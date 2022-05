Showbiz 10/5: Huyền Lizzie tiết lộ cảnh hôn ngoài kịch bản với Đình Tú

TPO - Trong clip mới đây, Huyền Lizzie lần đầu kể về nụ hôn ngoài kịch bản với Đình Tú trong tập phim chưa phát sóng của “Thương ngày nắng về” phần 2.

Huyền Lizzie tiết lộ cảnh hôn ngoài kịch bản với Đình Tú

Theo Huyền Lizzie đó là một cảnh nằm hát, trước khi vào quay, ê kíp đã thống nhất là sẽ không hôn. Tuy nhiên khi đang diễn, Đình Tú bất ngờ quay sang hôn trộm Minh Huyền. Tình huống ngoài dự tính này khiến nữ diễn viên giật nảy người. Về phía Đình Tú, anh nói rằng đó là một chi tiết mà bản thân anh cũng không chuẩn bị trước, mà chỉ bất chợt nảy ra trong quá trình diễn xuất. Nam diễn viên thừa nhận chính tình tiết đó đã giúp máy quay bắt trọn được biểu cảm tự nhiên, chân thật nhất của Vân Trang.

NSND Công Lý đi diễn trở lại sau thời gian dài dưỡng bệnh

Ngày 10/5, mạng xã hội xôn xao bức ảnh NSND Công Lý tươi cười giữa 'vòng vây' của khán giả cùng thông tin cho rằng đây là hình ảnh của "Cô Đẩu" đi diễn trở lại sau thời gian dài dưỡng bệnh. Theo nguồn tin của Tiền Phong, được biết đây đúng là hình ảnh của NSND Công Lý sau khi tham dự một vở diễn. Tuy nhiên, việc nam nghệ sỹ diễn ở đâu và trong chương trình gì thì vẫn chưa được tiết lộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngô Thanh Vân đăng clip về đám cưới và lời nguyện xúc động với Huy Trần

2 ngày sau hôn lễ, Ngô Thanh Vân hạnh phúc dành lời cảm ơn tới những người đã tạo nên điều tuyệt vời cho ngày trọng đại của cô. “Biết nói gì hơn hai chữ hạnh phúc viên mãn. Một ngày thật sự tuyệt vời đối với hai đứa. Thức dậy hôm qua mà vẫn chưa tỉnh lại vì những niềm vui và tiếng cười còn văng vẳng trong tai…”, nữ diễn viên viết. Bên cạnh đó, người đẹp đăng tải đoạn clip dài 5 phút ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đám cưới của cô và Huy Trần. (XEM CHI TIẾT)

Danh tính MC thay thế NSƯT Xuân Bắc dẫn 'Ơn giời cậu đây rồi' mùa 8

Ơn giời cậu đây rồi là chương trình từng nhận được sự yêu mến rộng khắp của công chúng, nhưng trong nhiều mùa trở lại đây, không nhiều tiểu phẩm của chương trình tạo sự lan tỏa và tỉ lệ người xem cũng sụt giảm. Mới đây, NSND Tự Long đã đăng tải đoạn video ngắn để thông báo những thông tin quan trọng về gameshow này. Nam nghệ sĩ cho biết, Ơn giời cậu đây rồi sẽ trở lại với mùa 8 và sự thay đổi lớn nhất là Trường Giang sẽ thay thế vị trí MC của NSƯT Xuân Bắc. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 500.000 người đòi công lý cho Johnny Depp, ký đơn ủng hộ trở lại làm ‘cướp biển’

Trên trang web Change.org có một bản kiến nghị với tiêu đề “Justice for Johnny Depp” (Công lý cho Johnny Depp) để tạo cơ hội cho tài tử sinh năm 1963 trở lại với tư cách thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim ăn khách của Disney “Cướp biển vùng Caribbean”. Bản kiến nghị được Kimberly Giles tạo ra cách đây hai năm, với mục tiêu đạt 500.000 chữ ký. Tuy nhiên, phải đến gần đây, khi phiên tòa xét xử vụ phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard diễn ra công khai, làn sóng ủng hộ nam diễn viên đình đám mới thực sự “bùng” lên và bản kiến nghị nhận được sự chú ý lớn. Tính đến thứ Hai (9/5), “Justice for Johnny Depp” đạt hơn 570.000 chữ ký, vượt qua con số kỳ vọng. (XEM CHI TIẾT)

Sau 13 năm chờ đợi, ‘Avatar 2’ chính thức tung trailer đầu tiên

Ngày 9/5, hãng 20th Century Studios tung trailer đầu tiên của “Avatar 2’, có tựa đề chính thức là "Avatar: The Way of Water”. Đây là những thước phim đầu tiên về phần 2 “bom tấn” giả tưởng của đạo diễn James Cameron sau 13 năm chờ đợi và nhiều lần trì hoãn. Năm ngoái, phần 1 của “Avatar” được chiếu lại tại Trung Quốc. Dù qua hơn một thập kỷ, tác phẩm đoạt 3 giải Oscar vẫn giữ nguyên sức hút như năm 2009, vượt qua ““Avengers: Endgame” để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với tổng doanh thu toàn cầu hơn 2,8 tỷ USD. (XEM CHI TIẾT)

Bà bầu tỷ phú Rihanna mặc váy lưới khoe bụng bầu cuối thai kỳ

Tối 8/5, Rihanna và bạn trai A$AP Rocky đi ăn tại một nhà hàng Ý có tiếng ở Santa Monica, California, Mỹ. Theo Page Six, cặp đôi sinh năm 1988 cùng nhau kỷ niệm Ngày của Mẹ đầu tiên của giọng ca "Diamonds". Họ đến nhà hàng trên một chiếc mui trần sành điệu. Rihanna tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với thời trang bà bầu táo bạo. Cô mặc set váy lưới màu bạc lấp lánh, không hề có tác dụng che chắn, để lộ nội y bằng vải satin màu xanh dương nhạt bên trong. Phụ kiện đi kèm vòng choker kim cương, túi Balenciaga “Hourglass” lấp lánh (2.300 USD) và giày cao gót Christian Louboutin đồng bộ (1.295 USD). (XEM CHI TIẾT)