Sau lần bị lừa đảo, nữ quái học được chiêu giả làm thư ký toà án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

TPO - Liên quan vụ việc bé trai 18 tháng tuổi ở Long An tử vong bất thường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.