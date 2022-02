Showbiz 11/2: Phản ứng của y tá Ngọc khi người yêu ở ‘Phố trong làng’ lấy vợ

Phản ứng của y tá Ngọc khi người yêu trong ‘Phố trong làng’ lấy vợ

Trước những câu hỏi có ngại ngùng khi làm người yêu trên phim với Anh Tuấn và diễn cảnh tình cảm, Ngọc Anh chia sẻ: "Ngại ngùng thì không, một khi đã làm việc tôi tập trung và dành toàn tâm, toàn ý cho công việc. Vì nếu ngại thì sẽ không làm tốt được. Tôi có thể chưa tự tin về khả năng của mình và cần phải trau dồi nhưng sự nghiêm túc và tập trung thì tôi rất tự tin. Do vậy khi đã vào việc tôi gạt bỏ tất cả những gì không liên quan và chỉ có làm việc thôi. Tôi mặc định là giữ khoảng cách với tất cả các bạn diễn đã có người yêu hay có vợ. 4 năm làm nghề của tôi là 4 năm tôi độc thân chưa có người yêu nhưng tất cả các bạn diễn nam của tôi đều đã có người yêu nên tôi luôn giữ khoảng cách với họ. Nhiều khi tôi còn nghĩ phải bớt khoảng cách đó đi để tăng sự tương tác ngoài đời nhằm tung hứng dễ hơn vì ngoài sự diễn đúng sự tung hứng sẽ tăng độ phiêu cho cả hai diễn viên. Về phía Anh Tuấn và vợ chưa cưới tôi không thể quản được việc của nhà khác. Nhưng tôi tin anh Tuấn sẽ làm cho vợ mình yên lòng thôi vì tính cách anh ấy rất chu đáo, tâm lý và quan tâm đến người yêu của mình". (Theo Vietnamnet)

Sức khỏe á hậu Tú Anh sau khi mắc COVID-19

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Tú Anh chia sẻ hình ảnh que test COVID-19 hiển thị 2 vạch khiến các fans bất ngờ. Được biết, Á hậu Việt Nam 2012 đã có kết quả dương tính được khoảng 3, 4 ngày. Người đẹp gốc Hà thành còn hóm hỉnh cho biết: "Vía thần tài có ngay 2 chỉ vàng". Liên hệ với Tú Anh cô cho biết sau khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì đã test COVID-19 và nhận kết quả dương tính và gia đình của cô đã tiến hành cách ly. (XEM CHI TIẾT)

Á hậu Phương Anh tiết lộ không bao giờ giữ tiền, lý do gây ngỡ ngàng

Á hậu Phương Anh cho biết, nhiều người dùng tiền để đầu tư nhưng Phương Anh gửi cho mẹ và cho rằng, đó là đầu tư đúng đắn nhất. “Thật ra, từ khi đi làm mình không bao giờ giữ tiền trong mình. Bao nhiêu tiền tiết kiệm mình đều gửi cho mẹ hết. Nhiều người sẽ dùng tiền để đi đầu tư, nhưng với Phương Anh gửi cho mẹ là đầu tư đúng đắn nhất (cười). Ba mẹ mình không bao giờ đặt áp lực về tiền bạc với mình, và đây là một điều mình rất biết ơn. Nhưng mình vẫn muốn “mang tiền về cho mẹ”, để cho ba mẹ vui và tự hào về con gái ngày càng trưởng thành”- Phương Anh nói. (XEM CHI TIẾT)

Con trai xúc động nhắc đến cố NSND Hoàng Dũng khi có vai diễn truyền hình đầu tiên

Hoàng Dương – con trai cố NSND Hoàng Dũng đã chính thức xuất hiện trong tập 50 bộ phim Phố trong làng. Vào vai thiếu úy trẻ, anh cùng một đồng đội được điều chuyển về xã Tân Xuân để hỗ trợ cho Nam (Anh Tuấn), Đông (Đức Hiếu) và Hoàng (Duy Khánh). Dù chỉ là vai nhỏ ở chặng cuối phim nhưng cũng đủ để tạo được ấn tượng cho khán giả. Sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả xúc động vì thấy hình bóng của cố NSND Hoàng Dũng ở cậu con trai. Hoàng Dương được nhận xét là khá giống bố, nhất là nụ cười. (XEM CHI TIẾT)

Bộ đôi Bắc Đẩu - Nam Tào 2022 tới thăm NSND Công Lý

Theo chia sẻ từ diễn viên Trung Ruồi, anh cùng diễn viên Duy Nam có buổi gặp mặt NSND Công Lý, gửi lời chúc sức khỏe tới bậc tiền bối. Gặp gỡ NSND Công Lý, cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu bày tỏ sự vui vẻ, rạng rỡ. Trong chương trình "Táo Quân 2022", vị trí Nam Tào - Bắc Đẩu của NSND Công Lý và NSƯT Xuân Bắc được thay thế bởi hai diễn viên trẻ Duy Nam - Trung Ruồi. Sự thiếu vắng hai "át chủ bài" của Táo Quân khiến nhiều khán giả có phần hụt hẫng. Dẫu vậy, sau chương trình Táo Quân phát sóng, phản hồi của khán giả tới "làn gió mới" Duy Nam - Trung Ruồi có nhiều bình luận tích cực. Một số khán giả cho rằng dù gặp nhiều áp lực song hai diễn viên cũng đã rất cố gắng hoàn thành vai trò của mình. (XEM CHI TIẾT)

Diễn viên Anh Tuấn nói về áp lực khi làm công an xã ở 'Phố trong làng'

Qua hơn 50 tập đã phát sóng của Phố trong làng, nam chính Phạm Anh Tuấn (vai Nam) - trưởng công an xã Tân Xuân nhận được nhiều lời góp ý của khán giả. Một số bình luận cho rằng nam diễn viên trẻ chưa ra dáng một chiến sĩ công an khi lời thoại và diễn xuất đôi chỗ còn gượng gạo. Chia sẻ về vai diễn "nặng ký" này, Phạm Anh Tuấn cho biết: "Nhận vai chính trong một bộ phim ở khung giờ vàng thực sự đã mang lại cho tôi rất nhiều áp lực. Vai chiến sĩ công an đòi hỏi diễn viên phải bỏ rất nhiều tâm huyết mới có thể thực hiện được. Tôi cũng gặp khó khăn khi chưa từng đảm nhận dạng vai này trước đây..." (XEM CHI TIẾT)

Dân mạng ‘đào’ lại phát ngôn ‘không kết hôn’ của Son Ye Jin trước khi gặp Hyun Bin

Mới đây, một dân mạng đăng một bài viết chia sẻ suy nghĩ về lý do tin tưởng Hyun Bin và Son Ye Jin là hoàn hảo dành cho nhau và sẽ hạnh phúc lâu dài. “Son Ye Jin đã nói về điều này từ rất lâu trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Khi được hỏi về việc kết hôn, cô ấy trả lời rằng không có tự tin để trở thành một người mẹ, vì vậy cô ấy không có suy nghĩ về việc kết hôn. Nhưng cô ấy lưu ý, có thể cân nhắc nếu gặp một người đàn ông tốt, người mà cô ấy cảm thấy có thể kết hôn và cảm thấy chắc chắn về hôn nhân. Tôi cho rằng, nếu cô ấy đã quyết định kết hôn với Hyun Bin, điều đó có nghĩa là cô ấy rất hợp với Hyun Bin”, bài viết phân tích. (XEM CHI TIẾT)