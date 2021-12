Scarlett Johansson xuống sắc khó nhận ra, 'Miêu nữ' Halle Berry tự tin 'thả rông' tuổi 55

Danh sách giải thưởng tại People's Choice Awards 2021:

Giải thưởng People's Champion: Dwayne "The Rock" Johnson

Giải Biểu tượng thời trang: Kim Kardashian

Giải Biểu tượng âm nhạc: Christina Aguilera

Giải Biểu tượng People 2021: Halle Berry

* Điện ảnh:

Phim của năm: Black Widow

Phim hài của năm: Free Guy

Phim hành động của năm: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Phim chính kịch của năm: Cruella

Phim gia đình của năm: Luca

Nam diễn viên của năm: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Nữ diễn viên của năm: Scarlett Johansson (Black Widow)

Diễn viên phim chính kịch của năm: Kevin Hart (Fatherhood)

Diễn viên phim hài của năm: Dwayne Johnson (Jungle Cruise)

Diễn viên phim hành động của năm: Lưu Tư Mộ (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

* Truyền hình:

Chương trình truyền hình của năm: Loki

Phim truyền hình chính kịch của năm: Grey's Anatomy

Phim truyền hình hài của năm: Never Have I Ever

Chương trình truyền hình thực tế của năm: Keeping Up with the Kardashians

Game show của năm: The Voice

Nam diễn viên truyền hình của năm: Tom Hiddleston (Loki)

Nữ diễn viên truyền hình của năm: Ellen Pompeo (Grey's Anatomy) và Kathryn Hahn (WandaVision)

Diễn viên phim truyền hình chính kịch của năm: Chase Stokes (Outer Banks)

Diễn viên phim hài của năm: Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Chương trình trò chuyện ban ngày của năm: The Ellen DeGeneres Show

Chương trình trò chuyện ban đêm của năm: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Thí sinh game show truyền hình của năm: JoJo Siwa (Dancing With the Stars)

Ngôi sao truyền hình thực tế của năm: Khloé Kardashian (Keeping Up With the Kardashians)

Chương trình truyền hình đáng kinh ngạc của năm: Squid Game

Chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng/hư cấu kỳ ảo của năm: Lucifer

* Âm nhạc:

Nam nghệ sĩ của năm: Lil Nas X

Nữ nghệ sĩ của năm: Adele

Nhóm nhạc của năm: BTS

Ca khúc của năm: Butter (BTS)

Album của năm: Sour (Olivia Rodrigo)

Nghệ sĩ mới của năm: Olivia Rodrigo

Video âm nhạc của năm: Butter (BTS)

Màn kết hợp của năm: Stay (The Kid LAROI & Justin Bieber)

* Văn hóa đại chúng:

Ngôi sao mạng xã hội của năm: Britney Spears