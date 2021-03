"Sát thủ khóa môi" Seo In Guk có khiến Park Bo Young "cởi đồ" sau 15 năm?

Seo In Guk và Park Bo Young sẽ có lần hợp tác đầu tiên trong bộ phim mới của đài tvN – Doom at Your Service. Đây là bộ phim thuộc thể loại lãng mạn có xen lẫn yếu tố giả tưởng. Seo In Guk sẽ vào vai một người đàn ông mà mọi thứ anh ta chạm vào đều sẽ bị tan biến vậy nên anh thường được gọi là “Kẻ huỷ diệt” và Park Bo Young sẽ đảm nhiệm vai nữ chính Tak Dong Kyung – người phụ nữ luôn cố gắng chạy trốn khỏi số phận nghiệt ngã của bản thân. Hai nhân vật đều mang trong mình nỗi đau riêng nhưng định mệnh đã giúp học tìm thấy nhau và trở thành “liều thuốc cứu rỗi” cho đối phương.

Tối 29/3, tấm poster chính thức đầu tiên của Doom at Your Service được đăng tải với hình ảnh Park Bo Young nằm trong vòng tay của Seo In Guk, họ nhìn nhau với ánh mắt đong đầy tình yêu. Tấm poster này đã khiến cư dân mạng được một phen “nháo loạn” vì độ đẹp đôi của hai diễn viên. Dù bộ phim chưa chính thức phát sóng nhưng đã nhận được phản hổi vô cùng tích cực từ phía khán giả. Dự kiến Doom at Your Service sẽ lên sóng trong tháng Năm.

Seo In Guk được biết đến như một người nghệ sĩ đa tài khi vừa sở hữu giọng hát “khủng” vừa có kỹ năng diễn xuất. Nam diễn viên đã từng tham gia Superstar K – chương trình chuyên tìm kiếm những ca sĩ tiềm năng, và đạt giải quán quân nhưng Seo In Guk lại theo đuổi con đường diễn xuất là chủ yếu. Anh được biết đến qua nhiều tác phẩm: Reply 1997, No Breathing, Master’s Sun... Về phía Park Bo Young, dù đã 31 tuổi nhưng nữ diễn viên luôn khiến công chúng gây bất ngờ bởi gương mặt “hack tuổi” của mình, thậm chí đã có lầ cô bị Youtube nhầm lẫn là... trẻ em. Vào cuối năm 2019, Park Bo Young đã thông báo tạm nghỉ để tập trung chữa trị cho cánh tay vốn dính chấn thương từ lâu và Doom at Your Service chính là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên được công chúng yêu quý thông qua những tác phẩm như Oh My Ghost, Strong Woman Do Bong Soon...