Sẽ phát sinh khiếu kiện quốc tế nếu thu hồi dự án ở Đa Phước?

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, việc thu hồi dự án ở Đa Phước theo kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa đủ cơ sở pháp lý. Dự án có yếu tố nước ngoài nếu thu hồi sẽ phát sinh khiếu kiện quốc tế.

Theo nội dung Kết luận số 1202/KL-TTCP ngày 20/7/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (TP Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Thực hiện các thủ tục quy trình thu hồi dự án 181 ha đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; UBND TP cần lưu ý tạo điều kiện để sớm triển khai việc khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP, tránh xảy ra khiếu kiện sau này”.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết: UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 6641/KH-UBND ngày 7/10/2020 để triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhận thấy còn vướng mắc một số nội dung.

Cụ thể, căn cứ Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 thì UBND thành phố chưa có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi Dự án 181ha theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, dự án có yếu tố nước ngoài, do đó, việc thu hồi mà không đảm bảo đầy đủ về cơ sở pháp lý thì sẽ phát sinh khiếu kiện quốc tế. Trong khi kết luận Thanh tra đặt ra yêu cầu “Tránh xảy ra khiếu kiện sau này”

Ngoài ra, đại diện Sở TN&MT TP Đà Nẵng cũng cho biết: Hiện nay, Công ty TNHH The Sunrise Bay đã đầu tư vào dự án với số tiền rất lớn và công ty đã ký rất nhiều hợp đồng mua bán nhà tại dự án từ tổ chức, cá nhân (dưới hình thức góp vốn, đặt cọc). Việc thu hồi dự án sẽ có nguy cơ xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người và nợ xấu ngân hàng với số tiền hàng ngàn tỷ đồng, gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn TP, hậu quả về mặt ổn định chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn.

Dự án Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước do Công ty CP Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc) hợp tác triển khai. Dự án được khởi công xây dựng vào năm 2016. Đến nay, khu đô thị đã mọc lên nhiều dãy nhà liền kề với hàng trăm căn hộ. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, quá trình thực hiện tại dự án này đã xảy ra nhiều sai phạm.

Mới đây, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII lần thứ 4 (ngày 2/7), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Thành phố sẽ báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của thành phố kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và các vấn đề phát sinh khác….