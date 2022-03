Showbiz 12/3: Mẹ sao nữ 'Chiếc lá cuốn bay' bị chỉ trích trong tang lễ con gái

TPO - Hành động và phát ngôn thiếu tế nhị của mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida khiến công chúng phẫn nộ.

Mẹ sao nữ 'Chiếc lá cuốn bay' bị chỉ trích trong tang lễ con gái

Tang lễ của ngôi sao Chiếc lá cuốn bay kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 11/3 đến 13/3, thời gian vào viếng từ 18h30 đến 20h30. Công chúng và người hâm mộ có thể đến viếng tại nhà thờ Liberty Church, Bangkok. Trong tang lễ của Tangmo, phóng viên đã ghi lại được 1 khoảnh khắc mẹ Tangmo nở nụ cười rạng rỡ. Thậm chí, bà Panida còn đặt ở lễ tưởng niệm 2 chiếc thùng nhận tiền quyên góp, lần lượt là thùng nhận tiền ủng hộ tang lễ và tiền ủng hộ gia đình. Hình ảnh 2 chiếc thùng này càng khiến dân tình thêm tranh cãi trước sự tham lam của mẹ nữ diễn viên. Không những vậy trước truyền thông, mẹ Tangmo Nida còn liên tục có những phát ngôn gây phẫn nộ. Lúc lôi chuyện bố Tangmo từng vỡ nợ ra để nói, khi thì tuyên bố "sợ ma" nên sẽ không vào ở nhà nữ diễn viên.

Đan Lê tiết lộ áp lực khi nhận vai diễn mới sau thời gian dài vắng bóng

Trong tập mới của "Anh có phải đàn ông không?", Đan Lê xuất hiện trong vai diễn Mai Ngọc. Cụ thể, Duy Anh (Tuấn Tú) đi họp phụ huynh cho con trai sau khi được nhận vào trường quốc tế Diamond. Tuy nhiên ngay khi trưởng ban phụ huynh mới bước lên, anh đã đứng hình và hoàn toàn bị Mai Ngọc (Đan Lê) - người yêu cũ hớp hồn. Được biết, Mai Ngọc và Duy Anh yêu nhau từ hồi sinh viên tuy nhiên bị gia đình phản đối. Tình tiết ông bố Duy Anh gặp lại người yêu cũ khi đi họp phụ huynh cho con được dự đoán sẽ đẩy tình huống cao trào cho phim trong những tập tới.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ kỷ niệm cùng Bằng Kiều thời chưa nổi tiếng

Bằng Kiều và Đàm Vĩnh Hưng từng có khoảng thời gian dài "cạch mặt" nhau. Tuy nhiên, sau khi giải quyết hiểu lầm cả hai trở nên khá thân thiết, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ mình từng đi xem show có Bằng Kiều khi chưa nổi tiếng. Cụ thể, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh hội ngộ Bằng Kiều, Trần Thu Hà. Cả ba diện trang phục sang trọng, cười rạng rỡ trước ống kính. Đàm Vĩnh Hưng kể, anh từng là khán giả trong liveshow của ca sĩ Thanh Lam được tổ chức tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Chương trình có sự tham gia của Bằng Kiều và Trần Thu Hà trong vai trò khách mời.

BTV Ngọc Trinh 'chơi lớn' mang bó hoa hơn 7 tỷ đồng lên sóng VTV

Trong show Money talk, BTV Ngọc Trinh xuất hiện cùng bó hoa 100 lượng vàng thật. Theo đó, nữ BTV cho biết cũng hi vọng được sở hữu một bó hoa trị giá "100 lượng vàng" từng gây xôn xao trên mạng vào 8/3 vừa qua. Ngọc Trinh nói thêm: "Bó hoa vàng ròng có sức mạnh đem lại lãi cho chủ nhân, lãi cả tiền lẫn tình. Người nhận được bó hoa trị giá 7 tỉ đồng này không chỉ có 7 tỉ mà còn có cả một khó báu có thể đem đến may mắn cho chủ nhân…". Được biết, ý tưởng về bó hoa xuất phát từ một vị đại gia đặt gia công bó hoa đính 100 lượng vàng 9999, trị giá khoảng 7 tỷ đồng "tặng người thân" tại TP Cần Thơ, dịp 8/3. Ngay sau đó, trào lưu "bó hoa 100 lượng vàng" phủ sóng khắp mạng xã hội.

NSND Tự Long lên tiếng cảnh tỉnh khi bị kẻ xấu mạo danh lừa đảo

Việc nghệ sĩ Việt bị mạo danh nhằm mục đích lừa đảo bằng nhiều hình thức khác nhau trên mạng xã hội thường xuyên xảy ra. Vào tối 11/3, NSND Tự Long đã đăng lên trang cá nhân thông báo về việc có người giả mạo mình để nhắn tin vay tiền người quen. "Cả nhà cẩn thận, giả mạo Tự Long nhé", Tự Long viết. Nội dung trong đoạn tin nhắn hỏi vay tiền được nam nghệ sĩ chia sẻ: "Anh Tự Long đây em ơi. Máy anh loa không nghe được gì. Máy anh chắc bé làm rơi không nghe được gì luôn. Nhờ em chuyển khoản giúp anh cho đứa em gái. Tí xong việc anh chuyển khoản lại cho em nhé".

Tai nạn trên phim trường ‘Chạng vạng’ bản Đài Loan, 2 người tử vong

ET Today đưa tin, một vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra tại danh thắng "Nam Trang Thần Tiên cốc" trong rừng ở huyện Miêu Lật (tây Đài Loan, Trung Quốc) vào chiều 11/3 (giờ địa phương). Thời điểm đó, đoàn làm phim "Cái ôm đầu tiên" đang thu dọn phim trường sau khi hoàn thành cảnh quay ngoại cảnh. Không may, quay phim họ Hoàng (38 tuổi) và trợ lý họ Vương (34 tuổi) vô tình trượt chân té ngã xuống thác nước. Lúc được vớt lên bờ, hai nạn nhân không còn thở và tim ngừng đập. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện trên đầu hai nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, cổ tay biến dạng. Theo nhận định, thương tích có thể do va chạm mạnh sau khi rơi từ trên cao xuống. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do đuối nước.

Bom tấn điện ảnh của 'người Nhện' Tom Holland bị tẩy chay vì cài cắm đường lưỡi bò

Tin tức bộ phim điện ảnh Uncharted (tựa Việt: Thợ săn cổ vật) bị cấm chiếu ở Việt Nam vì cài cắm hình ảnh chứa đường lưỡi bò phi pháp tại Biển Đông đang được lan truyền rầm rộ trên các diễn đàn, fanpage phim vào sáng 12/3. Rất nhiều bình luận kêu gọi tẩy chay của cộng đồng mạng Việt Nam, đồng tình với quyết định cấm chiếu. "Phim mà sặc mùi tính toán. Nghệ thuật này tôi nuốt không trôi", "Phim hay mà có lưỡi bò thì cũng thành phim không hay", "Ủng hộ. Không coi phim này coi phim khác", "Không biết là phim hay hay là dở nhưng mà cứ chọn Tổ quốc trước đã",…