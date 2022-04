Sắp xuất hiện 2 cơn bão bất thường đổ bộ vào Biển Đông

TPO - Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ ngày 7- 8/4, có khả năng xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên vùng biển phía Nam biển Đông và 2 cơn bão ở phía Đông Philippin có khả năng đi vào biển Đông.

Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai nhận định, đây là tình huống bất thường, có thể xuất hiện ATNĐ, bão sớm hơn so với quy luật hàng năm. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại do ATNĐ, bão có thể xảy ra, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của ATNĐ, bão có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Các địa phương khẩn trương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cũng theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ nay đến ngày 6/4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to; trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ lên mức BĐ1 và trên BĐ1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai lực lượng rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.