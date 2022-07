Showbiz 11/7: Diễn viên Minh Khuê (Nhật Mai) tiết lộ mối quan hệ thực sự với Hoàng Duy trong quá khứ

TPO - Mẹ kế của Hoàng Duy (Đình Tú) vẫn là một ẩn số khó đoán trong phim “Thương ngày nắng về”. Nhiều khán giả ngờ vực cho rằng Nhật Mai yêu đơn phương Hoàng Duy.

Diễn viên Minh Khuê (Nhật Mai) tiết lộ mối quan hệ thực sự với Hoàng Duy trong quá khứ

Mới đây, diễn viên Minh Khuê, người đảm nhận vai Nhật Mai đã có những chia sẻ và hé lộ về nhân vật mình đóng trong phim mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem đài. Minh Khuê cho biết quan hệ của Nhật Mai và Duy hoàn toàn bình thường và đơn thuần. Trong quá khứ, Duy từng giúp đỡ Nhật Mai, chính vì thế tình cảm mà Mai dành cho cậu con trai cả của ông Long chỉ đơn thuần là sự biết ơn chứ không phải tình yêu nam nữ như khán giả vẫn đang đồn đại. Cô cũng tiết lộ thêm rằng, Nhật Mai cũng sẽ không có tình tay ba với Duy và Trang. Còn cụ thể thế nào, những tập phim còn lại của “Thương ngày nắng về” sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho khán giả xem đài. (Theo Saostar)

Bằng Kiều xuất hiện bên bạn gái mới và con trai thứ 4

Mới đây, ca sĩ Quang Hà chia sẻ ảnh chụp trong tiệc thôi nôi con trai thứ 4 của Bằng Kiều. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng, có sự xuất hiện của mẹ ruột Bằng Kiều và những người bạn thân thiết. Con trai thứ 4 của Bằng Kiều có tên gọi thân mật là Benly, tên thật là Bằng Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên, hình ảnh bạn gái Bằng Kiều cùng con trai thứ 4 được hé lộ. (XEM CHI TIẾT)

Huyền Lizzie khẳng định không yêu kiểu người như Hoàng Duy 'Thương ngày nắng về'

Nói về nhân vật Hoàng Duy do Đình Tú thủ vai, Huyền Lizzie nhận xét: “Hoàng Duy là một người đàn ông tuyệt vời theo kịch bản phim nhưng không có thật ngoài đời. Đối với tôi, người đó không tồn tại. Ngay từ khi tôi đọc kịch bản về nhân vật Hoàng Duy, tôi đã khẳng định, người đàn ông như thế không tồn tại ngoài đời thực. Có thể tôi hơi tiêu cực nhưng tôi quan niệm không có người quá hoàn hảo như vậy”. (XEM CHI TIẾT)

Quách Thu Phương cắt tóc ngắn trẻ trung chuẩn bị ‘Đấu trí'

Sau vai diễn dài hơi trong Hương vị tình thân, nghệ sĩ Quách Thu Phương nhận một vai xinh xắn trong Đấu trí. Chị miêu tả về vai diễn này “chỉ là một chấm nhỏ trong một bức tranh khổng lồ với thật nhiều màu sắc”. Đoàn làm phim Đấu trí gần đây ra mắt nhưng chưa thấy giới thiệu tên nghệ sĩ Quách Thu Phương. Bộ phim chính luận chia thành các phần với các vụ án riêng biệt, quy tụ hàng chục diễn viên chính, phụ và cả trăm diễn viên quần chúng. Điều thú vị ở chỗ nhiều nghệ sĩ, diễn viên Hương vị tình thân tái ngộ trong Đấu trí như NSƯT Trịnh Mai Nguyên, nghệ sĩ Tú Oanh, Anh Tuấn, Minh Cúc. (XEM CHI TIẾT)

Thương ngày nắng về: Hé lộ cảnh bà Nga bế cháu mới sinh, Đông Phong ra mắt mẹ vợ tương lai

Dù không còn nhiều thời gian nữa Thương ngày nắng về sẽ tạm biệt khán giả, nhưng vẫn có sự góp mặt của những gương mặt đặc biệt ở những tập cuối, đó là những diễn viên nhí rất đáng yêu. Mới nhất, đạo diễn Bùi Tiến Huy tiếp tục hé lộ cảnh quay tại bệnh viện. Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) vui mừng bế em bé mới sinh, xung quanh là cậu Vượng (Bá Anh), Khánh (Lan Phương) và Vân Vân (Ngọc Huyền). Đây rất có khả năng là con của cậu Vượng và Mộng Mơ (Huyền Trang), vì trong đoạn trailer giới thiệu, Vượng đã dẫn bạn gái về nhà và thông báo bà Nga sắp có cháu. (XEM CHI TIẾT)

Mã Siêu của ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa’ bản 1994 qua đời

Chiều tối ngày 10/7 (giờ địa phương), Trần Dịch Lâm, nam diễn viên thủ vai Mã Siêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bản 2010, đăng bài tưởng niệm tiền bối An Á Bình, vào vai Mã Siêu trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” bản 1994, trên trang Weibo cá nhân. Trong bài đăng, nam diễn viên họ Trần tiết lộ, An Á Bình đã qua đời vào ngày 28/6 và án táng vào ngày 10/7 tại Bắc Kinh sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Trần Dịch Lâm cho biết, dù chưa từng gặp mặt nhưng vẫn cảm thấy thân thuộc vì có duyên đóng cùng một nhân vật. Trần Dịch Lâm bày tỏ sự tiếc thương cũng như ngưỡng mộ với tài năng diễn xuất của đàn anh. Anh cũng hy vọng An Á Bình yên nghỉ ở thế giới bên kia. (XEM CHI TIẾT)

Kim Kardashian diện bikini bé xíu ‘đọ dáng’ với em gái Khloe trên bãi biển

Mới đây, Kim và Khloe Kardashian được nhìn thấy trên bãi biển thuộc quần đảo Turks And Caicos (Vương quốc Anh). Theo Daily Mail, hai ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đình đám đang đi nghỉ cùng với gia đình. Kim Kardashian mặc bikini màu bạc tôn thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng. Mái tóc bạc và kính râm thời trang mang đến cảm giác Kim như một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng. Vẻ ngoài mới của Kim gợi nhớ đến nhân vật Barbarella do minh tinh Jane Fonda trong bộ phim hài khoa học viễn tưởng cùng tên lấy bối cảnh ngoài vũ trụ ra mắt năm 1968. (XEM CHI TIẾT)