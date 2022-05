Showbiz 1/5: Hà Tăng chia sẻ hành trình làm mẹ

Hà Tăng chia sẻ hành trình làm mẹ

Trên trang cá nhân, Hà Tăng chia sẻ hành trình làm mẹ đầy thiêng liêng. Cô viết: "It’s been an amazing journey of being a mother! 7 years with many sleepless nights, frustrating moments…but so much love, joy and happiness. To be able to watch my children grow up is truly a blessing and also the hardest part of motherhood. Soon i will miss this corner a lot". (Tạm dịch: Đó là một hành trình tuyệt vời của một người mẹ! 7 năm với nhiều đêm thức trắng, những khoảnh khắc bực bội... nhưng thật nhiều tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Có thể nhìn con mình lớn lên thực sự là một điều may mắn và cũng là điều khó khăn nhất trong việc làm mẹ. Tôi sẽ sớm nhớ góc này rất nhiều...). Những chia sẻ của Hà Tăng đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Minh Hoàng kể chuyện 'mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng' khi đóng cặp cùng Quỳnh Nga

Minh Hoàng đang nhận được sự chú ý của khán giả với vai Hào trong bộ phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". Trong phim, Minh Hoàng đóng cặp với “cá sấu chúa” Quỳnh Nga. Theo chia sẻ của nam diễn viên với Tiền Phong, cặp đôi chị- em hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tình tiết hấp dẫn, thú vị cho bộ phim. “Lần này, nhân vật của tôi là một chàng trai thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy. Hào vô cùng ấm áp, đôi lúc còn rất đáng yêu. Nhân vật này cũng có khá nhiều điểm tương đồng với tôi ngoài đời. Khi làm việc cùng chị Quỳnh Nga, tôi thấy rất thoải mái. Diễn viên Quỳnh Nga là người nghiêm túc trong công việc nhưng vẫn luôn tạo cho mình cảm giác rất thân thiện, cởi mở. Hai chị em lúc nào cũng tranh thủ trao đổi để có những phân đoạn hay, ưng ý nhất trên phim”. (XEM CHI TIẾT)

Tình bạn ít người biết của Lý Hải – Quyền Linh

Trong lần gặp nhau trên một chương trình thực tế gần đây, Quyền Linh và Lý Hải cùng ôn lại nhiều kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai là những người bạn chơi thân với nhau từ khi còn nghèo khó. Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Lý Hải gây nhiều sự chú ý, anh viết: "Giờ mới biết thằng bạn chung lớp nhỏ hơn mình mà đó giờ nó gọi mình bằng "mày". Buồn thiệt chứ". Cùng với đó là những bức hình chụp tại quê nhà Tiền Giang. Quyền Linh vẫn vô cùng giản dị, gần gũi với đôi dép tổ ong quen thuộc, trong khi đó đạo diễn series phim Lật mặt lại trẻ trung, lịch lãm. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi biết MC Quyền Linh nhỏ hơn ông xã Minh Hà. “Thế mà nhiều người vẫn gọi ‘chú Quyền Linh’ và ‘anh Lý Hải’”, một khán giả bình luận. (XEM CHI TIẾT)

'Em bé Hà Nội' Lan Hương bất ngờ làm mẫu thời trang

Mới đây, NSND Lan Hương bất ngờ tham gia làm người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân tại Festival Áo dài Quảng Ninh 2022. Khi nhận được lời mời đặc biệt từ Ngọc Hân, NSND Lan Hương thấy thích thú và hào hứng vì bản thân chị cũng là người hướng Phật. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên "Em bé Hà Nội" đảm nhiệm vai trò làm người mẫu. NSND Lan Hương diện bộ áo dài bay bổng tông màu đỏ với những họa tiết độc đáo. Trong cảnh sắc của vùng đất Yên Tử, diễn viên ‘Em bé Hà Nội’ hòa mình vào âm nhạc để thể hiện trọn vẹn màn trình diễn. (XEM CHI TIẾT)

Mạnh Quỳnh và các con nuôi tưởng nhớ Phi Nhung trong đêm nhạc ngập nến và hoa

Đêm nhạc với chủ đề "Nhớ Nhung" diễn ra tối 30/4 tại quận 12, TPHCM thu hút đông đảo khán giả thành phố và các tỉnh, thành đến xem trực tiếp. Ngoài danh ca Mạnh Quỳnh, các con nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, quán quân Solo cùng bolero hai mùa 2019, 2021 Ngọc Phụng, Trường Sang cũng góp giọng trong nhiều ca khúc quen thuộc về nữ ca sĩ bạc mệnh. Trong đêm nhạc được bài trí nhiều hoa và ảnh chân dung cố ca sĩ dọc các lối đi, trên sân khấu, khán giả không khỏi bùi ngùi, thương cảm khi các ca khúc gắn liền với cô lần lượt cất lên qua giọng ca của "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh và các giọng ca trẻ. (XEM CHI TIẾT)

DJ Koo xăm tên Từ Hy Viên lên tay

Ngày 29/4, một cửa hàng xăm nổi tiếng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã đăng bức ảnh chụp DJ Koo Jun Yup đi xăm hình. Theo 163, nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc đã thực hiện xăm hai hình cùng một lúc, một trên cánh tay phải và một trên cổ. Hình xăm trên tay phải của anh là một chiếc vương miện, bên dưới có viết tên “Hy Viên” theo tiếng Hàn. Ngoài ra, anh còn xăm cả kinh độ và vĩ độ của Đài Bắc trên tay. Có thể nói, hình xăm mới này được DJ Koo đặc biệt thiết kế dành riêng cho bà xã mới cưới. (XEM CHI TIẾT)

Huyền thoại âm nhạc Celine Dion tiết lộ tình hình sức khỏe sau lùi tour diễn

Celine Dion đang trong quá trình điều trị bệnh co thắt cơ, tuy không trầm trọng như căn bệnh yếu thanh quản nữ danh ca từng mắc phải nhưng cũng gây cản trở trong sinh hoạt hằng ngày cũng như công việc biểu diễn. Dù đã trấn an các fan rằng tình trạng bệnh có sự cải thiện nhưng các cơn co thắt vẫn thường xảy ra. Celine chia sẻ: “Thời gian đầu chúng tôi phải rời các show diễn vì tình hình dịch bệnh, nhưng trong thời điểm hiện tại, sức khỏe của tôi là lí do show bị trì hoãn và rất đáng tiếc là một vài show đã bị hủy”. (XEM CHI TIẾT)