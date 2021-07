Sếp Nhật Cường đề xuất ông Nguyễn Đức Chung can thiệp gói thầu

TP - Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email ( thư điện tử) cho ông Nguyễn Đức Chung- lúc đó đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Huy gửi còn gợi ý lý do để dừng đấu thầu…

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, ngày 15/4/2016, Sở KH&ĐT Hà Nội đã thông báo mời thầu gói thầu Số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố năm 2016 có dự toán kinh phí 42,9 tỷ đồng với hình thức đấu thầu rộng rãi.

Trong số các nhà thầu mua và nộp hồ sơ, không có Công ty Nhật Cường. Sở KH&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức mở thầu và xét thầu theo quy định vào ngày 16/5/2016.

Tuy nhiên, một ngày trước khi Sở KH&ĐT Hà Nội tổ chức xét thầu gói thầu trên, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi một email cho ông Chung. Email mà Bùi Quang Huy gửi ông Chung dựa trên nội dung do Võ Minh Hiếu, Giám đốc Nhật Cường Software soạn.

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, email thể hiện nội dung việc các đối tượng biết Sở KH&ĐT TP Hà Nội đang triển khai gói thầu số hoá năm 2016 và dự kiến đóng thầu vào ngày 16/5/2016 và đề xuất ông Chung cho một công ty do Huy giới thiệu có sử dụng phần mềm nhận dạng của Nga tham gia gói thầu số hoá đăng ký doanh nghiệp, ngoài ra có thể số hoá văn bản giấy tờ và cơ sở dữ liệu hộ tịch tại cấp phường.

Từ dữ liệu số hoá đó có thể tạo lập cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tích hợp vào hệ thống chính quyền điện tử của thành phố và cơ sở dữ liệu dân cư. Do đã đến thời điểm đóng thầu, không kịp chuẩn bị hồ sơ nên Huy đề xuất ông Chung chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

“Võ Minh Hiếu khai, trong nội dung email do Hiếu soạn thảo có nội dung gợi ý ông Chung lấy lý do phải đưa công nghệ mới vào gói thầu để dừng gói thầu đang được tổ chức đấu thầu. Nếu lấy lý do như vậy vừa dừng được gói thầu vừa tạo lợi thế cho Nhật Cường…” - kết luận điều tra nêu.

Mặc dù quá trình điều tra, ông Chung không thừa nhận việc chỉ đạo đình chỉ thầu là theo đề nghị của Bùi Quang Huy, song ông Chung đã gọi điện yêu cầu ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội dừng đấu thầu vào đúng ngày xét thầu dự kiến.

Từ chỉ đạo của ông Chung và được lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội hậu thuẫn, nhóm lãnh đạo Công ty Đông Kinh đã thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và bỏ giá khi cần thiết nhằm “dồn” cho Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng gói thầu số hoá. Sau khi trúng lần lượt các gói thầu năm 2016 và 2017, Công ty Nhật Cường đã bán lại cho Công ty Đông Kinh, để lấy khoản chênh lệch gần 20 tỷ đồng.