Showbiz 13/2: Trung Ruồi tiết lộ cả gia đình nhiễm COVID-19

TPO - Diễn viên Trung Ruồi- người đảm nhận vai Bắc Đẩu trong Táo quân 2022 bất ngờ livestream tiết lộ các thành viên trong gia đình đều nhiễm COVID-19.

Trung Ruồi chia sẻ: "Vợ và con của Trung từ ngày mùng 7 Tết test PCR ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hôm đó, con gái Trung cũng sốt, tới 5h sáng mùng 8 Tết, Trung test nhanh lên 2 vạch, chiều có kết quả PCR dương tính và tự cách ly, điều trị ở nhà. Lúc đầu Trung nghĩ COVID-19 rất đáng sợ và khi bị nhiễm rồi thấy sợ thật nhưng cũng không đến mức phải lo lắng quá. Ngay đêm đầu tiên tôi đã bị sốt rất cao 39,5-40 độ C. Có người sốt nhẹ như vợ Trung chỉ từ 38-38,5 độ C. Tôi bị sốt hai hôm, sau đó cắt sốt và mệt vào những hôm sau với các triệu chứng như: đau đầu, đau họng, ho… Hiện tại, sau vài ngày, may mắn sức khỏe của cả gia đình đã dần hồi phục”. Nam diễn viên khuyên bạn bè nên chuẩn bị sẵn vài bộ test nhanh trong nhà, khi bị sốt, mình test thử và có một số loại thuốc cơ bản.

Miss World giới thiệu thí sinh trong top 40, profile của Đỗ Thị Hà nhận lượng like 'khủng'

Ngay trước thềm chung kết Miss World 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 16/3 tới tại Puerto Rico, BTC Miss World đã đăng tải hình ảnh profile của các thí sinh nằm trong top 40 sẽ tham dự đêm chung kết. Hoa hậu Đỗ Thị Hà nằm trong nhóm thí sinh cuối cùng, cũng là nhóm được đánh giá là có rất nhiều thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện Miss World cao quý. Trang chủ Miss World đã đăng tải ba bức ảnh profile của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cả ba tấm ảnh này cho đến thời điểm hiện tại đều nhận được lượng like và tương tác rất 'khủng' từ các fans sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Chuyện tình 35 năm của vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu

Với chủ đề "Cặp đôi vàng", vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu đã xuất hiện trên sân khấu Vang bóng một thời và cùng nhau song ca Bên em là biển rộng. Chia sẻ về lần đầu gặp nhau, Cẩm Vân cho biết: "Lúc đó đi hát chung ở bên Nga 2 tháng, rồi tức cảnh sinh tình, quan tâm lo lắng cho nhau… Thật ra lúc đầu Cẩm Vân không thích vì ảnh có tính 'ba gai' thích gì nói đó nên cũng ghét ghét. Nhưng mà Cẩm Vân vẫn mến mộ ảnh vì cái tài cho đến bây giờ…". Nữ ca sĩ còn cho biết trải qua 6 năm yêu nhau thì cả hai mới quyết định về chung một nhà. Còn Khắc Triệu thì "kiệm lời" hơn khi cho biết: "Tôi ở phía sau đánh trống nhìn Cẩm Vân hát thấy 'đã'…"

Anh Đào tiết lộ về nụ hôn 'hô hấp nhân tạo' trong 'Lối về miền hoa'

Lối về miền hoa xoay quanh nhóm bạn trẻ lớn lên ở một làng hoa ven đô và câu chuyện trưởng thành của họ. Ngôi làng có ba chàng trai luôn tự xưng là "lính ngự lâm" - mang trong mình trái tim chân thành, nhiệt huyết và cũng đầy nghĩa hiệp. Phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ triển vọng, trong đó có Anh Đào- gương mặt lần đầu tiên được giao vai nữ chính trong một bộ phim trên sóng VTV. Chia sẻ với Tiền Phong, Anh Đào cho biết cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi được nhận vai Thanh trong Lối về miền hoa. "Lần đầu nhận được vai chính, tất nhiên là Đào vui lắm. Tuy nhiên, tôi khó tránh được cảm giác lo lắng khá căng thẳng. Rất may là các anh chị trong đoàn phim đều nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dạy. Đặc biệt, những người bạn diễn của Đào trong phim rất đáng yêu" diễn viên Anh Đào nói.

Nam Thư: 'Lý Nhã Kỳ rất giàu sang về tiền bạc nhưng lại quê mùa trong chuyện tình cảm'

Mới đây, 'kiều nữ làng hài' Nam Thư trở thành nhân vật khách mời trong talkshow của Lý Nhã Kỳ. Tại đây, cặp chị em thân thiết của showbiz Việt đã cùng hé lộ nhiều góc khuất trong chuyện tình cảm ít khi được giãi bày. Lý Nhã Kỳ cho biết cô yêu quý Nam Thư vì tính cách chân thật, tình cảm và thẳng thắn. Dù nữ diễn viên có vẻ ngoài mạnh mẽ, gai góc nhưng tâm hồn rất nữ tính, nhẹ nhàng. Về phía Nam Thư, cô bày tỏ sự ngưỡng mộ khi có một người chị tài giỏi, bản lĩnh như Lý Nhã Kỳ.

Á hậu Huyền My và dàn nghệ sĩ đón ‘Người Nhện’ trở lại rạp Hà Nội

Rạp chiếu Hà Nội chính thức mở cửa từ sáng 10/2. Suất chiếu đặc biệt bom tấn Spider-man: No way home (Người Nhện: Không Còn Nhà) diễn ra chiều 12/2 đánh dấu hơn 9 tháng rạp chiếu Hà Nội ngủ đông. Một số khách mời đặc biệt quy tụ tại suất chiếu đặc biệt như Á hậu Huyền My, MC Phí Thùy Linh, vợ chồng diễn viên Minh Tiệp, MC Nam Linh, MC Tuyết Ngân, người mẫu Hà Thiên Trang, hot girl Hồng Anh Kichii… Diễn viên Minh Tiệp tự nhận là "fan cứng" của Spider-Man và theo dõi hành trình của nhân vật từ năm 2002 đến nay. Anh nhận xét Người Nhện không còn nhà chính là phần phim hay nhất thương hiệu khi kết hợp cả các tác phẩm cũ với cốt truyện lôi cuốn và kỹ xảo đẹp mắt.