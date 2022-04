Showbiz 10/4: Lý Hải khoe ảnh dự đám cưới nghệ sĩ Tiết Cương

TPO - Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi nghệ sĩ Tiết Cương tổ chức đám cưới ở nhà riêng của cô dâu tại Cần Thơ.

Lý Hải khoe ảnh dự đám cưới nghệ sĩ Tiết Cương

Theo hình ảnh Lý Hải chia sẻ, đám cưới của nghệ sĩ Tiết Cương được tổ chức ngày 10/4 với sự tham gia của nhiều sao Việt như Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường… Lễ vu quy của Tiết Cương được tổ chức tại nhà riêng của cô dâu ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. “Mừng quá, cuối cùng bạn tôi Tiết Cương cũng chịu lên xe hoa. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cô dâu người miền Tây, hiền hậu, xinh xắn. Mừng cho chàng trai ấy. Bạn bè vượt hàng trăm km đến chúc mừng Tiết Cương. Đây là người thật việc thật chứ không phải một bộ phim”-Lý Hải chia sẻ.

Thuỳ Tiên hoá gái Thái, xuất hiện quyền lực trong đêm khai mạc Miss Grand Thailand 2022

Tối 9/4 theo giờ Việt Nam đã diễn ra sự kiện đêm khai mạc chính thức của cuộc thi Miss Grand Thailand 2022. Tại đây, các thí sinh đại diện cho các tỉnh thành đã có dịp giới thiệu bản thân và ra mắt báo giới. Đồng thời, trong sự kiện này, ban tổ chức cũng đã công bố vương miện chính thức dành cho tân Hoa hậu cũng như các Á hậu và những người đẹp trong top 10. (XEM CHI TIẾT)

Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền'?

Vào tối 9/4, vở hài kịch Cái…ao làng diễn đánh dấu sự trở lại của sân khấu kịch Thủ đô sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, với sự góp mặt của "Chú Lâm" Thanh Bình, "chị Hoa" Đàm Hằng cùng startup trẻ "Linh Béo" Đức Anh, đã được nhiều fan mến mộ phim đủ mọi lứa tuổi đến ủng hộ. Trước giờ diễn, các nghệ sĩ đã dành ít thời gian giao lưu và chụp ảnh với người hâm mộ tại sảnh Nhà hát Tuổi trẻ. (XEM CHI TIẾT)

Như Quỳnh song ca với Phương Mỹ Chi?

Giọng ca “Duyên phận” sẽ trở lại Việt Nam, sau một tháng về Mỹ với lịch trình công việc. Show đầu tiên của chị trong lần trở lại đất mẹ này, khiến người hâm mộ phấn khích, bởi trong dàn khách mời, có Phương Mỹ Chi, giọng ca trẻ của dòng nhạc quê hương “ăn khách” bậc nhất hiện nay. Có lẽ, Như Quỳnh là một trong những ca sỹ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế hệ đàn em cùng theo đuổi dòng nhạc. Phương Mỹ Chi không bị ảnh hưởng bởi Như Quỳnh nhưng cô lại yêu mến, thần tượng giọng ca “Duyên phận”. Cô từng mang hoa đến tặng thần tượng khi Như Quỳnh làm minishow ở phòng trà. Sự kiện ra mắt album mới của Như Quỳnh, không thể thiếu sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi. (XEM CHI TIẾT)

Quang Hà: 'Khắc Việt rất 'chảnh' vì đặt hàng sáng tác nhưng không nhận lời'

Được mệnh danh là người tạo hit “mát tay”, những tác phẩm của Khắc Việt được khán giả biết đến thông qua các ca sĩ mà anh “chọn mặt gửi vàng” và làm nên tên tuổi của các ca sĩ trẻ. Trong tập 4 Vẫn hát lời tình yêu tuần này, ca sĩ Nam Cường, Quang Hà cùng MC Nguyên Khang có nhiều câu chuyện thú vị về nhạc sĩ tài hoa này. (XEM CHI TIẾT)

Thanh Bi tung ảnh bikini khoe số đo vòng ba gần chạm mốc 100cm

Diễn viên Thanh Bi tiết lộ sau khi giảm 5kg, cô hiện sở hữu số đo ba vòng đáng mơ ước: 90-60-99cm. Thời gian gần đây, Thanh Bi trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Hải Yến trong phim hình sự “Bão ngầm”. Hải Yến là học viên trường công an, thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi. Cô là bạn thân học cùng trường với Hạ Lam (Cao Thái Hà). Sau này cũng vì cùng thích Hải Triều (Hà Việt Dũng) mà Yến và Lam đã ở thế đối đầu. Chia sẻ với Tiền Phong, Thanh Bi cho biết, vai thiếu úy Đường Hải Yến là một màn lột xác cả về hình ảnh lẫn lối diễn xuất của mình. (XEM CHI TIẾT)

Nhìn gần đám cưới 4 triệu USD của con cả Beckham và Nicole Peltz

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đã kết hôn vào chiều tối ngày thứ Bảy (9/4, giờ địa phương) và trao nhau nụ hôn kéo dài 6 giây trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và các vị khách nổi tiếng tại dinh thự của gia đình tỷ phú Nelson Peltz. Vì đám cưới diễn ra riêng tư với ba lớp an ninh, paparazzi chỉ chụp được bóng cô dâu - chú rể đằng sau lớp kính che kín. Daily Mail cho biết, có 6 phù rể và 6 phù dâu tháp tùng hai nhân vật chính. Cặp đôi nhiều khả năng thề nguyện gắn kết trọn đời bên dưới một chuppah - nơi tổ chức hôn lễ theo nghi lễ của người Do Thái (tỷ phủ Nelson Peltz là người Do Thái). Ngoài ra, theo truyền thông quốc tế, cặp đôi cũng sẽ có một hôn lễ khác theo nghi lễ Công giáo (gia đình Beckham theo đạo Công giáo). (XEM CHI TIẾT)