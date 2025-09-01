Sau "Cẩm Nguyệt Như Ca", Châu Dã còn 3 phim chờ chiếu và đâu là "bánh ngon" nhất?

HHTO - "Cẩm Nguyệt Như Ca" giúp Châu Dã mở rộng cộng đồng fan kha khá. Cô còn 2 bộ phim chờ chiếu và 1 dự án sắp khởi quay.Trong đó, một tác phẩm được đồn là Châu Dã có trên dưới 100 tạo hình.

Nhất Âu Xuân

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vưu Tứ Tỷ, kể về nhân duyên giữ trọn hẹn ước của Tạ Thanh Viên (Châu Dã) và Thẩm Nhuận (Hứa Khải). Sau khi mất mẹ, Thanh Viên lưu lạc. Thẩm Nhuận bị lưu đày vì gia tộc gặp nạn. Cả hai gặp nhau trong lúc khốn cùng, nương tựa nhau vượt qua gian khó, hẹn ước sống tiếp.

Trưởng thành, nàng quay về nhà họ Tạ để tìm cách minh oan cho mẹ. Chàng trở thành trọng thần của triều đình. Họ gặp lại nhau. Nhuận chính trực, cơ trí lại bị thu hút bởi Thanh Viên dũng cảm, thông minh. Cả hai vén màn âm mưu sâu xa, từ tri kỷ trở thành phu thê.

Fan từng lo nơm nớp "Nhất Âu Xuân" gặp "kiếp nạn" vì ồn ào đời tư của Hứa Khải. Tuy nhiên, lùm xùm này đã được dập sau tuyên bố "chỉ là chơi khăm" từ bạn gái cũ của anh.

Dự đoán kịch bản phim sẽ khác nhiều so với nguyên tác. Tạo hình của Châu Dã và Hứa Khải đều được khen, "phản ứng hóa học" từ clip rò rỉ trong quá trình ghi hình cũng được đánh giá tốt.

Phim vừa quay xong vào tháng 7 năm nay, quá trình ghi hình không mấy yên bình. Đạo diễn từng bị chỉ trích khi fan của Hứa Khải chỉ ra vai diễn của anh bị cắt thời lượng, đất diễn ít ỏi dù là nam chính. Người hâm mộ tố đoàn phim sắp xếp lịch quay bất hợp lý, khiến diễn viên bay vội đến phim trường, trang điểm xong nhưng phải chờ lâu mới tới set quay, thậm chí không được xếp ghi hình hôm đó.

Xin Chào 1983

Hạ Hiểu Lan (Châu Dã) là một giám đốc thời hiện đại, rơi vào tuyệt vọng khi công ty gặp bê bối buộc cô phải đứng ra nhận trách nhiệm. Trong lúc suy sụp, cô xuyên không đến một vùng quê thập niên 1980, trở thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp.

Với tư duy hiện đại, vượt thời, Hiểu Lan thi đỗ đại học, lập nghiệp từ bàn tay trắng. Ở thế giới này, cô từ bỏ bản ngã yếu đuối của thời không kia, trở nên mạnh mẽ, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình. Hiểu Lan trở thành doanh nhân thành đạt, giúp đỡ mọi người. Trong quá trình đó, cô gặp và yêu Châu Thành (Trạch Tiêu Văn).

Nội dung của Xin Chào 1983 không mới, khá đơn điệu. Khán giả thậm chí đã thấy nhàm vì mô-típ, nội dung tương tự tác phẩm này đã được "xào nấu" rất nhiều ở phim ngắn (màn hình dọc). Điểm khiến khán giả trông chờ nhất có lẽ là visual "tràn màn hình" của nam nữ chính.

Hiểu Lan là bà chủ một cửa hàng thời trang nên tạo hình của Châu Dã cực đa dạng. Xin Chào 1983 là bộ phim cô "thay đồ" nhiều nhất với trên dưới 100 tạo hình. Loạt ảnh leak nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc, khí chất, khả năng cân đồ tốt theo phong cách hoài cổ của Châu Dã.

Giày Khiêu Vũ Màu Đỏ

Chưa bàn đến kịch bản, nhìn Trịnh Hiểu Long (Tàng Hải Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia...) - một trong những đạo diễn hàng đầu của màn ảnh Hoa Ngữ đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật, khán giả đã "đặt gạch hóng" Giày Khiêu Vũ Màu Đỏ. Đội sản xuất còn có Tào Bình, đạo diễn Lưu Tuyết Tùng... càng tăng độ uy tín.

Nhìn vào ê-kíp đầu tư, sản xuất, Giày Khiêu Vũ Màu Đỏ được đánh giá là "chiếc bánh ngon" nhất trong 3 tác phẩm chưa chiếu của Châu Dã. Cô là nhân vật trung tâm của cốt truyện nên đất diễn chắc chắn sẽ "ê hề". Tuy nhiên, nhà sản xuất khủng cũng có dự án dở muốn giấu đi. Nội dung sơ bộ của Giày Khiêu Vũ Màu Đỏ cũng nhận về nghi ngờ tương tự Xin Chào 1983.

Châu Dã vào vai Lâm Tuyết Phàm, thiên tài múa 16 tuổi nhưng vì hoàn cảnh mà không thể tham gia đoàn văn công Hồng Tinh cùng 2 người bạn thân Nguyệt Liên, Tô Dương. Cô vô cùng đau khổ, tự tay chôn đôi giày múa đỏ, từ bỏ ước mơ. Khi xuống vùng Vân Nam, gặp Mã Hiểu Đông, nhận được sự động viên của anh, cô bùng cháy lại đam mê. Tuyết Phàm bộc lộ tài năng, được đặc cách vào đoàn văn công Hồng Tinh, trở thành người xuất sắc nhất. Người yêu và bạn thân của cô cũng tỏa sáng ở đỉnh cao theo cách riêng.

Trong nguyên tác, nam chính Mã Hiểu Đông có vai trò rất mờ nhạt, gần như chỉ làm nền cho nữ chính. Vì thế, ngay khi có tin Vương Tử Kỳ được chọn vào vai này, nhiều fan của anh đã tràn vào tài khoản đoàn phim "nói chê". Tuy nhiên, dù phản đối cỡ nào, người hâm mộ cũng không thể thay đổi được sự thật. Nam diễn viên được công bố là "diễn viên khách mời đặc biệt diễn chính".

Giày Khiêu Vũ Màu Đỏ dự kiến gồm 35 tập, sẽ bắt đầu quay từ ngày 17/9.