"Say Hi" mùa 2: Các Anh trai ra phố đi bộ hát, fan tưởng concert sớm

Vừa qua, một số khán giả dạo bước tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bất ngờ "khui trúng sít rịt" khi có một số Anh trai xuất hiện và giao lưu với mọi người. Nhóm gồm NEGAV, Sơn.K, Jaysonlei và Hải Nam đã có mặt và trở thành tâm điểm trước thềm Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Team Bounce của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Không chỉ giao lưu, chụp ảnh với khán giả, bộ tứ Anh trai này còn trình diễn một số ca khúc, cũng như ngẫu hứng hát đôi lời ca khúc Bounce trong vòng Live Stage 4 của chương trình. Dù thiếu mất một thành viên là Lohan, nhóm Bounce vẫn khiến người xem lúc đó thích thú, qua đó trở thành khoảnh khắc gây sốt khi video được đăng tải trên mạng xã hội.

NEGAV và các Anh trai hát ngẫu hứng Bounce với khán giả. Nguồn: @tuhi.204

Nhiều cư dân mạng vừa phấn khích, vừa tiếc nuối khi không thể gặp gỡ các Anh trai tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngoài ra, một số cư dân mạng cho rằng đây giống như buổi tập dợt sớm trước thềm concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sắp diễn ra.

Mặt khác, có khán giả còn chỉ ra phong cách "lạc quẻ" nhưng vẫn cực cuốn của Sơn.K. Nếu các anh em mặc trang phục trẻ trung, năng động thì Sơn.K vẫn trung thành với sơ mi trắng và quần Tây, đúng chất "anh cán bộ" trong lòng người hâm mộ.

Khán giả háo hức bình luận về màn "đánh úp" của team Bounce.

Trước đó, Bounce là một trong những ca khúc thuộc vòng Live Stage 4 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, với màn dẫn dắt của đội trưởng NEGAV và bốn thành viên Sơn.K, Lohan, Hải Nam và Jaysonlei. Kết quả, ca khúc giành được tổng điểm 2066 và đạt hạng 3, và có hai thành viên phải tạm biệt chương trình là Jaysonlei và Lohan. Hiện tại, NEGAV, Sơn.K và Hải Nam đều đang chạy đua cho vòng Chung kết và ngôi vị Best 5 của mùa 2.