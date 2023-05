Shop khối đế tại 'tâm điểm giao thương' The Rainbow được nhà đầu tư săn tìm

Thị trường bất động sản phía Đông TP. HCM đang sôi động trở lại khi cuộc đua săn tìm shop khối đế tòa căn hộ The Rainbow tại Vinhomes Grand Park ngày càng tăng nhiệt.

Vị trí thuận lợi cùng thị trường tiêu thụ sẵn có

Thành công trong việc phát triển một thương hiệu spa 3 năm nay, chị Như Ngọc đang tìm kiếm địa điểm để mở thêm cửa tiệm chăm sóc da cho chị em phụ nữ. Cân nhắc nhiều phương án, cuối cùng, chị đã “chấm” 1 căn shop tại phân khu The Rainbow (Vinhomes Grand Park).

“Tôi lựa chọn shop khối đế tại tòa căn hộ vì nhận thấy đây là khu dân cư dân đông đúc, chắc chắn nhiều chị em sẽ có nhu cầu làm đẹp và spa. Đồng thời khu vực này cũng chưa có nhiều cửa hàng dịch vụ mảng làm đẹp nên mở ra sẽ có nhiều lợi thế ” – chị Ngọc nói.

Cũng theo nhiều môi giới bất động sản, từ đầu năm tới nay, một cuộc đua săn tìm mặt bằng cho thuê đã diễn ra tại các shop khối đế The Rainbow, chủ yếu là công ty, hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Nhiều căn shop còn được chốt hợp đồng chỉ trong “một nốt nhạc” bởi cũng như chị Ngọc, nhiều nhà đầu tư nhận định khu vực này sở hữu tiềm năng kinh doanh vượt trội nhờ ưu thế vị trí đắc địa bậc nhất đại đô thị.

Mặt khác, lợi thế hút khách của các shop chân đế The Rainbow còn nằm ở cộng đồng dân cư đông đúc, hình thành thị trường tiêu thụ khổng lồ ngay tại chỗ. Từ khoảng giữa năm 2020, khi The Rainbow là một trong những phân khu đầu tiên bàn giao căn hộ cho khách hàng tại Vinhomes Grand Park tới nay, cộng đồng dân cư đã nhanh chóng phát triển lên hơn 28.000 người. Con số này sẽ còn gia tăng hơn nữa trong thời gian tới vì hơn 10.000 căn hộ tại phân khu đã được bàn giao từ 03/2023.

“Nhu cầu của 28.000 cư dân cực kỳ đa dạng vì ai cũng mong muốn đặt chân xuống tòa nhà là gặp ngay các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, ngân hàng, spa, quán cà phê hay quán ăn,… để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của cuộc sống. Như chúng tôi, hoạt động trong lĩnh vực F&B ở đây được 1 năm, công việc kinh doanh luôn nhộn nhịp 24/7, chỉ một thời gian ngắn đi vào hoạt động đã bắt đầu có lợi nhuận” – anh Hoàng Lâm, chủ một cửa hàng chia sẻ.

Về vị trí, The Rainbow giáp với The Origami, do đó, ngoài cư dân nội khu, các cửa hàng ở The Rainbow còn có thể “kéo” khách hàng từ các phân khu khác với quy mô hơn 24.000 người, cùng cộng đồng nhân viên văn phòng tới đây làm việc.

Nhìn rộng hơn, khu vực xung quanh The Rainbow và cả Vinhomes Grand Park sở hữu hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, mở ra khả năng siêu kết nối từ phân khu tới trung tâm TP.HCM và cả các tỉnh thành lân cận. Đáng chú ý, từ bến xe miền Đông mới tới đây chỉ 5 phút di chuyển, từ khu du lịch Suối Tiên là 10 phút chạy xe. Thời gian tới, khi có thêm đường vành đai 3 chạy qua, khách hàng từ khắp nơi có thể dễ dàng tới “tọa độ giao thương” The Rainbow để thỏa sức mua sắm, vui chơi.

Lực hút cộng hưởng từ các tiện ích vượt trội của Vinhomes Grand Park

Ngoài ưu thế về mạng lưới giao thông hoàn thiện, các shop khối đế ở phân khu The Rainbow còn được hưởng lợi nguồn khách hàng tiềm năng từ sự cộng hưởng của hệ thống tiện ích đẳng cấp mà Vinhomes Grand Park đang sở hữu.

Đó là đại công viên phức hợp hàng đầu Đông Nam Á có quy mô lên tới 36 ha với không gian tràn ngập mảng xanh của cây xanh và mặt nước; không gian quảng trường chính rộng hơn 2 ha có khả năng tổ chức nhiều đám cưới cùng lúc; 150 chòi BBQ - điểm hẹn lý tưởng cho các buổi gặp mặt bạn bè, người thân; gần 4 cây số đường đạp xe và chạy bộ ven sông cùng hàng trăm sân vận động thể thao, … Trên thực tế, phân khu The Rainbow thừa hưởng mọi lợi thế của “điểm đến” không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch TP.HCM - Vinhomes Grand Park.

Các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng tại Vinhomes Grand Park kéo dài từ sáng sớm tới tận đêm khuya khi chợ đêm sầm uất tại đây đã chính thức hoạt động từ cuối năm ngoái với 130 xe đẩy di động, xe tải, bán tải hội tụ đầy đủ các mặt hàng, từ ẩm thực, đặc sản vùng miền tới thời trang, mỹ phẩm, đồ lưu niệm,… đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm. Đan xen giữa các gian hàng là không gian sân khấu cộng đồng mang tới các tiết mục biểu diễn đặc sắc, vui nhộn.

Đại đô thị còn có sự hiện diện của hệ sinh thái các dịch vụ “hàng hiệu” của tập đoàn Vingroup, gồm: Vinmec, Vinshool, Vincom, VinBus… “Menu tiện ích” đa dạng chính là nhân tố tạo lực hút mạnh mẽ với khách hàng ở thành phố đông dân nhất cả nước, kiến tạo khu đô thị sầm uất phía Đông. Trong đó, các shop khối đế ở The Rainbow sẽ là tâm điểm của sự sôi động vì sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất đại đô thị. Về lâu dài, đây vẫn sẽ là “tọa độ” tiềm năng bậc nhất khu Đông TP. HCM mà giới đầu tư bất động sản đổ bộ về.

Để sở hữu căn Shop thương mại The Rainbow với ưu đãi hấp dẫn, vui lòng liên hệ đại lý chính thức của Vinhomes: CÔNG TY TNHH TM DV BĐS SUNNY LAND HOTLINE: 0799.10.1111 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BDS VISIONLAND HOTLINE : 0839.666.179