SHINKO CORP - Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên ra mắt Tấm xi măng sợi Cellulose - Vật liệu xanh cho xây dựng hiện đại

Tháng 12/2025 tới đây, Công ty Cổ Phần Liên Doanh SHINKO (SHINKO CORP) sẽ chính thức ra mắt Tấm xi măng sợi cellulose (tấm xi măng sợi) - là dòng sản phẩm vật liệu xây dựng mới, do doanh nghiệp này nghiên cứu, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ sản xuất tấm xi măng sợi theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng sợi cellulose, mở ra xu hướng vật liệu xanh, an toàn, chất lượng và bền vững.

Tấm xi măng sợi Cellulose được SHINKO CORP sản xuất bằng công nghệ Hatschek cho phép tráng và ép nhiều lớp xi măng mỏng liên tục. Quá trình này giúp loại bỏ bọt khí và kiểm soát mật độ sản phẩm một cách chính xác, tạo nên bề mặt mịn và đẹp, dễ sơn phủ. Với thành phần chính là sợi cellulose giúp tăng cường độ dẻo và liên kết ổn định trong cấu trúc vật liệu. Điều này giúp cho quá trình thi công thuận lợi hơn khi có thể khoan vít trực tiếp lên bề mặt mà không lo nứt vỡ cũng như dễ dàng uốn cong để tạo nên những hình khối kiến trúc. Kết hợp cùng công nghệ hấp Autoclave vừa tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, vừa giúp tăng cường liên kết cấu trúc đem lại độ bền cao, chống ẩm, chịu lực vượt trội. Nhờ đó sản phẩm có thể chịu được tải trọng lớn hay va đập từ độ cao 0,5m mà không bị nứt, hay biến dạng.

8 Ưu điểm vượt trội của Tấm xi măng sợi Cellulose

Với những tính năng ưu việt kể trên, Tấm xi măng sợi Cellulose được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục: Tường, trần, sàn, mái, làm trang trí, ốp ngoại thất, nhất là các công trình cần độ bền cao, chống ẩm, chống cháy. Với khả năng ứng dụng cao trong các thiết kế hiện đại, sản phẩm đã và đang thay thế một phần vật liệu truyền thống như gạch nung, thạch cao, góp phần hình thành những công trình hoàn toàn mới: Nhẹ hơn, bền hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Trước khi ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, Tấm xi măng sợi Cellulose đã được SHINKO Corp xuất khẩu đến các thị trường khó tính như: Anh, Úc, Nam Phi…, là bảo chứng cho chất lượng và năng lực của SHINKO.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng Giám đốc của SHINKO CORP, “Việc giới thiệu sản phẩm Tấm Xi Măng Sợi Cellulose tại Việt Nam ngoài việc đánh dấu bước tiến mới của vật liệu “Made in Vietnam” đã vươn tầm quốc tế còn mang một ý nghĩa to lớn trong việc góp phần phát triển đất nước với các sản phẩm chất lượng, xanh và an toàn cho những công trình Việt”.