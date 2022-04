Sau đợt mưa dị thường, miền Trung lại đón mưa rất lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của đới gió Đông thuộc rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ đêm 3-6/4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên lại xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Phú Yên đến Khánh Hòa là nơi mưa bắt đầu sớm nhất, từ đêm 3/4, kéo dài đến 6/4 với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200m, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định mưa muộn hơn nhưng lớn hơn và là trọng tâm của đợt mưa lần này với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm, thời gian mưa từ rạng sáng 4/4 đến 5/4.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam mưa cũng bắt đầu từ gần sáng 4/4, kéo dài hết ngày 5/4 với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Tây Nguyên mưa tập trung trong hai 4-5/4 với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Đợt mưa lớn này xảy ra dồn dập, ngay sau đợt mưa lớn dị thường trong các ngày 31/3 đến 2/4 tại miền Trung và Tây Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là một đợt mưa rất hiếm gặp, dị thường trong tháng 3, nguyên nhân là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển Đông.

Đợt mưa từ 31/3-2/4 đã xô đổ nhiều kỷ lục trong lịch sử mưa tháng 3. Cụ thể như A Lưới (Thừa Thiên Huế) lượng mưa ngày 31/3 là 256mm, Quảng Ngãi là 218mm, An Nhơn là 136mm, Quy Nhơn là 178mm, đều là những lượng mưa cao kỷ lục từ trước tới giờ trong tháng 3 (kỷ lục cũ của A Lưới là 96mm, vào năm 2015, Quảng Ngãi là 124mm, năm 1991, An Nhơn là 36mm năm 2010).

Đợt mưa này đã tạo ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên đồng thời ngập lụt xảy ra cục bộ khu vực ven sông tại một số tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Tổng cục Phòng chống thiên tại thống kê, có 2 người chết, 2 nhà sập đổ và 38 nhà tốc mái, hư hỏng. Khoảng 261 ghe, thuyền chìm, hư hỏng, 6 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, khoảng hơn 54 nghìn ha lúa bị ngập, đổ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong tháng 4 là tháng giao mùa, trên hầu khắp các khu vực cả nước ta thường xuất hiện các đợt mưa dông chuyển mùa. DO sự tranh chấp giữa các khối khí trái chiều, mưa dông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.