World 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới. Theo đó, được dự đoán cho ngôi vị Hoa hậu đang là mỹ nhân Venezuela - Alejandra Conde. Tiếp theo trong top 5 là các người đẹp Philippines, Cote d’Ivoire’s, Cameroon và Puerto Rico. (XEM CHI TIẾT)

Bình An gợi ý kết hôn và câu trả lời ‘bá đạo’ của Á hậu Phương Nga

Bình An và Á hậu Phương Nga công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2019, đúng ngày Valentine. Cả hai quen biết và tìm hiểu nhau từ trước khi Phương Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sự đáng yêu và dễ thương của cặp đôi nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng. Bình An thường xuyên đồng hành cùng Phương Nga tại các sự kiện giải trí. Cặp đôi cũng hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên nhau. Từ đó, nhiều người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền” và chờ đợi đám cưới cổ tích. Mới đây, Bình Anh bất ngờ có động thái gợi ý Phương Nga chuyện kết hôn. Cụ thể, dưới một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ rằng: “24 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Nếu bạn quá tuổi này thì khỏi phải kết hôn nữa”, Bình An đã nhanh chóng tag tên bạn gái: “Năm nay em 23 nhỉ?”. (XEM CHI TIẾT)

Siu Black – Phương Thanh xóa bỏ mâu thuẫn gần 10 năm

Gặp nhau ở cá tính hết mình trên sân khấu, Siu Black và Phương Thanh nhanh chóng trở nên thân thiết. Tuy nhiên, năm 2015, khi Siu Black phá sản và tuyên bố "trong showbiz tôi không có ai là bạn thân" mối quan hệ của hai người cũng chính thức rạn nứt. Nhiều năm không nhìn mặt, mới đây, hai nữ ca sĩ đã có động thái thân thiết trở lại sau khi hiểu lầm được cởi bỏ, đặc biệt là từ khi họ cùng ngồi ghế nóng chương trình "Rock Việt". (XEM CHI TIẾT)

Sao Việt gửi lời nhắn tới vợ: Ngọt ngào như Kim Lý, bá đạo nhất là ‘Nam Tào’ Đỗ Duy Nam

Trong khi Kim Lý khoe khoảnh khắc “khóa môi” Hồ Ngọc Hà ngọt lịm, Ưng Hoàng Phúc xúc động nhìn lại hành trình tình yêu với bà xã Kim Cương thì Nam Tào Đỗ Duy Nam khiến dân tình cười nghiêng ngả khi gửi “tâm thư” tới vợ. “Nam Tào” Đỗ Duy Nam viết: “Chúc mừng ngày Valungtung đến người vợ tần tảo một nắng hai sương vì gia đình. Bảy năm hoàn thành chỉ tiêu 1 gái, 1 trai chỉ hai là đủ. Mặc dù em dùng anh như phá, nhưng vì gia đình anh đã cố gắng gửi hết tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng, làm được bao nhiều tiền dù đưa hay không đưa thì cuối cùng vợ cũng lấy bằng sạch. Mặc dù thế nhưng bù lại em nấu ăn cũng ngon, biết chăm sóc chồng con thì thôi anh nể đấy nhé! Mong rằng những tháng ngày sau em nhẹ tay cho anh thở tí, dạo này anh thấy hơi ít oxy nhưng nếu vợ bảo đủ rồi thì anh vẫn cứ là oki nha! Lời cuối muốn nói cảm ơn em, người vợ hiếu thảo của anh, của ông bà, của các con. Yêu em. Yêu những tháng năm rực rỡ của chúng mình”. (XEM CHI TIẾT)

Triệu Lệ Dĩnh khoác tay ‘trai lạ’ đầy tình tứ trong trung tâm thương mại

Đúng ngày Valentine (14/2), mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh thân thiết với một người đàn ông trong trung tâm thương mại. Người đẹp sinh năm 1987 không chỉ chủ động khoác tay người đàn ông một cách thân mật, mà hai người còn trò chuyện rất tập trung. “Trai lạ” vóc dáng cao lớn, khoác áo măng tô chững chạc, đầu tóc gọn gàng, gương mặt điển trai, phong thái trưởng thành, trầm ổn. Trong khi đó, nữ diễn viên 8x trông tươi trẻ hơn với áo khoác màu xanh lá và mũ nồi màu đỏ. Cô xoã mái tóc xoăn uốn lọn và trang điểm nhẹ nhàng. Đoạn video gây xôn xao cộng đồng mạng. Không ít dân mạng bày tỏ ngạc nhiên vì cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã có tình mới sau một năm ly hôn Phùng Thiệu Phong. (XEM CHI TIẾT)

Google cập nhật Doodle đặc biệt chúc mừng Ngày lễ Tình nhân 2022

Nhân ngày lễ Tình nhân 2022 (Valentine 2022), gã khổng lồ Google tiếp tục trình làng trò chơi tương tác trên trang chủ tìm kiếm. Google chia sẻ: "Hãy nhìn vào hai chú chuột hamster nhỏ xíu trong Doodle 3-D tương tác ngày hôm nay. Bạn có thể ghép con đường của chúng lại với nhau và dọn đường để chúng bên nhau không? Như người ta vẫn thường nói, nhà là nơi có trái tim. Chúc mừng ngày Valentine". (XEM CHI TIẾT)