SeABank được The Banker vinh danh giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022

Trong khuôn khổ Lễ công bố giải thưởng “Ngân hàng của năm 2022” (Bank of the Year 2022) do Tạp chí The Banker (Vương quốc Anh) tổ chức bình chọn, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) tự hào được vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022” (Best Bank in Vietnam 2022). SeABank là đại diện duy nhất của Việt Nam và cũng là một trong 22 ngân hàng tiêu biểu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được vinh danh tại giải năm nay.

The Banker là tạp chí tài chính hàng đầu thế giới do Thời báo The Financial Times (Vương quốc Anh) sáng lập từ năm 1926, được công nhận là tạp chí thu hút nhiều độc giả nhất trong lĩnh vực ngân hàng. Hệ thống giải thưởng “Bank of the Year” được The Banker tổ chức thường niên nhằm vinh danh một ngân hàng tiêu biểu duy nhất của các quốc gia, khu vực trên toàn thế giới.

Năm 2022, SeABank lần thứ 3 vinh dự là ngân hàng Việt Nam duy nhất và là một trong 22 ngân hàng tiêu biểu của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được vinh danh trong hệ thống giải thưởng “Bank of the Year” nhờ những thành công trong việc hội nhập quốc tế và đẩy mạnh số hóa toàn diện. Cùng với SeABank, The Banker đã vinh danh nhiều ngân hàng uy tín tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tiêu biểu như: Agricultural Bank of China (Trung Quốc), Standard Chartered (Hong Kong, Bangladesh), OCBC NISP (Indonesia), ICBC (Macau), SBS Bank (New Zealand), Hana Bank (Hàn Quốc), Siam Commercial Bank (Thái Lan)…

Thời gian qua, SeABank không ngừng triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hoạt động ngân hàng, tiêu biểu là triển khai áp dụng tiêu chuẩn quản trị rủi ro Basel III, áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và được Moody’s xếp hạng Ba3 cho nhiều danh mục. Đồng thời, SeABank cũng thành công mở rộng các cơ hội hợp tác, đầu tư quốc tế và thu hút nhiều khoản đầu tư, gói tín dụng với tổng giá trị gần 600 triệu USD từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các quỹ đầu tư để nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn hỗ trợ DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua đó, ngân hàng có thể nâng cao tiềm lực và khả năng chống chịu trước các biển đổi của nền kinh tế vĩ mô, mang đến niềm tin và các giá trị bền vững cho khách hàng và đối tác.

Chiến lược “Hội tụ số” đang được SeABank đẩy mạnh cũng đã đem lại nhiều hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng. Cụ thể, SeABank đã tập trung số hóa sản phẩm dịch vụ cũng như số hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới tự động hóa, đơn giản hóa quy trình làm việc cho CBNV thông qua các phần mềm như: Hệ thống văn phòng điện tử SeAOffice, hệ thống giao dịch tự động tại quầy SeATeller, trợ lý ảo FPT.AI tự động nhắc nợ và gia hạn sổ tiết kiệm, triển khai ứng dụng ngân hàng số SeAMobile cho khách hàng cá nhân và SeAMobile Biz cho khách hàng doanh nghiệp…. Bên cạnh đó SeABank cũng ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, công nghệ điện toán đám mây Google Cloud, máy học (ML) để xây dựng các ứng dụng đáp ứng kinh doanh. Từ đó giúp Ngân hàng tối ưu hóa chi phí và thời gian vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện cho toàn bộ CBNV và khách hàng.

Những kết quả tích cực này đã giúp SeABank là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2022 (Best Bank in Vietnam 2022) tại Lễ trao giải “Ngân hàng của năm - Bank of the Year 2022”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực phát triển và tăng trưởng của SeABank một cách toàn diện về hội nhập quốc tế, kết quả kinh doanh, đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến. Trước đó, năm 2013 và năm 2021, SeABank cũng đã được The Banker vinh danh giải “Ngân hàng của năm - Bank of the Year”. Tháng 8/2022, SeABank cũng đã được tổ chức này bình chọn vào Top 1000 Ngân hàng thế giới (Top 1000 World Banks).