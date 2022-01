Showbiz 1/1/2022: Diệu Nhi vô tình tiết lộ giới tính con đầu lòng?

TPO - Sau ồn ào đã bí mật sinh con với Anh Tú, Diệu Nhi vô tình hé lộ giới tính của em bé trong dòng trạng thái tạm biệt năm cũ.

Diệu Nhi vô tình tiết lộ giới tính con đầu lòng?

Cuối tháng 8/2021, showbiz Việt rộ lên tin đồn Diệu Nhi đã bí mật sinh con với Anh Tú. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều lần Diệu Nhi lộ vòng 2 to lùm lùm, body của cô cũng thay đổi khá rõ so với trước. Im hơi lặng tiếng việc bầu bí đã lâu, mới đây trên trang cá nhân, Diệu Nhi lại bất ngờ đăng tải status chào năm cũ với nội dung như bật mí về giới tính con đầu lòng. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Tạm biệt 2021, cảm ơn 'bà' đã đem đến cho tui nhiều điều hú hồn. Năm mới nhiều sức khỏe nhé cả nhà…". Từ dòng trạng thái của Diệu Nhi, nhiều người cho rằng, có thể Diệu Nhi đã sinh bé gái. (Theo Gia đình Việt Nam)

MC Quyền Linh rơi nước mắt chia sẻ về kỉ niệm thời dịch: Chỉ dám nhìn con từ xa

Hát cho ngày mai tập 6 tuần này tiếp tục là câu chuyện cảm động của những người đã tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch từ những ngày đầu COVID-19 bùng phát cho tới nay. Bác sĩ Nguyễn Thành An (Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng, Tân Bình, TP HCM) cho biết, ngày anh về thăm nhà gần đây nhất là lúc con đầu lòng mới được 5 tháng tuổi. Khi nghe những chia sẻ về nỗi nhớ con của bác sĩ Thành An, MC Quyền Linh đã hỏi anh có bao giờ lén về nhà nhìn mặt vợ con một chút rồi lại đi chống dịch không? Hỏi đến đây, nam MC bỗng rưng rưng nước mắt:"Có rất nhiều bác sĩ đã lén về nhà nhìn con, nhìn vợ một cái rồi lại đi. Quyền Linh cũng vậy, lâu lâu Linh cũng lén về nhà và đứng trước cổng nhìn con, chỉ nhìn thôi chứ không dám vào nhà", nam MC tâm sự.

Con trai cố NSND Hoàng Dũng: Bố chưa lần nào hỏi sau này có muốn làm diễn viên không

Sau khi ra trường, con trai thứ của NSND Hoàng Dũng là Hoàng Triều Dương (Hoàng Dương) nối nghiệp bố đi theo con đường nghệ thuật. Thời gian tới, Hoàng Dương sẽ lên sóng VTV khi vào vai thiếu úy công an trong bộ phim "Phố trong làng". Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tay của Hoàng Dương. Hoàng Dương sẽ vào vai một chiến sĩ công an trẻ ở huyện, được điều chuyển xuống xã Tân Xuân để hỗ trợ Nam (Anh Tuấn), Đông (Đức Hiếu) và Hoàng (Duy Khánh). Nhân vật của Hoàng Dương sẽ xuất hiện ở chặng cuối của "Phố trong làng".

Xuân Bắc vỡ òa khi nữ sinh khiếm thị nhận dạng giọng nói từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ

Đỗ Nguyễn Anh Thư (19 tuổi) là sinh viên khoa Piano Nhạc viện TP HCM. Khiếm thị từ nhỏ nên Anh Thư đã tiếp xúc với mọi vật xung quanh bằng âm thanh. Đến với Siêu Thử Thách phát sóng tối 31/12, cô chinh phục thử thách chưa từng có: ghi nhớ giọng đọc và tách âm từ màn hòa âm của 19 đứa trẻ. Cụ thể, với thử thách Đôi tai siêu đẳng cấp độ Thách thức giới hạn, GK sẽ chọn ra 1 bé mục tiêu trong 19 đứa bé. Bé mục tiêu sẽ đọc một bài thơ để Anh Thư lắng nghe và ghi nhớ chất giọng của bé (gọi là giọng đọc mục tiêu). Sau đó, 19 bé sẽ đọc 19 bài thơ khác nhau cùng một lúc và Anh Thư phải tìm đúng nội dung bài thơ mà em bé mục tiêu đã đọc trong thời gian quy định là 45 giây. Xuân Bắc nhận xét: "Âm vực của các bạn nhỏ đang ở độ tuổi này là tương đồng, âm thanh không quá khác biệt, do đó thử thách này khó lại càng khó". Nhưng Anh Thư đã lắng nghe và tìm đúng bài thơ Dích dắc dích dắc khi 19 bé đọc 19 bài thơ cùng lúc.

Diễn viên Lan Phương tung ảnh bikini khoe body ‘cực ngọt’ bên chồng Tây

Mới đây, Lan Phương và ông xã cùng con gái đã có kì nghỉ xả hơi ở Phú Quốc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ ảnh bikini khoe body cực kì gợi cảm và sexy. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Lan Phương với ông xã người Anh David Duffy cao 2m khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Trước ngày Lan Phương sinh con gái đầu lòng, cô và chồng mới đăng ký kết hôn. Dù David đề xuất tổ chức đám cưới nhưng nữ diễn viên sinh năm 1983 đã từ chối. Bởi theo cô, đám cưới chỉ là hình thức, quan trọng vẫn là tình cảm thực sự của cả hai.

Mặc như không, Miley Cyrus rơi áo trên sóng trực tiếp show diễn giao thừa

Tối 31/12, Miley Cyrus cùng Pete Davidson cùng dẫn dắt chương trình biểu diễn đặc biệt đêm giao thừa của đài NBC, được phát sóng trực tiếp từ Miami, Florida, Mỹ. Ngôi sao "Hannah Montana" xuất hiện nóng bỏng và táo bạo trên sân khấu với set váy áo màu bạc vừa ngắn cũn, "thiếu vải", vừa tả tơi. Khi đang biểu diễn "Party In The USA" vài phút trước khi bước sang năm mới, chiếc áo "có như không" của Miley bị tuột dây, rơi khỏi người cô. May mắn người đẹp 9x kịp thời giữ lại, không để lộ đôi "gò bồng đảo" trên sóng trực tiếp.

'Thiên thần nội y' Sara Sampaio đẹp như mộng ở biển

Nàng mẫu sinh năm 1991 gây chao đảo với loạt ảnh bikini quyến rũ và đẹp rạng rỡ trên trang cá nhân Instagram có 7,8 triệu người theo dõi mới đây. Từ gương mặt ấn tượng lôi cuốn với đôi lông mày rậm, đôi mắt xanh như thôi miên người nhìn, nụ cười tỏa nắng đến body "vạn người mê" với chiều cao 1m72, các số đo 81-60-87 (cm). Chia sẻ kèm bộ ảnh, Sara Sampaio viết: "Ngày cuối cùng tuyệt vời nhất trong năm" và nhận rất nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc và chúc mừng năm mới.