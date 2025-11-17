Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

SHINKO CORP - Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên ra mắt Tấm xi măng sợi Cellulose - Vật liệu xanh cho xây dựng hiện đại

P.V

Tháng 12/2025 tới đây, Công ty Cổ Phần Liên Doanh SHINKO (SHINKO CORP) sẽ chính thức ra mắt Tấm xi măng sợi cellulose (tấm xi măng sợi) - là dòng sản phẩm vật liệu xây dựng mới, do doanh nghiệp này nghiên cứu, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ sản xuất tấm xi măng sợi theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng sợi cellulose, mở ra xu hướng vật liệu xanh, an toàn, chất lượng và bền vững.

Tấm xi măng sợi Cellulose được SHINKO CORP sản xuất bằng công nghệ Hatschek cho phép tráng và ép nhiều lớp xi măng mỏng liên tục. Quá trình này giúp loại bỏ bọt khí và kiểm soát mật độ sản phẩm một cách chính xác, tạo nên bề mặt mịn và đẹp, dễ sơn phủ. Với thành phần chính là sợi cellulose giúp tăng cường độ dẻo và liên kết ổn định trong cấu trúc vật liệu. Điều này giúp cho quá trình thi công thuận lợi hơn khi có thể khoan vít trực tiếp lên bề mặt mà không lo nứt vỡ cũng như dễ dàng uốn cong để tạo nên những hình khối kiến trúc. Kết hợp cùng công nghệ hấp Autoclave vừa tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất, vừa giúp tăng cường liên kết cấu trúc đem lại độ bền cao, chống ẩm, chịu lực vượt trội. Nhờ đó sản phẩm có thể chịu được tải trọng lớn hay va đập từ độ cao 0,5m mà không bị nứt, hay biến dạng.

image001-1549.png
8 Ưu điểm vượt trội của Tấm xi măng sợi Cellulose

Với những tính năng ưu việt kể trên, Tấm xi măng sợi Cellulose được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục: Tường, trần, sàn, mái, làm trang trí, ốp ngoại thất, nhất là các công trình cần độ bền cao, chống ẩm, chống cháy. Với khả năng ứng dụng cao trong các thiết kế hiện đại, sản phẩm đã và đang thay thế một phần vật liệu truyền thống như gạch nung, thạch cao, góp phần hình thành những công trình hoàn toàn mới: Nhẹ hơn, bền hơn và thân thiện với môi trường hơn.

image003-3651.png

Trước khi ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam, Tấm xi măng sợi Cellulose đã được SHINKO Corp xuất khẩu đến các thị trường khó tính như: Anh, Úc, Nam Phi…, là bảo chứng cho chất lượng và năng lực của SHINKO.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng Giám đốc của SHINKO CORP, “Việc giới thiệu sản phẩm Tấm Xi Măng Sợi Cellulose tại Việt Nam ngoài việc đánh dấu bước tiến mới của vật liệu “Made in Vietnam” đã vươn tầm quốc tế còn mang một ý nghĩa to lớn trong việc góp phần phát triển đất nước với các sản phẩm chất lượng, xanh và an toàn cho những công trình Việt”.

P.V
#Vật liệu xanh #Xi măng sợi #Shinko Corp #Xây dựng

Cùng chuyên mục