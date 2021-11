Showbiz 11/11: Ngô Thanh Vân tung ảnh thân mật, nói lời ngọt ngào mừng sinh nhật tình trẻ

TPO - Kể từ khi công khai hẹn hò đến nay, đây là lần thứ 2 Ngô Thanh Vân khoe hình ảnh chụp cùng tình trẻ Huy Trần.

Ngô Thanh Vân tung ảnh thân mật, nói lời ngọt ngào mừng sinh nhật tình trẻ

Sáng 11/11, trên trang Instagram, Ngô Thanh Vân đã cập nhật story bức ảnh vô cùng tình cảm bên bạn trai là nam CEO Huy Trần. Kèm theo đó, "đả nữ" nhắn gửi lời ngọt ngào đến nửa kia nhân ngày sinh nhật: "Happy birthday, to the one and only (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật người số 1 và duy nhất trong lòng em). Trong ảnh, Ngô Thanh Vân ôm chàng từ phía sau rất đỗi tình tứ, cả hai đều gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật. Dù cô hơn bạn trai đến 11 tuổi, nhưng khi sánh đôi cùng nhau, cả hai không hề có khoảng cách tuổi tác.

Con gái chia sẻ xúc động nhân 100 ngày mất của nghệ sĩ Giang Còi

Nghệ sĩ Lê Hồng Giang, nghệ danh Giang Còi qua đời vào hồi 22h45 tối 4/8/2021 (tức ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu), hưởng thọ 60 tuổi. Nghệ sĩ Giang Còi sinh năm 1962, được khán giả nhớ tới nhiều vai diễn hài hồn nhiên, giản dị. Đêm muộn 10/11, Ngọc Anh - con gái cố nghệ sĩ Giang Còi nghẹn ngào viết: “Thời gian trôi nhanh quá phải không ba? Ba bỏ con, con không được lẽo đẽo theo ba đi làm. Người dạy con những cái hay cái đẹp đâu rồi? Con biết là ba cũng nhớ con lắm mà”. (XEM CHI TIẾT)

Erik xin lỗi vì dùng tiền từ thiện lũ lụt cho mục đích khác

Ngày 10/11, trao đổi với VietNamNet về việc Erik và ê-kíp xin phép mạnh thường quân sử dụng tiền cứu trợ lũ năm 2020 cho mục đích cứu trợ miền Tây, quản lý nam ca sĩ cho biết, cuối năm 2020, Erik và ê-kíp kêu gọi quyên góp ủng hộ miền Trung. Trước khi tới miền Trung để tặng quà cứu trợ cho bà con, nam ca sĩ đã thông báo khóa tài khoản trên trang fanpage. "Sau khi đi cứu trợ vùng lũ về, chúng tôi đã làm bản sao kê chi tiết và đăng tải trên fanpage. Thời gian đi cứu trợ ở miền Trung, chúng tôi không thể kiểm tra tài khoản. Trong thời gian đó, các mạnh thường quân chuyển về tài khoản kêu gọi quyên góp số tiền 30 triệu đồng. Sau đó chúng tôi đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, xin phép để lại số tiền này qua năm sau từ thiện miền Trung tiếp bởi số tiền này là ủng hộ cho vùng lũ…”. (XEM CHI TIẾT)

Khán giả chỉ ra lỗi trong kết phim ’11 tháng 5 ngày’

Tập cuối phim “11 tháng 5 ngày” khép lại với cái kết viên mãn khi Đăng - Nhi thành đôi, ông Vinh - cô Thu cũng về chung một nhà, cậu Tiến- cô Hoan có tin vui, Long đần - Thục Anh hạnh phúc bên nhau… Tuy nhiên, sự vắng mặt của bà ngoại Đăng khiến khán giả không khỏi thắc mắc và tranh cãi. Bà ngoại Đăng là người giúp cho cặp đôi Đăng - Nhi gần gũi và thân thiết hơn trong suốt 11 tháng 5 ngày bên nhau. Có thể nói, đây cũng chính là sợi dây kết nối giữa Đăng- Nhi thật tự nhiên và chân thật. Hơn nữa, theo diễn biến tâm lý nhân vật thì bà ngoại là người có ý nghĩa quan trọng với Đăng. Thế nên, hình ảnh kết phim với rất nhiều nhân vật khác nhưng lại thiếu vắng bà ngoại khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng. (XEM CHI TIẾT)

Phóng viên Mỹ bị chê thiếu hiểu biết khi phỏng vấn nam chính ‘Trò chơi con mực’

Gần đây, đạo diễn Hwang Dong Hyuk cùng dàn diễn viên “Trò chơi con mực” (Squid Game) đã tham dự buổi chiếu đặc biệt của bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám tại Hollywood, tiểu bang California. Bên cạnh xuất hiện trên thảm đỏ để ra mắt người hâm mộ, ê kíp “Trò chơi con mực” cũng nhận trả lời phỏng vấn của báo chí, truyền hình Mỹ. Trong đó, gây tranh cãi nhất là câu hỏi của phóng viên kênh Extra TV của đài NBC. Theo đó, nữ phóng viên hỏi Lee Jung Jae (thủ vai nam chính Seong Gi Hun): “Tôi chắc chắn bây giờ mọi người đều nhận ra anh mỗi khi anh rời khỏi nhà. Điều gì là thay đổi lớn nhất đối với anh kể từ khi bộ phim ra mắt?”. (XEM CHI TIẾT)

‘Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2021’ gây bất ngờ

Thông tin Paul Rudd được tạp chí People (Mỹ) vinh danh là “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2021” được tiết lộ trên chương trình “The Late Show with Stephen Colbert” của đài CBS. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó nhiều nguồn tin cho hay, tài tử được vinh danh năm nay là “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans. (XEM CHI TIẾT)

Đăng quang được 4 ngày, Hoa hậu Hoàn vũ Ma Rốc 2021 bị tai nạn phải trao lại danh hiệu

Mới đây, đêm chung kết Miss Universe Morroco 2021 vừa diễn ra với sự lên ngôi của người đẹp Fatima-Zahra Khayat. Tuy nhiên mới chỉ đăng quang được 4 ngày thì Fatima-Zahra Khayat đã gặp tai nạn nghiêm trọng. Trên trang chủ của tổ chức Miss Universe Morroco mới đây đã đăng tải hình ảnh Fatima-Zahra Khayat nằm trong bệnh viện với đôi chân phải bị băng bó. BTC Miss Universe Morroco cũng đưa ra thông báo: "Chúng tôi rất buồn phải thông báo rằng Fatima-Zahra Khayat sẽ phải từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Ma Rốc 2021 vì gặp một tai nạn bất ngờ và không thể đại diện cho Ma Rốc tham dự cuộc thi Miss Universe 2021 sắp tới ở Israel". (XEM CHI TIẾT)