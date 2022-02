Showbiz 10/2: Vợ NSƯT Tiến Hợi tiết lộ về chồng trước khi qua đời

Vợ NSƯT Tiến Hợi tiết lộ về chồng trước khi qua đời

Trong nỗi đau thương vô hạn, vợ diễn viên Tiến Hợi kể với VietNamNet: "Tết Nhâm Dần anh Hợi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Đến ngày mùng 4 Tết thì anh kêu chân có cảm giác tê bì, di chuyển thấy đau nên gia đình đưa anh vào bệnh viện Y học Quân đội khám. Tại đây bác sĩ cho biết anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, gia đình cho anh về nhà. Cậu con trai cả Nguyễn Vương Thành cũng đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Không ai nghĩ anh lại ra đi nhanh như thế", chị Thủy cho biết. (Theo Vietnamnet)

Đỗ Thị Hà bất ngờ gặp trục trặc ở phần thi có thể giúp cô vào thẳng Top 12 tại Miss World

Mới đây, BTC Miss World 2021 đã công bố phần thi "Digital Media Challenge" dành cho các thí sinh đã lọt Top 40. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ có một link web để tự thiết kế và cập nhật phần thi của mình. Được biết, địa chỉ trang web của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong phần thi này là: https://www.missworld.com/2021/vietnam/do-thi-ha/. Tuy nhiên mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà bất ngờ thông báo trên trang cá nhân về việc quá trình tạo tài khoản của cô trên website gặp trục trặc kỹ thuật đã khiến các fans lo lắng. (XEM CHI TIẾT)

Biệt thự nhà vườn đẹp như mơ của Trường Giang và Nhã Phương

Kết hôn tháng 9/2018, Trường Giang - Nhã Phương trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Mới đây, khi chia sẻ khoảnh khắc vui đùa của cùng con gái, cặp đôi đã vô tình để lộ khu nhà vườn rộng rãi mà vợ chồng cô đang sở hữu ở vùng ngoại ô TP.Hồ Chí Minh. Được biết, khuôn viên khu nhà vườn này được đặt theo tên gọi thân mật của con gái cặp đôi - "Nhà trọ Destiny". Nam diễn viên tiết lộ sẽ sớm thực hiện một chương trình giải trí cùng tên tại địa điểm này. (XEM CHI TIẾT)

Tố Loan kể chuyện giật giải quốc tế qua Zoom

Tố Loan, đại diện duy nhất từ Việt Nam được giải Ba bảng chuyên nghiệp lứa tuổi trên 25 trong cuộc thi Âm nhạc Quốc tế MAP (do Trung tâm Trao đổi Văn hóa Quốc tế Marker và Pioneer tổ chức) được mời sang Mỹ trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Los Angeles cuối tháng 12 năm ngoái. Rất tiếc lúc đó tình hình dịch ở cả Việt Nam và Mỹ đều đang căng cộng với việc không nhờ được ai trông con nên Loan đành nhận bằng qua thư điện tử. “Ao ước lắm, không đi được cũng buồn. Nhưng dù sao mình cũng không để thời gian nghỉ dịch trôi qua vô ích. Phải cọ xát với thế giới mới biết mình đang ở đâu”, Loan chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử ‘Tiếu ngạo giang hồ’ Lý Á Bằng ngập trong nợ nần

Sohu đưa tin, mới đây, toà án quận Cổ Thành, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, đã bổ sung khoản nợ hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) đối với công ty Lệ Giang Tuyết Sơn của Lý Á Bằng liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở thương mại. Với món nợ mới này, tổng số tiền mà Lệ Giang Tuyết Sơn phải chi trả đã vượt quá 4,54 triệu nhân dân tệ (hơn 16 tỷ đồng). Được biết, công ty Lê Giang Tuyết Sơn được thành lập vào năm 2008, có vốn đăng ký là 262 triệu nhân dân tệ, tập trung chủ yếu vào mảng bất động sản. Tài tử “Tiếu ngạo giang hồ” nắm giữ 27,84% cổ phần và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nhân 'Sắc giới' đưa con gái về Trung Quốc định cư, nghi ly hôn chồng Hàn Quốc

Năm 2010, Thang Duy và đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong hợp tác với nhau trong tác phẩm “Thu muộn”. Năm 2014, cặp đôi kết hôn sau 9 tháng yêu nhau. Sau đó, Thang Duy chuyển đến Hàn Quốc cùng chồng và hạ sinh con gái đầu lòng, bé Summer, vào năm 2016. Tuy nhiên, tháng 9 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc phát hiện mỹ nhân “Sắc, giới” đã lặng lẽ cùng con gái trở về quê nhà định cư. Từ đó, cô cũng bắt đầu có mặt trong các hoạt động, sự kiện lớn của showbiz Hoa ngữ. “Tôi trở về Trung Quốc để có một ngôi nhà thoải mái và tận hưởng cuộc sống tốt nhất”, nữ diễn viên sinh năm 1979 chia sẻ trong một sự kiện. (XEM CHI TIẾT)

Ở tuổi 40, Son Ye Jin thổ lộ gây sốc: 'Hyun Bin là tình đầu của tôi'

Đoạn “nhá hàng” chương trình You Quiz on the Block do Yoo Jae Suk cầm trịch đã chiếm được sự quan tâm của người hâm mộ khi khách mời tuần tới là Son Ye Jin. Nữ diễn viên xuất hiện để quảng bá cho bộ phim sắp ra mới Thirty-nine. Đặc biệt, khi “MC quốc dân” hỏi nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh "Ai là người yêu đầu tiên?", Son Ye Jin ngại ngùng trả lời: “Mối tình hiện tại cũng là mối tình đầu tiên của em". Vì là lần hiếm hoi nhắc đến bạn trai trên sóng truyền hình nên người hâm mộ đều rất thích thú và ngóng chờ tập này được chiếu. (XEM CHI TIẾT)