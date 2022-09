SeABank trao tặng gần 154.000 cây xanh ủng hộ trồng rừng và phát triển kinh tế tại Hà Tĩnh

Ngày 07/09/2022 tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) phối hợp với UBND huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức “Lễ trao tặng 153.850 cây xanh ủng hộ trồng rừng & phát triển kinh tế” nhằm giúp đỡ các hộ dân trồng rừng phát triển kinh tế, đồng thời chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh gia tăng diện tích rừng, phủ xanh đồi núi trọc.

Trước đó vào năm 2019 SeABank cũng đã trao tặng gần 75.000 cây xanh nhằm chung tay hồi sinh rừng bị cháy tại khu vực núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Với mục tiêu năm 2025 phủ kín cây xanh, Hà Tĩnh hiện là một trong những địa phương tích cực trồng cây xanh và có diện tích trồng rừng lớn tiêu biểu trên cả nước. Trong đó, Huyện Hương Sơn có tổng diện tích đất rừng là 84.593 ha, với trên 50% diện tích rừng là rừng sản xuất. Hướng tới hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh, UBND huyện Hương Sơn đã giao chỉ tiêu định hướng trồng mới rừng sản xuất với diện tích lên tới 1.313 ha cho các xã, thị trấn thuộc địa bàn.

Nhằm giúp đỡ các hộ dân trồng rừng phát triển kinh tế, đồng thời chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh gia tăng diện tích rừng, SeABank đã hỗ trợ trồng 153.850 cây keo cho 30 hộ gia đình tại 02 xã Sơn Lâm và Sơn Lĩnh thuộc địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là loại cây trồng rừng sản xuất chủ lực tại Việt Nam hiện nay do đặc tính sinh trưởng nhanh ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, có tác dụng cải tạo đất và nâng cao độ che phủ rừng nhanh chóng. Với số cây trao tặng này, SeABank mong muốn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại địa phương và hướng tới kinh tế xanh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Sự kiện trao tặng cây xanh lần này là sự tiếp nối của chuỗi hành động thiết thực SeABank đã và đang triển khai với mong muốn bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững như: chuỗi hoạt động vì môi trường “Let’s Go Green with SeABank”, thu gom rác phân loại, trang bị thêm cây xanh trong văn phòng, tặng khách hàng các quà tặng thân thiện với môi trường…. Đặc biệt, năm 2019, SeABank cũng đã trao tặng gần 75.000 cây giống để hỗ trợ phục hồi rừng bị cháy tại khu vực núi Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, SeABank cũng luôn chú trọng tạo dựng và lan tỏa những giá trị bền vững cho cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội như: Giải chạy thường niên SeABank Run For The Future, chương trình an sinh xã hội Tuần lễ Công dân, các chương trình từ thiện “Xuân yêu thương”, “SeABankers vì trẻ thơ”, “Chăn ấm đầu đông”, trao tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ, người nghèo…

Với những hoạt động thiết thực trên, SeABank mong muốn lan tỏa sâu rộng ý thức bảo vệ môi trường, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội ngay từ những hành động nhỏ nhất. Đồng thời, những hành động này thể hiện tinh thần Vì Cộng Đồng – một trong những giá trị cốt lõi định hướng cho hoạt động của SeABank, hướng tới phát triển bền vững gắn với trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và xã hội.