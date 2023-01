Sex mỹ mãn không đảm bảo hôn nhân hoàn hảo

TPO - Tương tự nhiều chủ đề liên quan đến đời sống xã hội, lĩnh vực thầm kín cũng tồn tại không ít ngộ nhận.

1. Thời gian sex càng lâu, chất lượng càng hoàn hảo

Ngộ nhận chắc chắn bắt nguồn từ thực tế các ông xem quá nhiều trường đoạn marathon trong các phim 18+.

Khoa học gần đây đã lật nhào ngộ nhận tai hại này.

Hàng nghìn người đẹp tham gia công trình nghiên cứu đã trả lời phỏng vấn của các nhà khoa học Mỹ. Với câu hỏi, theo chị thời gian vợ chồng hòa nhập cần kéo dài bao lâu (không kể công đoạn khúc dạo đầu) để có sex mỹ mãn? Đáp án: quá ngắn 1-2 phút; vừa đủ 3-7 phút; ấn tượng 7-13 phút và mệt mỏi 13-30 phút.

Rõ ràng, thời gian càng lâu, chất lượng càng…rã rời.

2. Đàn ông có bàn chân nhỏ, size cậu nhỏ cũng cực bé

Đó là một trong những ngộ nhận ngớ ngẩn nhất. Tạp chí y học uy tín Journal of Urology vừa công bố kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa kích thước các bộ phận cơ thể đàn ông với dương vật.

Tất cả chỉ số đều cho thấy, không có bất cứ mối quan hệ nào giữa kích cỡ bàn chân và độ dài cậu nhỏ - cả ở trạng thái bình thường, cũng như cương cứng.

Tuy nhiên, nếu phải tìm dấu vết nào đó, các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên quan lý thú giữa kích cỡ cậu nhỏ và độ dài ngón tay trỏ.

TS. Evangelos Spyropoulos cùng các cộng sự thuộc The Naval and Veterans Hospital of Athens, Hy Lạp đã khảo sát 70 đàn ông sở tại bằng cách đo độ dài dương vật họ và so sánh chúng với các chỉ số khác như chiều cao, cân nặng, chỉ số cơ thể BMI, độ dài ngón trỏ và tỷ lệ vòng 3 với vòng 2.

“Tuổi tác và các số đo cơ thể đàn ông không liên quan đến kích thước dương vật, trừ ngón tay trỏ. Chiều dài ngón tay này bằng đúng chiều dài dương vật ở trạng thái bình thường”, các nhà khoa học Hy Lạp nhấn mạnh trong tường trình sau nghiên cứu.

3. Phim 18+ không gây hưng phấn phái đẹp

Vẫn thịnh hành quan điểm cho rằng: Phim 18+ là Viagra với phái mạnh và chị em thì không.

Để phủ nhận định kiến phổ biến, với sự trợ giúp của thiết bị tạo hình ảnh nhiệt, các nhà khoa học Canada thuộc Đại học McGill đã chiếu camera vào cơ quan sinh dục các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu trong thời gian xem phim 18+.

Chuyện gì xảy ra? Cả nam và nữ đều bốc lửa hưng phấn trước thời điểm kết thúc 30 giây.

Chỉ có sự khác biệt: Đàn ông “bốc lửa” tột đỉnh quãng sau 10 phút xem phim, chị em- sau phút thứ 12!

4. Sex mỹ mãn đảm bảo hôn nhân bền vững, hạnh phúc

Sex là hoạt động cần thiết, để tạo sự gắn kết tình cảm mối quan hệ, song nên nhớ, nó chỉ chiếm tối đa 25% quỹ thời gian chung sống vợ chồng.

Viện Kinsey (Mỹ) xác nhận, chỉ 20% các cặp vợ chồng cho rằng, sex mỹ mãn là đảm bảo hôn nhân bền vững, hạnh phúc; 80% coi sex như thành quả thú vị của những mối quan hệ gắn với đời sống vợ chồng.

Ngọc Báu