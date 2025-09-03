Sau những khoảnh khắc “gây bão” tại tòa, Cardi B chính thức trắng án

HHTO - Cardi B vừa được tòa án Los Angeles tuyên bố vô tội trong vụ kiện bắt nguồn từ năm 2018, với số tiền bồi thường được yêu cầu lên tới 24 triệu đô Mỹ (gần 600 tỷ đồng).

Vụ việc bắt đầu khi Emani Ellis - một nhân viên an ninh của một phòng khám sản phụ khoa cáo buộc Cardi B đã có hành vi bạo lực, bao gồm cào xước, nhổ nước bọt và dùng lời lẽ xúc phạm. Ellis cho rằng mình phải chịu tổn thương nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần, từ đó yêu cầu mức bồi thường khổng lồ lên tới 24 triệu đô Mỹ (gần 600 tỷ đồng).

Cardi B bị kiện với số tiền khổng lồ.

Trong các phiên xét xử, Cardi B liên tục thu hút sự chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn, thậm chí có phần hài hước, biến không khí tòa án trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chỉ sau ba phiên tòa, những video ghi lại cảnh nữ rapper phản biện đã đạt hàng triệu lượt xem. Tại tòa, Cardi nhấn mạnh rằng vào thời điểm xảy ra sự việc, cô đang mang thai bốn tháng, chỉ phản ứng lại vì lo ngại bị quay lén và hoàn toàn không có hành vi động tay động chân.

Các video của Cardi B tại tòa gây bão mạng xã hội.

Ngày 3/9 (giờ Việt Nam), tại phiên tòa cuối cùng, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên đã nhanh chóng đưa ra phán quyết sau chưa đầy một giờ thảo luận, đồng thuận rằng Cardi B không có tội. Lời khai của các nhân chứng, trong đó có một nhân viên lễ tân phòng khám cũng khẳng định đây chỉ là một cuộc cãi vã bằng lời nói, không phải hành hung.

Cardi B được phán quyết trắng án.

Phát biểu bên ngoài tòa án, Cardi B chia sẻ sự tiếc nuối khi phải bỏ lỡ ngày khai giảng của các con vì vụ kiện. Tuy nhiên, cô khẳng định mạnh mẽ: “Tôi không phải kiểu nghệ sĩ mà ai cũng có thể tùy tiện kiện để kiếm tiền. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận vô lý, thậm chí sẵn sàng kiện ngược nếu còn ai tiếp tục vu khống.”

Cardi B chia sẻ sự tiếc nuối khi phải bỏ lỡ ngày khai giảng của các con vì vụ kiện.

Cardi B là một nữ rapper, ca sĩ và nhạc sĩ gốc Dominica. Năm 2017, Cardi B bứt phá với siêu hit Bodak Yellow, nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Billboard Hot 100, biến cô trở thành một trong những nữ rapper đầu tiên đạt thành tích này trong hơn 20 năm. Album đầu tay Invasion of Privacy (2018) đã giúp Cardi B có được giải Grammy tại hạng mục Album Rap xuất sắc nhất. Nữ ca sĩ sẽ chính thức trở lại với album phòng thu Am I The Drama? vào ngày 19/9 sắp tới.