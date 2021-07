Showbiz 11/7: Ca sĩ Thuỷ Tiên tiết lộ bất ngờ về mẹ ruột, cứ 1-2 ngày lại 'xin tiền'

TPO - Thuỷ Tiên thổ lộ, cứ 1-2 ngày là mẹ cô than dùm người ta rồi bắt cô gửi tiền, đôi khi số tiền hàng tháng khiến cô choáng váng.

Ca sĩ Thuỷ Tiên tiết lộ bất ngờ về mẹ ruột, cứ 1-2 ngày lại xin tiền

Ngày 11/7, Thủy Tiên có những chia sẻ về mẹ ruột thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cô viết: “Mẹ em, em bảo “mẹ nghỉ làm đi con nuôi” nhiều năm nay rồi, mẹ ăn chay trường 46 năm nay lại tu hành sống tiết kiệm nên em lo cho mẹ thì không có tốn bao nhiêu cả... nhưng mẹ xài tiền thì thôi em gửi mỏi cả tay. Cứ 1-2 ngày là mẹ gọi “Tiên ơi, chổ này hết gạo, Tiên ơi chỗ kia thiếu nước, Tiên ơi chỗ này người ta bệnh đau nhiều lắm người ta cần thuốc, Tiên ơi có trường hợp này nghèo quá người ta cần mổ, Tiên ơi chỗ này cầu bị gãy, Tiên ơi nhà dưỡng lão này sập rồi cần làm lại, Tiên ơi người ta bò lết không à cần xe lăn, Tiên ơi đám rùa này sắp bị giết tội quá mình cứu nó vô chùa cho nó nghe kinh đi con, Tiên ơi....”.

Cứ 1-2 ngày là mẹ than dùm người ta rồi bắt em gửi tiền mà nhiều khi cuối tháng nhìn số tiền em cũng choáng váng với mẹ em. Nhưng mà thấy mẹ còng cọc hàng ngày phi xe tận vùng sâu vùng xa bất kể nắng mưa từ sáng đến tối mịt lại thấy an tâm là mẹ mình còn sức khoẻ để làm điều mẹ muốn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy những người minh yêu thương khoẻ mạnh mọi người ha. Chúc mọi người ngày mới an yên”.

