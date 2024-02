Sắp xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm; Hàng trăm công nhân ngưng việc ngay ngày đầu đi làm

TPO - Công an thông tin vụ cháy nhà trong hẻm làm 4 người chết; Ngày 5/3 xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm; Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg; Hàng trăm công nhân ngưng việc ngay ngày đầu đi làm... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM: Công an thông tin vụ cháy nhà trong hẻm làm 4 người chết

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, vụ cháy nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10) làm 4 người tử vong được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23 ngày 17/2. Ước tính tổng diện tích cháy là 101m2, gồm căn nhà xảy ra hỏa hoạn và căn nhà liền kề. Chất cháy chủ yếu là vật dụng sinh hoạt gia đình, quần áo, tủ gỗ, nệm…

Danh tính 4 người tử vong gồm: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi, bạn em của bà T). Trong đó, bà X làm giáo viên trường tiểu học ở quận 5. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

Trưa cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã xuống hiện trường vụ cháy để thăm hỏi, động viên tinh thần người nhà của các nạn nhân và yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người nhà các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.

TPHCM: Ngày 5/3 xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm

Ngày 16/2, TAND TPHCM cho biết, cơ quan này đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Thời gian xét xử là từ ngày 5/3 đến ngày 29/4.

Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM) là chủ tọa phiên tòa. 10 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND tối cao, Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên xét xử. Bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có 5 luật sư.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Lan bị xét xử 3 tội: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".

TPHCM: Khách bay đến Tân Sơn Nhất lập đỉnh 2 ngày liên tiếp

Ngày 17/2, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam nhận định lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất vào mùng 8 tháng Giêng cao nhất từ trước đến nay (tính từ trước đại dịch là 152.000 khách đến hiện tại). Sân bay dự kiến khai thác 969 chuyến bay. Khách đến là hơn 95.000 lượt và khách đi là gần 59.000 lượt.

Lượng khách qua sân bay trong 3 ngày trở lại sau kỳ nghỉ Tết cũng tăng mạnh. Cụ thể gần 148.000 khách vào mùng 6, hơn 150.000 khách vào mùng 7 và mùng 8 là 154.000 khách.

Bình Dương: Phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg

Đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Võ Văn Quyên (33 tuổi) cầm đầu vừa bị Công an Bình Dương phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt xóa, thu giữ hơn 65kg ma túy.

Trước đó, lực lượng công an tỉnh Bình Dương phát hiện một nhóm người có biểu hiện mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn tại khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa (TP Thuận An). Khoảng 16h40 ngày 29/1, ban chuyên án phát hiện, bắt quả tang Huỳnh Trung Dũng (SN 2006, ngụ TPHCM) đang đưa cho Nguyễn Bảo Trấn (SN 1999, ngụ Cần Thơ) một thùng giấy bên trong có túi nylon chứa tinh thể màu trắng (ma túy).

Khai thác nhanh, cả hai khai nhận, số ma túy trên là của Võ Văn Quyên đưa để đi giao cho người khác. Khám xét nơi ở của Quyên tại phường Bình Hòa và phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn 64kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Quá trình đấu tranh xác định, Quyên liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) để nhận ma túy từ Campuchia rồi vận chuyển về địa bàn Bình Dương. Sau đó, ma túy được ngụy trang thành các gói quà để chuyển đến các đối tượng do người đàn ông trên chỉ định thông qua ứng dụng giao hàng.

Khi dịch vụ giao hàng đến nhận gói hàng, Quyên cho người chạy theo giám sát việc chuyển hàng để xác định hàng đã đến tay người nhận.

Bình Dương: Hàng trăm công nhân ngưng việc ngay ngày đầu đi làm sau Tết

Trước Tết Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH K.V.A (TP. Tân Uyên) chỉ cho công nhân nhận nửa tháng lương thứ 13, số còn lại hứa sẽ chuyển khoản cho công nhân sau kỳ nghỉ Tết cùng với lương tháng 2/2024.

Đến sáng 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), công nhân quay trở lại nhà máy làm việc thì được công ty thông báo không giải quyết tiền thưởng tháng 13 lần 2 đối với người lao động không đi làm đầy đủ, đi trễ, về sớm, nghỉ việc, vi phạm… từ ngày 15/2 đến ngày 10/3.

Thông báo này khiến nhiều công nhân bức xúc và ngừng việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải trả đủ lương tháng 13 vào ngày 26/2. Tuy nhiên, phía công ty không đồng ý khiến hàng trăm công nhân không vào làm việc.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH K.V.A đã có thông báo mới về chi thưởng tháng 13 lần 2 cho hơn 700 người lao động. Cụ thể, Ban giám đốc công ty hứa thưởng 50% tháng lương 13 còn lại, ngoài ra sẽ lì xì thêm cho mỗi người lao động 100.000 đồng, công đoàn tặng thêm 100.000 đồng/người. Số tiền này được chuyển khoản cùng với lương tháng 2/2024. Sau khi nghe công ty thông tin về tình hình khó khăn, người lao động đã chia sẻ và đồng ý với phương án doanh nghiệp đưa ra.

Bình Thuận: Người dân tự làm thang vượt rào chắn cao tốc cho khách đi vệ sinh

Nắm bắt nhu cầu của hành khách, một số hộ dân sống ven hai bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc hai xã Hàm Hiệp và Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã tháo dỡ hàng rào để hành khách lưu thông trên cao tốc đi vệ sinh.

Cá biệt, tại Km 219+400, đoạn qua xã Hàm Liêm, một hộ dân tên N.V.Đ. (ngụ xã Hàm Liêm) đã làm cầu thang bằng sắt, cho khách trèo qua hàng rào cao tốc vào khu đất của mình để đi vệ sinh. Việc các hộ dân tự ý mở hàng rào tuyến cao tốc khiến ô tô dừng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã giao các địa phương tuyên truyền, giải thích với người dân về các vi phạm khi tự mở rào, chỉ đạo các xã có tuyến cao tốc đi qua tăng cường kiểm tra, không để tình trạng xé rào trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lan rộng.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng đề nghị Ban Quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gắn bảng hướng dẫn trước nút giao Ma Lâm (cách nhà vệ sinh vừa ngừng hoạt động khoảng 10 km). Việc này giúp các tài xế có nhu cầu rẽ ra hướng quốc lộ 28 nghỉ ngơi, ăn uống, đi vệ sinh hoặc tiếp nhiên liệu.

Đồng Nai: CSGT tạm thời đóng một đoạn đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 17/2, nườm nượp người dân miền Trung tiếp tục đổ về cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dẫn tới ùn ứ kéo dài.

Trước tình trạng trên, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã “tạm đóng” một đoạn đường cao tốc bắt đầu từ vị trí km63, đoạn qua huyện Xuân Lộc vào khoảng 16h30 và hướng dẫn dòng xe di chuyển xuống Quốc lộ 1 để tiếp tục lộ trình.

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết, tại trạm thu phí cuối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chỉ có 2 làn xe nên khi lượng ô tô đổ dồn về đông sẽ không thoát kịp gây ùn tắc kéo dài. Nhằm cân đối lưu lượng phương tiện, Đội 6 sẽ chủ động điều tiết từ xa tại các nút giao, kể cả nút giao Vĩnh Hảo, đồng thời hạn chế phương tiện từ các quốc lộ đi lên đường cao tốc.

Long An: BOT Bến Lức tăng phí từ đầu tháng 3

Từ ngày 1/3, ô tô qua trạm BOT Bến Lức sẽ lần lượt chịu mức phí 30.000 - 175.000 đồng mỗi lượt, tăng 5.000-10.000 đồng so với mức cũ.

Việc điều chỉnh phí dịch vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830 và 824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa (BOT Bến Lức) được UBND tỉnh Long An phê duyệt ngày 15/2.

Chính quyền Long An nhận định, hiện nay tình hình kinh tế xã hội đã ổn định, việc tăng giá vé nhằm rút ngắn thời gian hoàn vốn dự án xuống còn 17 năm 7 tháng, giảm 17 tháng so với mức cũ. Mức phí mới thấp nhất từ 30.000 đồng đến 175.000 đồng mỗi lượt. Ô tô thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở chính nằm trong phạm vi dự án sẽ có mức vé lượt tương tự nhưng vé tháng và vé quý được giảm so với xe thông thường. Riêng ô tô thuộc hộ không kinh doanh có hộ khẩu thường trú trong phạm vi dự án sẽ được miễn phí qua trạm.