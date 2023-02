Showbiz 1/2: Đêm nhạc của SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng vì biểu diễn gợi dục

TPO - UBND TPHCM quyết định xử phạt đơn vị tổ chức đêm nhạc Spacespeakers live concert – The Kosmic 110 triệu đồng, đồng thời đình chỉ các hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng.

Chiều 1/2, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TPHCM thông báo UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt - đơn vị tổ chức chương trình "Spacespeakers live concert – The Kosmic".

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 4346/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm đối với Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Truyền thông Người hâm mộ Việt 110 triệu đồng vì tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Spacespeakers Live Concert – The Kosmik "sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" (vi phạm khoản 7, điều 11, Nghị định số 38/2021).

Văn bản xử phạt nêu rõ trong chương trình tại Nhà thi đấu Quân khu 7, tiết mục biểu diễn They Said, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự quần áo lót, biểu diễn cùng ca sĩ trên giường ngủ không phù hợp với văn hóa, truyền thống người Việt Nam. Ngoài ra, tiết mục Forget about her cũng bị đánh giá gợi dục, nghệ sĩ múa mặc trang phục tương tự bikini.

Ngoài phạt hành chính, công ty này bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn 18 tháng, kể từ ngày ra quyết định xử phạt (14/12/2022).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lên đường chinh phục kỷ lục thế giới mới

Rạng sáng 1/2, anh em Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp đã lên đường sang thành phố Milan (Italia) để chinh phục kỷ lục thế giới mới.

Chia sẻ trước giờ lên đường, Quốc Nghiệp cho biết, đây có lẽ là kỷ lục thế giới cuối cùng mà hai anh em tìm kiếm bởi cả hai đã vượt qua đỉnh cao của tuổi nghề, sức khoẻ đã có phần giảm sút và những chấn thương, những lần thi đấu liên tục đã làm ảnh hưởng tới việc trình diễn.

"Nhưng lần xác lập Kỷ lục lần này chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục thành công bởi kinh nghiệm mấy chục năm theo nghiệp xiếc cũng như tinh thần quyết tâm của cả hai anh em".

Lisa (BlackPink) mua biệt thự 6 triệu USD

Theo tờ Bizhankook ngày 1/2 đưa tin Lisa của BlackPink đã trở thành chủ sở hữu mới của biệt thự sang trọng tọa lạc ở Seongbuk-dong, phía bắc Seoul. Căn biệt thự có diện tích 655 m2 với giá gần 6 triệu USD (hơn 142 tỷ đồng), xây dựng từ năm 2016.

Căn nhà mà thành viên BlackPink mua là nhà riêng với tầng hầm và 2 tầng trên mặt đất. Trước đó, nó thuộc sở hữu của Jang Seon Yoon - giám đốc điều hành của Lotte New York Palace, cháu gái của nhà sáng lập Tập đoàn Lotte Shin Kyuk Ho cùng chồng là Yang Sung Wook - giám đốc điều hành cấp cao của Audi Hàn Quốc.

Tài tử 'Trân Châu cảng' đối mặt 5 năm tù sau vụ nổ súng gây chết người

Theo tài liệu mới nhất từ tòa án, Alec Baldwin bị buộc tội hình sự ngộ sát trong vụ vô tình bắn chết đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins trên phim trường Rust hồi tháng 10/2021.

Người phụ trách kiểm tra vũ khí trên phim trường là Hannah Gutierrez-Reed cũng bị buộc tội giết người không tự nguyện. Hai người đối mặt án 5 năm tù giam.

Robert Shilling, điều tra viên đặc biệt tại Văn phòng Biện lý Quận Tư pháp Thứ nhất của bang New Mexico nói: "Sự tắc trách đã trực tiếp gây ra cái chết của Halyna Hutchins. Baldwin xử lý vũ khí cẩu thả. Ông ấy coi thường sự nguy hiểm của súng đạn và để xảy ra vụ việc".

Thư kể công dài 24 trang của vợ chồng Harry

Harry và Meghan Markle thành lập quỹ từ thiện sau khi tuyên bố rời Hoàng gia Anh. Trong bối cảnh gây tranh cãi vì những phát ngôn gần đây, Công tước xứ Sussex viết bức thư dài 24 trang, nêu chi tiết số tiền họ quyên góp phục vụ cho vaccine Covid-19 và những người tị nạn Afghanistan từ năm 2020.

Trong thư, Harry viết Quỹ Archewell quyên góp cho World Central Kitchen, dự án xây dựng sân chơi ở Uvalde, Texas, nơi xảy ra vụ thảm sát bằng súng tại trường học khiến 19 trẻ em và hai giáo viên thiệt mạng.