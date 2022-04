SeABank lần thứ 6 nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt

Ngày 30/3/2022, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự được vinh danh tại lễ trao giải “Top 100 doanh nghiệp Sao Vàng ­đất Việt năm 2021” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Đây là lần thứ 6 SeABank nhận được giải thưởng danh giá này.

Sao Vàng đất Việt là giải thưởng cao quý dành cho các thương hiệu uy tín và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế do Thủ tướng Chính phủ giao cho Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Sau 18 năm triển khai (2003 - 2021), Sao Vàng đất Việt đã trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp định vị thương hiệu, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thương hiệu tiếp cận dễ hơn với thị trường, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Năm 2021, giải thưởng ưu tiên những tiêu chí về chỉ số kinh doanh, tính đổi mới sáng tạo trong ứng dụng công nghệ vào vận hành doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm vượt qua những tác động của dịch Covid-19. Đây cũng là những yếu tố chính giúp SeABank đạt được nhiều bứt phá và xuất sắc lọt “Top 100 doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt năm 2021”.

Cụ thể, kết thúc năm tài chính 2021, tổng tài sản của SeABank tăng 31.456 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 211.663 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 7.036 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 1.146 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2020. Tổng thu thuần ngoài lãi NOII cũng tăng 22% so với năm 2020, chiếm 26.3% trên tổng số doanh thu. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống 36% và tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục giảm ở mức 1,65%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,64%, cao hơn mức 8% mà Ngân hàng Nhà nước yêu cầu và đạt theo tiêu chuẩn tỷ lệ an toàn vốn của thế giới. Về lợi nhuận trước thuế, nhờ đa dạng hóa các nguồn thu và quản trị tốt hiệu quả hoạt động, SeABank đã đạt 3.268 tỷ đồng trong năm 2021, vượt 135% kế hoạch đã đề ra và tăng gần gấp đôi so với 2020.

Bên cạnh đó, SeABank luôn chú trọng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, nổi bật là ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh (AI) và công nghệ định danh eKYC trong ngân hàng số SeAMobile/SeANet. SeAMobile cũng là ứng dụng ngân hàng số duy nhất tại Việt Nam có chức năng trợ lý tài chính cá nhân theo mô hình 6 lọ chuẩn quốc tế, cùng với nhiều ưu điểm như tự động hóa các giao dịch, tùy biến giao diện theo sở thích, cá nhân hóa trải nghiệm…. SeAMobile còn là ứng dụng ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ, hỗ trợ mua bán vàng miếng SJC từ xa.Nhờ những tính năng vượt trội và nhiều tiện ích, năm 2021 số lượng người dùng SeAMobile/SeANet tăng 201% và giá trị giao dịch trực tuyến tăng gần 239%.

Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp và người dân, SeABank đã hưởng ứng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay khách hàng tới hết năm 2021 với tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng lên tới 287 tỷ đồng, đạt 552% so với cam kết trước đó, tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 79.237 tỷ đồng cho 58.522 khách hàng. Đồng thời, SeABank phối hợp với Tập đoàn BRG cũng triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ Chính quyền và người dân trên khắp cả nước bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng ngân sách gần 200 tỷ đồng thông qua việc ủng hộ nhu yếu phẩm và các trang thiết bị y tế cần thiết cho Chính phủ và các địa phương, người dân trên cả nước.

Trong năm 2022, SeABank sẽ tiếp tục phát triển theo những định hướng, chiến lược đã đề ra, đặc biệt tập trung “Hội tụ số” - ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động vận hành và kinh doanh, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Với định hướng trên, SeABank hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra càng nhiều bứt phá, thành tựu về kinh doanh cũng như đem lại thêm nhiều giá trị cho khách hàng và cộng đồng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và vươn ra quốc tế.