SEVT và hành trình 'vươn mình' để lan tỏa điều thiện cùng dòng máu Việt

“Đến hẹn lại lên”, với tinh thần tương thân tương ái Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) vừa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm thứ 11 mang tên “Chung dòng máu Việt 2025” - SEVT Blood Donor Day năm 2025.

Tại chương trình, bà Bùi Thị Hòa, Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Chủ tịch trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện của lãnh đạo và công nhân viên SEVT. Đồng thời bà Hòa kêu gọi mọi người tiếp tục chung tay góp sức, lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện vì sức khỏe và sự sống của cộng đồng.

Về phía SEVT, ông Kim Iee Soo – Tổng Giám đốc SEVT cho biết “SEVT Blood Donor Day” là hoạt động hiến máu tình nguyện đầy ý nghĩa, đã trở thành nét đẹp truyền thống của SEVT. Đồng thời, với tầm nhìn “Together for Tomorrow - Enabling People” – tập đoàn Samsung nói chung và SEVT luôn xem việc đóng góp cho địa phương, cho cộng đồng và đặc biệt là hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội là sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của công ty.

“Chúng ta đang sống trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) dần thay đổi phương thức làm việc của tất cả mọi người, ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Tuy vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù AI có thể mang lại những đột phá, thậm chí là thay thế nhiều công việc, nhưng những giá trị xuất phát từ trái tim sẽ luôn là điều không thể thay thế. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục hành trình ấy, cùng nhau viết tiếp những câu chuyện nhân văn, trao đi hy vọng, mang lại sự sống cho những người cần giúp đỡ”, ông Kim Iee Soo bày tỏ và nhấn mạnh rằng SEVT đã, đang và luôn đồng hành cùng Viện huyết học và truyền máu Trung ương, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên trong các chương trình hiến máu nhân đạo.

Tham gia chương trình đầy ý nghĩa của SEVT, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 Phạm Giáng My xúc động bày tỏ rằng đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là dịp để mỗi cá nhân thể hiện lòng nhân ái, góp phần mang đến sự sống cho những người kém may mắn. Đồng thời, người đẹp còn gửi lời động viên các bệnh nhân mắc bệnh về máu rằng cuộc sống đôi khi có những thử thách, nhưng cô tin rằng với nghị lực, sự kiên cường và sự hỗ trợ từ cộng đồng, các bệnh nhân sẽ luôn giữ vững niềm tin và vượt qua khó khăn. “Hãy luôn lạc quan và tin tưởng vào tình yêu thương mà xã hội dành cho mình. Chúc mọi người luôn mạnh mẽ và sớm hồi phục!”, Giáng My nhắn nhủ.

Được biết, tính đến cuối năm 2024, chỉ riêng SEVT đã đóng góp 56,836 đơn vị máu, chiếm khoảng 45% tổng lượng máu hiến tặng của toàn bộ các pháp nhân Samsung tại Việt Nam. Đây là một con số đáng tự hào, thể hiện tinh thần sẻ chia mạnh mẽ vô cùng lớn lao của tập thể nhân viên SEVT với cộng đồng.

Tại lễ phát động, SEVT đã trao tặng hơn 225 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, để hỗ trợ cho phong trào hiến máu và hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh. Trao tặng 50 triệu đồng cho 5 bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương. Vinh danh 16 nhân viên SEVT đã có lượt tham gia và đóng góp nhiều nhất trong hoạt động hiến máu tại SEVT.

Ghi nhận hành trình đóng góp nhân văn và thiết thực đầy bền bỉ của SEVT, tại lễ phát động chương trình, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng bảng “Vinh danh đóng góp cho phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên” cho SEVT.