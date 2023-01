Selena Gomez phủ nhận hẹn hò con trai Beckham

TPO - Selena Gomez nói không có chuyện cô từng hẹn hò với Brooklyn Beckham, nhất là ở thời điểm con trai Beckham chỉ 16 tuổi, còn cô lớn hơn đầu bếp 7 tuổi.

Trong một chương trình truyền hình, Selena Gomez được MC thông báo thông tin từng hẹn hò Brooklyn Beckham năm 2015. Nữ ca sĩ tỏ thái độ sốc khi nhận được tin con trai Beckham vì cô mà chia tay bạn gái (thời điểm đó là Chloë Grace Moretz).

"Anh nói gì vậy? Thời điểm đó cậu ấy mới 16, còn tôi 23 rồi. Tôi không biết chuyện gì giữa họ. Đừng bao giờ lôi tôi vào chuyện này. Tôi cũng không muốn đánh giá mối quan hệ giữa Brooklyn và Chloe", Selena Gomez khẳng định.

Hiện tại, Selena Gomez thân thiết với vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Bộ ba cùng du lịch hồi tháng 11/2022. Ba ngôi sao còn tận hưởng chuyến du ngoạn trên du thuyền sang trọng ở Mexico.

Diễn viên phim Only Murders in the Building sau đó đăng lên trang cá nhân loạt ảnh kỷ niệm và nói đùa trở thành "một phần" của gia đình Peltz-Beckham.

Thậm chí, có nhiều thông tin cho rằng vợ chồng Brooklyn Beckham hiện chuyển đến sống tại nhà của Selena Gomez. "Beckham và vợ bán nhà và sống ở căn hộ của họ ở Los Angeles. Trong lúc tìm kiếm ngôi nhà mới, họ đã quen Selena. Khi nữ ca sĩ đề nghị họ chuyển đến nhà cô sống, cặp vợ chồng rất thích ý tưởng này", nguồn tin nói với Closer.

Selena Gomez đang vướng tin hẹn hò ngôi sao Drew Taggart của ban nhạc The Chainsmokers. Nguồn tin của US Weekly nói cặp tình nhân không che giấu mối quan hệ. Họ thường chơi bowling và xem phim ở nơi công cộng.

Nguồn tin cho biết ý họ giản dị và ít nói: "Nữ ca sĩ dành nhiều tình cảm cho nam DJ hơn 3 tuổi. Hai người bên nhau vui vẻ và “Selena khó có thể rời tay khỏi anh ấy”.

Selena tương đối kín tiếng về các mối quan hệ sau khi chia tay Justin Bieber vào tháng 3/2018. Kể từ đó, cô có mối liên hệ tình cảm với Zedd, Niall Horan và Charlie Puth. Cô cũng bị đồn yêu Chris Evans và nhà sản xuất phim người Italia Andrea Iervolino trong năm 2022.