Sau khi chia tay, dùng clip nóng làm nhục bạn gái cũ

TPO - Sau khi chia tay, đối tượng C. tìm cách chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái cũ, rồi gửi các video ghi lại cảnh ân ái của hai người cho bạn bè của cô gái.

Ngày 7/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tạ Tấn C. (33 tuổi, trú phường Tân Thành) để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, ngày 22/12/2022, một phụ nữ trú tại TP.Buôn Ma Thuột đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk tố cáo việc bị kẻ xấu chiếm dụng tài khoản gmail và facebook rồi tung những video nhạy cảm liên quan đến người này.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là Tạ Tấn C.

Ngày 5/1, Công an triệu tập C. lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu C. khai nhận: Khoảng năm 2019, C. và cô gái trên có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Trong thời gian này, 2 người đã nhiều lần ân ái và C. dùng điện thoại quay lại.

Cuối năm 2021, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay. Vì bực tức nên C. tìm cách chiếm dụng tài khoản gmail và facebook của bạn gái cũ. Ngoài ra, C. còn dùng sim rác điện thoại tạo một một tài khoản Zalo với tên của bạn gái cũ. Từ những tài khoản này, C. đã gửi các video ân ái của hai người trước đó cho nhiều thân nhân và bạn bè của cô gái.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự Tạ Tấn C. để điều tra về hành vi làm nhục người khác theo Điều 155, Bộ luật Hình sự.