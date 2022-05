Seoul Spa Quảng Ngãi khai trương rộn ràng - tài trợ làm đẹp đến 1 Tỷ Đồng

Vào ngày 22/5/2022, Thẩm mỹ viện Seoul Spa lại một lần nữa khai trương chi nhánh mới tại Quảng Ngãi với một diện mạo cao cấp, sang trọng hơn. Đồng thời mở ra chương trình tài trợ làm đẹp lên đến 1 tỷ đồng.

Làm đẹp thả ga với chương trình ưu đãi cực sốc

Nhằm hướng đến mục tiêu trở thành hệ thống Thẩm mỹ viện uy tín hàng đầu Việt Nam, đảm bảo mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ chất lượng tốt nhất, Thẩm mỹ viện Seoul Spa chi nhánh Quảng Ngãi chính thức khai trương chi nhánh mới vào ngày 22/5/2022, với một hình ảnh cơ sở hạ tầng đẳng cấp, hiện đại hơn.

Điều này cũng đồng nghĩa chi nhánh Seoul Spa Quảng Ngãi cũ sẽ dời sang địa chỉ mới tại 129 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi.

Để đón mừng cho sự kiện lớn này, Thẩm mỹ viện Seoul Spa mở ra chương trình tài trợ làm đẹp lên đến 1 TỶ đồng, dành cho khách hàng đến tham dự ngày khai trương và trải nghiệm dịch vụ.

Bên cạnh đó, hơn 100 Voucher có giá trị 1.000.000 - 2.000.000Đ sẽ được tặng cho các khách hàng tham dự ngày buổi lễ khai trương. Ngoài ra, các khách hàng còn được soi da và thăm khám miễn phí từ đoàn bác sĩ từ TP.HCM.

Ấn tượng với kiến trúc cơ sở hạ tầng mới của Seoul Spa Quảng Ngãi

Tọa lạc tại mặt tiền đường lớn, khu dân cư sầm uất, đông người qua lại, Thẩm mỹ viện Seoul Spa hứa hẹn gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Bởi thương hiệu được xây dựng theo lối kiến trúc biệt thự cổ điển pha lẫn hiện đại, mang đến cho cơ sở Seoul Spa Quảng Ngãi một diện mạo mới sang trọng và cao cấp hơn.

Bên cạnh đó, không gian các phòng dịch vụ cũng khá rộng rãi, các loại nội thất như sofa, bàn, ghế massage,... đều được đầu tư thay mới bằng loại cao cấp hơn, và được bày trí rất gọn gàng, tinh tế trong một không gian cực kỳ rộng rãi.

Có thể thấy, Thẩm mỹ viện Seoul Spa Quảng Ngãi là một trong những thương hiệu cung cấp dịch vụ làm đẹp có cơ sở vật chất cao cấp, hiện đại; khang trang, đạt tiêu chuẩn đẳng cấp 5 sao.

Thương hiệu quy tụ nhiều bác sĩ, chuyên viên giỏi

Bên cạnh kiến trúc cơ sở hạ tầng vật chất thì Thẩm mỹ viện Seoul Spa Quảng Ngãi còn sở hữu đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm và lão luyện trong các dịch vụ thẩm mỹ.

Các bước trong quy trình dịch vụ luôn được bác sĩ hay chuyên viên tiến hành một cách chính xác, tỉ mỉ và đúng tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y Tế. Nhờ ưu điểm này, Seoul Spa cam kết cao về tính an toàn lẫn hiệu quả bằng văn bản dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ.

Do đó quý khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ tại Thẩm mỹ viện Seoul Spa Quảng Ngãi mà không phải lo lắng về những rủi ro, biến chứng sau dịch vụ.

Đa dạng công nghệ, dịch vụ nổi bật

Không chỉ nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng mà Thẩm mỹ viện Seoul Spa Quảng Ngãi còn đầu tư và nhập khẩu rất nhiều công nghệ mới, mở ra nhiều dịch vụ hấp dẫn, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu làm đẹp, thẩm mỹ đa dạng của đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, các công nghệ, dịch vụ cũ còn được cải tiến, khắc phục nhược điểm để đảm bảo 100% khách hàng sử dụng dịch vụ đều hài lòng về hiệu quả.

Cụ thể, Seoul Spa Quảng Ngãi có những dịch vụ mới và nổi bật như điều trị mụn Laser E2X; trị mụn Laser tế bào gốc tơ tằm; chăm sóc da tinh chất nhau thai cừu, Detox Skin Whitening Luxury, trẻ hóa da Thermage; giảm béo Slim; Dr.Seoul cấy collagen tươi; tắm trắng phiến hồng hoa...và vô vàn những dịch vụ khác.

Mỗi công nghệ và dịch vụ đều đã được bác sĩ thử nghiệm về mức độ hiệu quả và an toàn trước khi sử dụng cho khách hàng. Do đó, quý khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn đang có ý định đến spa, thẩm mỹ viện để nâng cấp làn da, vóc dáng thì có thể lựa chọn dịch vụ tại Seoul Spa để được trải nghiệm dịch vụ làm đẹp trong một không gian cơ sở hạ tầng hiện đại, chất lượng dịch vụ cao cấp và nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn - Hệ thống thẩm mỹ viện hàng đầu Việt Nam Địa chỉ: 129 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi. Hotline: 1900 6947 - 0938.453.123 Website: https://seoulspa.vn