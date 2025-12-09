Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Shopee mang đại nhạc hội đến với công nhân mùa cuối năm

P.V

Hơn 10.000 công nhân tại Bình Dương và Bắc Ninh đã tham gia loạt hoạt động tương tác cùng đêm nhạc do Shopee tổ chức. Sự kiện nổi bật này là một phần nằm trong chuỗi chương trình của Shopee dành riêng cho người lao động tại các khu công nghiệp trên cả nước dịp cuối năm.

Sự kiện bắt đầu từ đầu giờ chiều, sôi nổi với loạt hoạt động tương tác, từ trò chơi phản xạ đến thử thách đội nhóm thu hút đông đảo người tham gia. Phần quà dành cho người chiến thắng là các đồ dùng thiết yếu và ưu đãi có thể sử dụng khi mua sắm trên Shopee.

1-1445.jpg
2.jpg
Tại KCN Bàu Bàng, Bình Dương ngày 23/11, các trò chơi xoay quanh chủ đề mẹo mua sắm trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia.

Gian hàng tiếp thị liên kết Shopee là điểm nhấn của khu vực trải nghiệm. Nhiều công nhân quan tâm tìm hiểu cách tham gia chương trình, ưu điểm của việc chia sẻ sản phẩm và cơ chế nhận thưởng.

3.jpg
Không ít người đã mở ngay ứng dụng Shopee và trải nghiệm trực tiếp.

Đến buổi tối, sân khấu đại nhạc hội chính thức lên đèn. Hàng nghìn công nhân đổ về khu vực trung tâm để theo dõi chương trình.

4.jpg
Tiết mục khai mạc đại nhạc hội “Bùng nổ âm nhạc cùng Shopee” đầy sôi động diễn ra tại KCN Bàu Bàng, Bình Dương.

Không khí sự kiện được nối dài đến KCN Vân Trung, Bắc Ninh qua đêm nhạc vào ngày 6.12. Sân khấu rực sáng với phần trình diễn của Ngô Lan Hương qua loạt ca khúc quen thuộc Đi giữa trời rực rỡ, Yêu đừng sợ đau, Anh muốn đưa em về. Ngay sau đó là các tiết mục sôi động đến từ HuyR.

5.jpg
6.jpg
Không gian đêm nhạc “Bùng nổ âm nhạc cùng Shopee” tại Bắc Ninh trở thành một đêm concert đúng nghĩa.

Không khí đêm nhạc bùng nổ khi Hòa Minzy bước ra sân khấu. Chỉ sau vài câu hát đầu tiên của Bật tình yêu lên, nhiều nhóm công nhân đã đứng dậy hòa nhịp, tiếp tục hát theo Kén cá chọn canh và reo hò khi cô ca sĩ kết màn bằng ca khúc Bắc Bling.

7.jpg
Người lao động KCN Vân Trang, Bắc Ninh hòa mình với phần trình diễn của Hòa Minzy.
8.jpg
9.jpg
Điều đặc biệt có tại đêm đại nhạc hội Bắc Ninh, hàng nghìn người lao động hòa giọng cùng nghệ sĩ, hô vang “Chúc mừng sinh nhật Shopee”.

Đối với người lao động, khoảnh khắc chung vui này không chỉ là dịp thư giãn, giải trí sau một năm bận rộn mà còn là cơ hội tìm hiểu về cách mua sắm trực tuyến, làm quen với các tính năng và các hoạt động tiện ích trên Shopee. Chuỗi sự kiện tại các khu công nghiệp thể hiện nỗ lực của Shopee trong việc nâng cao và duy trì trải nghiệm mua sắm kết hợp với giải trí cho người dùng, đặc biệt trong dịp cuối năm.

Sự kiện Siêu Sale Sinh Nhật 12.12 của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 13.12, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ ưu đãi từ ShopeeVIP - trở thành triệu phú voucher với loạt mã giảm đến 20%, săn Voucher Xtra giảm đến 12 triệu đồng và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/12-12

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee.

P.V
#Shopee #đại nhạc hội #công nhân #Bình Dương #Bắc Ninh #siêu sale

